44 spannende Bodensee-Frauen im Porträt

Bodensee-Sommer Klug, rebellisch, leidenschaftlich: Ein Reiseführer stellt 44 spannende Bodensee-Frauen vor Rund um den Bodensee findet die Konstanzer Autorin Chris Inken Soppa starke Frauen von der Jungsteinzeit bis heute, die trotz widriger Umstände ihr Lebensthema verfolgten.

Valeria Heintges 21.07.2021, 17.30 Uhr

Die Konstanzer Autorin Chris Inken Soppa (hier am Seerhein) hat sich auf Spurensuche begeben und ist auf bemerkenswerte Frauen gestossen, die die Grenzregion Bodensee in besonderem Masse prägen und geprägt haben. Bild: Reto Martin

Dora Labhart-Roeder durfte 1922 im Kanton Freiburg ihre Klienten nicht vor Gericht vertreten. Begründung: Es läge nicht im Willen des konservativ eingestellten Volkes, dass Frauen in Rechtsberufen Einzug hielten. Als sie trotzdem erschien, tobte der gegnerische Anwalt, er würde auf gar keinen Fall gegen eine Frau plädieren. Labhart-Roeder reichte staatsrechtliche Beschwerde ein und erreichte, dass das Bundesgericht sämtliche kantonalen Gesetze kippte, die Frauen vom Beruf ausschlossen. Bis zum Ende ihres Lebens arbeitete Labhart-Roeder als Anwältin, erst in Freiburg, später lange in Romanshorn. Sie war die erste Anwältin des Kantons Thurgau.



Mehr als Gattinnen, Hausfrauen und Mütter

Dora Labhart-Roeder wird im Buch «Über jede Grenze hinweg. Bemerkenswerte Frauen am Bodensee» der Konstanzerin Chris Inken Soppa vorgestellt, das gerade im Gmeiner-Verlag in Messkirch erschienen ist. Es vereint 44 Porträts von Frauen von der Jungsteinzeit bis heute und einer Ahninnenwand, die 3800 vor Christus entstand. Die wurde in einem Pfahlbau in Ludwigshafen gefunden und zeigt sieben grosse Frauenfiguren mit nackten Brüsten.

Imperia, hier mit Maske, die Wächterin am Hafen Konstanz. Bild: Jean-Paul Mende

Das Selbstbewusstsein eint die Wand im Archäologischen Landesmuseum Konstanz und die 44 Frauen. Jede Frau wird mit einem Wirkungsort verbunden, eine Karte im Anhang zeigt 27 Orte am deutschen, 16 am schweizerischen und 2 am österreichischen Ufer. Unter den 44 sind Sagenfiguren wie Wendelgard, die St.Galler Inklusin Wiborada oder die Figur der Imperia, die als freizügige Statue den Hafen von Konstanz bewacht. Dazu Politikerinnen, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, Managerinnen, Wissenschaftlerinnen und Pädagoginnen. Autorin Soppa sagt:



«All diese Frauen hatten ein Lebensthema, waren davon angefressen und haben das verfolgt.»

Sie hätten sich im Zwiespalt befunden «zwischen den eigenen Ideen und den Ansprüchen von Kindern, Gatten, Verwandten und der gesamten Gesellschaft». Qualen, Selbstzweifel, Entmutigung hätten sie gemartert. «Aber sie zogen sich eben nicht heulend aufs Sofa zurück, sondern versuchten, die Gesellschaft zu ändern und schafften das.»

Manche trieb die Ehe in ein stilles Leben als Gattin an seiner Seite. Etwa Clara von Bodman, die im Bodmanhaus in Gottlieben lebte und die Soppa unter dem Titel «Geduldige Dichtergattin» beschreibt. Mia Hesse-Bernoulli, die erste Berufsfotografin der Schweiz, hingegen schlitterte an der Seite Hermann Hesses in die Depression, auch, weil die Nachbarn sie als «nobli Frau vu Basel» schmähten und nicht von ihr fotografiert werden wollten. Wegen ihrer Krankheit nahm man ihr nach der Scheidung die Kinder weg und gab sie in Pflegefamilien. Das Haus in Gaienhofen, wo Mia Hesse-Bernoulli lebte, ist heute ein Museum.



Ein Grundproblem nennt die Reformpädagogin Bertha von Petersenn, die ab 1904 auf Schloss Gaienhofen auf der Höri das fortschrittliche «Deutsche Landerziehungsheim für Mädchen» führte:

«Lediglich zu Gattinnen, Hausfrauen und Müttern hätten sie und ihre Mitschülerinnen herangebildet werden sollen.»

Individuelle Anlagen, Begabungen und Persönlichkeiten seien völlig ausser Acht gelassen worden.



Spannende Auswahl, überraschende Namen

Die Operettensängerin Anneliese Rothenberger.

Bild: Reto Martin

Auffallend viele Lebensläufe beginnen in einem Land und führen dann ins nächste, wenn etwa die Appenzeller Holzschneiderin Martha Cunz erst nach St.Gallen, dann nach München zieht und kurz vor dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz zurückkehrt. Wenn die Sängerin Anneliese Rothenberger ihren Lebensabend auf der Burg Salenstein verbringt. Oder es die Fotografin Saskia Egloff aus Tägerwilen in die Welt zieht, bevor sie für Schweizer Rote Kreuz «Sektion Thurgau, See- und Rheintal» humanitäre Einsätze fotografierte, etwa den Kriegsgefangenenaustausch zwischen Deutschland und den Alliierten.

Chris Inken Soppa. «Über jede Grenze hinweg.» Gmeiner, 218 Seiten, Fr. 35.50 Bild: PD

Autorin Soppa gelingt eine spannende Auswahl, mit bekannten, aber auch überraschenden Namen. Besonders beeindruckt hat die Autorin selbst die Begegnung mit Frieda Meier aus Konstanz-Egg, der ersten Berufsfischerin am Bodensee. Sie ist auf dem Buchcover abgebildet. Ihr Schicksal ist typisch insofern, als sie ihrem Vater nur helfen durfte, weil beide Brüder es nicht konnten: Der eine starb im Krieg, der andere war körperlich behindert. Doch wurde Meier von den Kollegen immer wieder angefeindet, auch belästigt. Frauen mussten besser sein als Männer, um bestehen zu können. So war Meier schon längst Profi in Theorie und Praxis, als sie sich zum Lehrgang anmeldete – und mit Bravour bestand.