«Bescheuert, aber wir müssen halt»: Mit Maske im St.Galler Theater und trotzdem ist es Coronalotterie Das Premierenpublikum trägt brav Maske. Denn das Theater St.Gallen hat sich ein strenges Schutzkonzept verordnet. Doch wie finden es Zuschauerinnen und Theatermacher wirklich, mit Mund-Nasen-Schutz im Theater zu sitzen? Julia Nehmiz 11.09.2020, 12.00 Uhr

Schlussapplaus mit Maske bei der Premiere «Die Gastfremden» in der Lokremise St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Wer sich der St.Galler Lokremise am Donnerstagabend näherte und schon mal eine Maske zückte, war klar als Theatergänger zu erkennen. Denn in der Lokremise gilt keine Maskenpflicht, Restaurant, Kunstzone und Kino können «oben ohne» besucht werden. Nur im Theaterbereich muss man Mund und Nase verdecken.

Der Gang zu den beiden Theatersälen ist also abgetrennt, ein grosses Schild weist in rot auf die Maskenpflicht hin. Neben dem Desinfektionsmittelspender überwacht ein Theatermitarbeiter, dass alle eine Maske tragen. Wer keine dabei hat, kann sich aus einer Schachtel gratis eine nehmen. Macht aber fast niemand. Vielleicht, weil die Theater-Gratis-Maske mit dem Plastik-Nasenbügel ziemlich eng ist und unbequem, das Gummiband rutscht über den Hinterkopf.

Ohne Maske kommt man nicht ins Theater. Bild: Tobias Garcia

Im Zuschauerraum sieht man viel Chirurgenblau, aber auch viele Stoffmasken, schick in schwarz, wenige in bunt. Während der eineinhalbstündigen Vorstellungen zieht nur vereinzelt jemand verstohlen die Maske unter die Nase. Es ist nicht ganz ausverkauft, von den hundert Plätzen ist gut ein Dutzend frei, trotzdem sitzt den Schauspielern eine Phalanx von Vermummten gegenüber. «Die Gastfremden» von Ivna Žic hätte schon im Frühling uraufgeführt werden sollen, doch dann kam Corona. Jetzt wird es unter veränderten Bedingungen gespielt.

Maske stört nicht, aber dass es kein Schauspielabo mehr gibt

«Die Maske habe ich am Schluss gar nicht mehr gemerkt», sagt ein Premierenbesucher nach dem Schlussapplaus. Seine Frau merkt an, dass sie schon etwas geschwitzt habe unter der Maske. Und: «Für die Schauspieler ist es doch schade, dass sie am Schluss keine lachenden Gesichter sehen können, sondern nur Masken.» Die beiden Wiler seien keine regelmässigen, aber begeisterte Theaterbesucher. Und klar werden sie weiterhin Vorstellungen anschauen, mit Maske.

Erich Friemel (links) und Niklas Knecht, Theaterzuschauer aus St.Gallen. Bild: miz

«Also ich habe zwischendurch einmal ganz kurz die Maske runtergezogen», gesteht Erich Friemel. Er werde beim nächsten Theaterbesuch ein besseres Bonbon mitnehmen, sagt er. Sein Begleiter Niklas Knecht fügt an: «Es ist erträglich mit Maske.» Obwohl die Maske eine Art Distanz zwischen Spieler und Zuschauer herstelle; er habe ein bisschen gebraucht, um diese Distanz zu überwinden. Aber:

«Ich lasse mir den Theaterbesuch dadurch nicht beeinträchtigen.»

Was die beiden viel mehr stört als die Masken: dass es kein Schauspielabo mehr gibt. Die Begründung vom Theater war, dass wegen dem Umbau die meisten Schauspielproduktionen in der Lokremise aufgeführt werden. Dort ist weniger Platz. Eine unbefriedigende Begründung für die beiden. «Ich sehe nicht ein, warum es nicht trotzdem ein Schauspielabo geben kann. Das ist doch Mist.»

