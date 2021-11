Bildband Überall und doch nirgends zu Hause: Zwei Ostschweizer Weltenbürger spüren in 32 Fotos dem Heimatgefühl nach Hsin-Mei Chuang und Matthias Messmer haben fast zehn Jahre in Schanghai gelebt. Was als Abschiedsprojekt von China begonnen hat, wurde zu einem Übergang in die Schweiz, wo das Paar mittlerweile wieder lebt. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 23.11.2021, 17.00 Uhr

Matthias Messmer hat seine Frau Hsin-Mei Chuang in verschiedenen Ländern der Welt fotografiert. Sie trägt immer einen Cheongsam, ein traditionelles, chinesisches Kleid. Bild: Matthias Messmer

Ein Feld in der Dunkelheit, darüber kriecht auf allen Vieren eine Frau im Cheongsam, dem langen traditionellen chinesischen Kleid. Ihr Gesicht ist unter einer Maske verborgen, einer grinsenden Fratze. Es ist eine der Fotografien im Buch «Fremd sein, ohne fremd zu sein» von Hsin-Mei Chuang und Matthias Messmer, das vor kurzem erschienen ist. «Ich habe lange so gelebt wie die Frau im Bild», sagt Hsin-Mei Chuang. «Ich habe oft abgeguckt, wie ‹man› sich verhält», erzählt die Taiwanerin.

Sie ist die Frau unter der Maske im Bild wie in allen Bildern im Buch, fotografiert von ihrem Mann Matthias Messmer, einem gebürtigen St.Galler. Jedes Foto zeigt sie im traditionellen Cheongsam an Orten in Schanghai, Taiwan, Irland, Italien, Frankreich und der Schweiz. 2014 zog das Paar in den Kanton Aargau, nachdem es fast zehn Jahre in China gelebt hat. Bald wollen sie in die Ostschweiz ziehen. Im Buch thematisieren die beiden das Gefühl, überall und doch nirgends richtig zu Hause zu sein.

Schweiz als Wohnort ist Privileg

Hsin-Mei Chuang und Matthias Messmer haben ein Bildband über Heimatgefühle veröffentlicht.

Matthias Messmer ist Autor, Fotograf und Soziologe, Hsin-Mei Chuang ist Kulturforscherin und Übersetzerin. Gemeinsam haben sie bereits zwei Bücher über China und Chinas Nachbarländer veröffentlicht. «Für die Buchprojekte sind wir länger in China geblieben, als wir eigentlich geplant hatten», sagt Messmer. Doch irgendwann sei der Moment richtig gewesen, nach Hause zu kommen. «Für mich ist die Schweiz die Heimat. Nachdem ich viel gereist bin, weiss ich, es ist ein Privileg, hier leben zu dürfen», sagt der 54-Jährige und ergänzt:

«Aber ich fühle mich überall zu Hause, wo ich bin, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin.»

Für Hsin-Mei Chuang hat es lange gebraucht, bis sie ihre Maske ablegen konnte. Nicht einmal in ihrem Heimatland hat sie sich zu Hause gefühlt. «Ich fragte meine Eltern oft, weshalb wir die Dinge so machen, etwa beim Essen, oder wie wir jemanden begrüssen. Es hiess immer ‹Das macht man halt so›», erzählt die 42-Jährige. Erst in den letzten Jahren habe sie für sich erfahren, dass Heimat nichts Geografisches ist. «Wenn ich zu mir stehen und mir selbst vertrauen kann, fühle ich mich zu Hause.»

Literatur gab Zuversicht

Auf der Suche nach dem Heimatgefühl: Hsin-Mei Chuang. Bild: Matthias Messmer

Auf ihrer Suche nach dem Heimatgefühl stand Chuang und Messmer stets die Literatur zur Seite. «Einige Romanfiguren fühlen sich ebenfalls fremd und entwurzelt, haben aber ihren Platz gefunden. Das hat uns Zuversicht gegeben», sagt Messmer. Auszüge aus literarischen Werken haben sie auf ihre Situationen angepasst und umgeschrieben, um die Fotografien zu ergänzen.

Bekannte Autoren wie Ödön von Horváth, Max Frisch oder Anton Tschechow fanden ebenso ihren Weg ins Buch wie chinesische und japanische Schriftsteller. «In unseren Mini-Storys haben wir die Textstellen abgewandelt, etwa mit einem neuen Ende. Oder wir haben Nebenfiguren zu Hauptfiguren gemacht», erklärt Hsin-Mei Chuang. In Frischs «Bin oder die Reise nach China» etwa ist Rapunzel nur in einem Satz erwähnt. Chuang schrieb einen neuen Text aus Rapunzels Perspektive frei nach Max Frisch.

Hsin-Mei Chuang, Matthias Messmer: Fremd sein ohne fremd zu sein. Till Schaap Edition, 72 S., 32 Farbabbildungen, Fr. 28.–

Als sie mit dem Buchprojekt begannen, lebten sie noch in Schanghai. «Wir dachten, es würde ein Abschiedsprojekt von China», sagt Messmer. Doch dann wurde es ein Übergang. «Man entdeckt ja ständig Neues an sich selbst.» Selbst jetzt könnte das Projekt noch weitergeführt werden. Denn: «Die Frage, wer wir sind, wird nie abgeschlossen sein, sie wird bis zum Schluss in uns sein.»