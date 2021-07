So begann vor 200 Jahren der Bodensee-Tourismus

Bodensee-Sommer «Die nützlichste und genussvollste Art in der Schweiz zu reisen»: Ausstellung in Konstanz zeigt den Beginn des Bodensee-Tourismus Das Rosgartenmuseum Konstanz lässt die Anfänge des Tourismus am Bodensee lebendig werden. Eine entscheidende Rolle spielte dabei ein junger Brandenburger, der die Region in blumigen Worten beschrieb und bekannt machte. Rolf App 30.07.2021, 17.00 Uhr

Das Instagram von vor 200 Jahren: Romantischer Sonnenuntergang bei Steckborn. Gouache von 1829 von Emanuel Labhardt. Bild: Turmhof Steckborn

Während in Frankreich die Revolution tobt, die er zuerst bewundert und dann ablehnt, erkundet der 26-jährige Johann Gottlieb Ebel die Schweiz. Während zweier Jahre durchstreift er sie zu Fuss, und macht sich Notizen zu jenem Buch, das 1793 erscheint und Ebel zu einem Pionier des Tourismus machen wird: «Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art in der Schweiz zu reisen».

So lernt der Mann aus Brandenburg auch das «in reizender Lage auf einer Landzunge» liegende Romanshorn kennen, lobt den Thurgau, dessen «fruchtbare Theile zu den schönsten Gegenden der Schweiz gehören», und stellt fest, dass sich in Rorschach ein betriebsamer Hafen und das grösste Kornhaus der Schweiz findet, ausserdem ein «gutes Spital» und drei Wirtshäuser: «Krone (Post), Bäumli, Löwe».

Die «touristisch-intensive Nutzung von Naturräumen»

Ebel ist stark an jener Entdeckung von Bodensee und Alpen beteiligt, mit der sich eine vom Historiker und Museumsleiter Tobias Engelsing und den Museumsmitarbeiterinnen Perdita Rösch und Lisa Foege erarbeitete Ausstellung im Rosgartenmuseum Konstanz befasst. Das dazu verfasste, reich illustrierte Buch zeichnet eine Entwicklung nach, die bis in die Gegenwart reicht, und die ihre Schattenseiten hat.

Denn «auch am Bodensee und im Voralpenraum gilt, was Hans Magnus Enzensberger bereits 1958 beobachtete: Dass der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet», stellt Engelsing fest. Und fragt: «Wie soll es angesichts des Klimawandels weitergehen mit der touristisch-intensiven Nutzung von Naturräumen, die keine Schutzreservate sind, sondern Tausenden Menschen in Tourismus, Gastronomie und Handel Einkommen bieten?»

Wie die Schweiz zum Tourismusland wird

Mit dem Staunen fängt alles an. «Wir lebten im Zauber einer anderen Welt», schreibt 1805 der Dichter Johann Peter Hebel:

«Der See war ruhig, vom kühlen Morgenhauch des Tages nur sanft gekräuselt. Man hatte nur See und Himmel, beides im Silberglanz und -duft.»

Und Friedrich Hölderlin, der vorübergehend eine Hauslehrerstelle in Hauptwil versieht, schreibt vom Thurgau als der Landschaft seiner eigenen Seele.

So sah die Bodensee-Schifffahrt früher aus: Reisende auf einem Bodensee-Salondampfer, um 1880. Bild: Archiv Engelsing

Diese Hinwendung zum Bodensee vollzieht sich in einem grösseren Rahmen. Wie der Historiker Joseph Jung in seinem 2019 erschienenen Buch «Das Laboratorium des Fortschritts» (NZZ Libro) über die Schweiz im 19. Jahrhundert feststellt, wird unser Land, «zu Beginn des 18. Jahrhunderts ohne nennenswerten Fremdenverkehr, bis zum Ersten Weltkrieg das meistbesuchte Tourismusland Europas». Und zwar aus vielerlei Motiven.

Die Engländer erfinden den Touristen

Das Appenzellerland lockt mit seinen Molkenkuren, die Anhänger der Französischen Revolution schätzen und idealisieren die Landsgemeindedemokratien als Gegenbild zu ihren Fürstentümern. Der Bodensee besticht mit seiner anmutigen Natur, und die Innerschweiz schliesslich wird mit ihren Bergen zum Ziel jener Engländer, die ein neues Naturgefühl auf die Gipfel treibt. Sie sind es auch, die um 1800 den Begriff «Tourist» erfinden.

Möglich macht all dies der massive Ausbau der Infrastruktur. Durch Dampfschiff (ab 1824) und Eisenbahn (ab 1850) wird die für Johann Gottlieb Ebel noch ziemlich strapaziöse Anreise sehr viel bequemer, und auch die Hotel-Infrastruktur wächst mit. Auf der einen Seite des Sees ist es Romanshorn, das eine Schlüsselrolle bekommt, auf der andern Friedrichshafen.

Das «Instagram von vor 200 Jahren»

Angelockt werden diese frohen Touristen zum einen von Dichtern und Schriftstellern, die den See besingen, vor allem aber von jenen Bildern, die Lisa Foege «das Instagram von vor 200 Jahren» nennt, und die in der Ausstellung breiten Raum einnehmen: Es sind Lithografien, Gouachen, Kupferstiche, Radierungen, Stahlstiche, welche den Bodensee von seiner idyllischen Seite zeigen, und die andenkenhungrige Touristen mit nach Hause nehmen.

Panorama vom Bodensee. Kolorierte Lithografie, um 1850. Bild: Museum Rosenegg Kreuzlingen

Erarbeitet werden sie in unternehmerisch ausgerichteten Künstlerateliers wie jenem der Familie Bleuler in Schaffhausen. Mit dem Toggenburger Johann Baptist Isenring lösen dann kolorierte Fotografien die alten Techniken ab.

«Idyllen zwischen Berg und See. Die Entdeckung von Bodensee und Voralpenraum». Rosgartenmuseum Konstanz, bis 9. Januar 2022.

Begleitbuch dazu im Südverlag Konstanz