«Mit Maske ins Theater zu gehen, das stört mich nicht», sagt eine Frau. Sie sei das Maskentragen aus dem Altersheim gewöhnt, wo sie ehrenamtlich arbeitet. Es sei schon ein befremdender Anblick, wenn das gesamte Publikum Maske trage. «Mir macht das Angst», sagt eine andere Besucherin.

Stephanie Gräve, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters Bregenz. Bild: miz

Mit Maske ins Theater, das ist für die Intendantin des Landestheaters Bregenz Alltag. Stephanie Gräve ist zur Premiere nach St.Gallen gereist. In ihrem Haus gelten andere Schutzbestimmungen, in Österreich müssen in den Theatern Plätze frei bleiben zwischen den Besuchern, man darf die Maske zum Vorstellungsbeginn abnehmen. «Ich denke, dass über kurz oder lang auch in Österreich eine generelle Maskenpflicht für Zuschauer kommen wird», sagt Gräve. Was ihr auffällt in St.Gallen: Wie ungewohnt nah man nebeneinander sitzt. «Ich glaube, seit einem halben Jahr kam ich mir völlig Fremden nicht mehr so nah.»

Von 4315 Abonnenten wollen 10 keine Maske tragen

Die Autorin Ivna Žic verbeugt sich im Schlussapplaus mit schicker Stoffmaske. Später steht sie draussen in der Rondelle der Lokremise, geniesst ihre Premiere. «Ich finde es ok, mit Maske ins Theater zu gehe»n, sagt sie. Hauptsache, es gebe Theater noch. Sie ziehe den Hut vor den Schauspielerinnen und Schauspielern, die vor 100 maskierten Leuten spielen. «Es ist doch schwer, wenn man Lachen hört, aber nicht sieht.»

Schauspieldirektor Jonas Knecht holt sich ein Bier an der Kinok-Bar. Eine Premierenfeier wie sonst mit Buffet und Ansprache wird es vorerst nicht mehr geben. Wie er die Maske findet? «Bescheuert, aber wir müssen halt», sagt er. Er hat festgestellt, dass er anders Feedback geben muss nach Proben, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler seine Reaktionen nicht sehen können. Die Hälfte des Gesichts ist ja abgedeckt. Aber er selber vergesse irgendwann, dass er Maske trage.

Ungewohnte neue Realität: Besucher des Theaters St.Gallen müssen durchgehend Maske tragen, bis sie das Gebäude wieder verlassen haben. Bild: Tobias Garcia

Ob Zuschauer durch die Maskenpflicht abgeschreckt werden? Nein, das glaube er nicht, sagt Werner Signer. Der geschäftsführende Direktor von Konzert und Theater St.Gallen trägt chirurgenblau, seine Brille beschlägt. Von den 4315 Abonnenten hätten zehn reagiert. Sie seien nicht bereit, eine Maske zu tragen. Die Auftaktveranstaltungen von Konzert und Theater seien ermutigend gewesen. Wie das Publikum weiter reagiere, werde man sehen.

Bei einem Coronafall müssten alle in Quarantäne

Doch so ganz klar ist auch anderes nicht. Auf der Homepage des Theaters heisst es zwar, dass die Türen 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet werden. Nicht so in der Lokremise, hier öffnet die Tür zum kleinen Theatersaal 15 Minuten vor Premiere. Und weiterhin gilt hier: freie Platzwahl.

Zwar muss man seine Kontaktdaten beim Kartenkauf hinterlassen, die Tickets sind also personalisiert und dürfen nicht weitergegeben werden. Doch richtiges Contact Tracing ist bei freier Platzwahl nicht möglich. Ja, wenn es zu einem Coronafall im Publikum käme, müssten alle Zuschauerinnen und Zuschauer in Quarantäne, sagt Schauspieldirektor Jonas Knecht. Und nicht nur die, die unmittelbar neben der infizierten Person sassen. Da fühlt sich der Premierenbesuch auf einmal wie Coronalotterie an.