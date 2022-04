Promistimmen zur Ausstellung 50 Jahre Mummenschanz

Blitzlicht «Unmittelbar berührt», «grosse Ehre», «viele Emotionen»: Promistimmen zur Jubiläumsausstellung von Mummenschanz in St.Gallen Die Gründungsmitglieder Floriana Frassetto und Bernie Schürch reisten zur Vernissage der Ausstellung «50 Jahre Mummenschanz» im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen ebenso an wie der Fernsehpionier Roy Oppenheim und der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler. Christina Genova 14.04.2022, 17.00 Uhr

Die berühmte Mummenschanz-Nummer mit dem Toilettenpapier darf in der Ausstellung nicht fehlen. Bild: Ralph Ribi

Seit 50 Jahren steht Floriana Frassetto mit der Mummenschanz-Truppe auf der Bühne - als einziges der insgesamt drei Gründungsmitglieder. Dieses ausserordentliche Jubiläum wird im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen mit einer sinnlichen und attraktiv inszenierten Ausstellung gewürdigt.

Zahlreiche der verformbaren Masken – das Markenzeichen von Mummenschanz – sind darin zu sehen. An der Vernissage am Mittwochabend reagierten die zahlreich erschienenen Gäste, darunter auch etliche Promis, begeistert auf die aufwendig gestaltete Ausstellung.

Kuratorin Monika Mähr. Bild: Ralph Ribi

Kuratorin Monika Mähr konnte für die Ausstellung aus dem Vollen schöpfen: «Mummenschanz hat alles aufbewahrt.» Sie selbst wirkte als 14-Jährige bei einer Mummenschanz-Benefizveranstaltung im Hintergrund mit:

«Der Auftritt ging mir enorm unter die Haut.»

Das Programmheft von damals hütet Mähr bis heute wie einen Schatz. Gezittert hat sie Anfang Jahr, als es unsicher war, ob Mummenschanz wegen der Pandemie auf Tournee gehen kann: «Dann hätten wir unser Budget massiv kürzen müssen.»

Bernie Schürch, Gründungsmitglied von Mummenschanz. Bild: Pius Amrein

Bernie Schürch gehört neben Floriana Frassetto und Andres Bossard (1944-1992) zu den Gründungsmitgliedern von Mummenschanz und reiste für die Vernissage aus dem Tessin an. Er erzählt, dass der spätere Welterfolg in den Anfängen der Truppe in den 1970er-Jahren nicht absehbar gewesen sei:

«Zehn Jahre mussten wir unten durch, bis wir merkten, dass wir von der Kunst leben können.»

Der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Anthony Anex/KEY

Als Vertreter des Kantons St.Gallen war Regierungsrat Fredy Fässler an der Vernissage anwesend. An die Auftritte von Mummenschanz hat er sehr positive Erinnerungen, die beim Gang durch die Ausstellung wach wurden:

«Ihr Maskentheater berührt und verwandelt einen unmittelbar.»

Der St.Galler Stadtrat Peter Jans. Bild: Christina Genova

Von der Stadt St.Gallen besucht Stadtrat Peter Jans die Ausstellungseröffnung. Er erinnert daran, dass Mummenschanz vor 20 Jahren gerne nach St.Gallen gekommen wäre. Das Theatergebäude, das sie an der Landesausstellung Expo 02 in Biel nutzten, hätte einen festen Platz auf der Volksbadwiese erhalten sollen. An einer Volksabstimmung wurde dieses Vorhaben jedoch abgelehnt.

«In der Rückschau war das eine verpasste Chance. Man hat das Potenzial nicht erkannt.»

Das Mummenschanz-Atelier in Altstätten wurde im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen für die Ausstellung nachgebaut. Bild: Ralph Ribi

Nadia Veronese, Kuratorin am Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Christina Genova

Nadia Veronese, Kuratorin am Kunstmuseum St.Gallen und Präsidentin des Kunstvereins, verbindet mit den Mummenschanz-Figuren aus der Ausstellung viele Erinnerungen, vor allem an Auftritte in den 1990er-Jahren:

«Sie lösen mit einfachen Formen und reduzierter Gestik so viele Emotionen aus.»

Roy Oppenheim. Bild: Sandra Ardizzone

Der Fernsehpionier und Publizist Roy Oppenheim hat das Buch zum Mummenschanz-Jubiläum geschrieben. Dafür hat er eng mit Floriana Frassetto zusammengearbeitet und tagelang Gespräche mit ihr geführt. Sie sei, wie viele gute Künstlerinnen, nicht ganz einfach im Umgang, aber voller Lebensfreude, Energie und Ideen.

So wechselte die gebürtige Italienerin im Zweiminutentakt die Sprache - von Italienisch, zu Englisch, zu Französisch, zu Deutsch: «Das brauchte Nerven. Am Ende ist aber eine wunderbare Freundschaft daraus entstanden.» Für das Buch sichtete Oppenheim einen anderthalb Meter hohen Stapel an Archivmaterial, den er im Probenraum in Altstätten vorfand:

«Es war ein totales Chaos. Sechs Monate habe ich nur geordnet. Eine Zeit lang bin ich fast verzweifelt.»

Das Entscheidende bei Mummenschanz sei, dass die Grundidee seit 50 Jahren dieselbe geblieben sei: «Sie haben einen eigenen Stil, eine universelle Sprache entwickelt.»

Floriana Frassetto, einziges noch aktives Mummenschanz-Gründungsmitglied. Bild: PD

Für Floriana Frassetto ist die Ausstellung in St.Gallen eine grosse Ehre: «Ich hätte das nie so erwartet.» Zwar sei eine Ausstellung eine trockenere Sache als ein Auftritt von Mummenschanz, aber dafür sei man viel näher an den Figuren und den Masken dran. Welche Wünsche sind bei ihr noch offen?

«Ich möchte noch all jene Länder besuchen, wo Mummenschanz noch nie aufgetreten ist: Vietnam, Nordkorea und Afrika.»