Benefizkonzerte Die Musik verbindet zwei St.Galler Künstlerinnen: Eine russisch-ukrainische Freundschaft Beide sind über den Krieg entsetzt und spielen jetzt gemeinsam Benefizkonzerte: Die Sopranistin Tatjana Schneider stammt aus Sibirien, die Geigerin Elena Neff Zhunke aus der Nordwestukraine. Martin Preisser Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Musik als gemeinsame Sprache: Die Sopranistin Tatjana Schneider und die Geigerin Elena Neff Zhunke. Bild: Michel Canonica

Am Tag, als Russland der Ukraine den Krieg erklärt hat, musizierten Tatjana Schneider und Elena Neff Zhunke gemeinsam auf der Bühne der Tonhalle St.Gallen. Die russische Sängerin erinnert sich nicht mehr, wie sie überhaupt durch ihre Gesangssoli in Gustav Mahlers Vierter Sinfonie kam, einem eher heiteren Werk des Komponisten. «Ich habe das wie in Trance gesungen.» Die ukrainische Geigerin erinnert sich an ein emotional sehr aufwühlendes Konzert.

Wie relativ Nationalitätenfragen sind, sieht man an den beiden. Tatjana Schneider kommt aus dem sibirischen Omsk, hat aber, weil sie aus einer Familie von Russlanddeutschen stammt, einen deutschen Nachnamen. Die Russin hat schon in ihrer Berliner Studienzeit ukrainische Lieder in ihre Repertoire aufgenommen. Elena Neff Zhunke kommt aus der nordwestukrainische Stadt Kowel und ist russischsprachig aufgewachsen. Der Grossvater mütterlicherseits ist Russe, der Vater ist Moldawier. Elenas zweiter Nachname ist rumänisch.

«Ich schäme mich», gesteht die russische Sängerin

Tatjana Schneider, die einen deutschen Pass besitzt und wie Elena Neff Zhunke schon länger in St.Gallen lebt, ist demnächst als Violetta und als Annina in der neuen «Traviata»-Inszenierung am Theater St.Gallen zu sehen. Sie verurteilt den Krieg zutiefst. «Ich schäme mich», sagt sie. Sie postet regelmässig auf Facebook. Informiert darüber, was wirklich passiert. Hat sie Angst, dass das für ihren Bruder, der noch im fernen Omsk lebt, gefährlich werden könnte?

«Ich bin zum Glück nicht so berühmt», winkt sie ab. Zuviel Politisches will Tatjana Schneider aber dennoch nicht hier in der Zeitung preisgeben. Ihre Mutter hat sie wegen Corona mehr als zwei Jahre nicht gesehen. Das wird sich derzeit nicht ändern. Telefonieren kann sie noch nach Omsk, wo der Ukraine-Krieg nur sehr von ferne wahrgenommen werde. Geld schicken kann sie nicht mehr.

Tatjana Schneider singt aus der «Fledermaus» von Johann Strauss. Quelle: Youtube

Tatjana Schneider versteht sich gut mit ihrer ukrainischen Freundin, umarmt sie herzlich zur Begrüssung. Anfang April wird sie mit Elena Neff Zhunke und deren Schwester, der Pianistin Raisa Zhunke, in der St.Galler Kirche St.Laurenzen auftreten. Mit russischer Musik und einer ukrainischen Zugabe. Komponisten wie Rachmaninow, Tschaikowsky und er Ukrainer Valentin Silvestrow stehen auf dem Programm.

«Die Politiker spielen wie mit Schachfiguren», sagt die Geigerin Elena Neff Zhunke, die mit ihrem Mann und den drei Kindern seit ein paar Tagen eine ukrainische Freundin mit ihrem fünfjährigen Sohn aufgenommen hat. Sie leben gerade zusammen zu siebt in der Vierzimmerwohnung an der Axensteinstrasse.

Dank Quartierchat eine Gratiswohnung

Im Quartierchat erzählte Elena Neff Zhunke vom Schicksal ihrer Freundin Olga. Das Haus der Geigerin, die Elena seit Kiewer Studienzeiten kennt, ist komplett zerstört. Ihre Stelle als Konzertmeisterin in einem Kiewer Orchester hat sie, nachdem sie die Ukraine verlassen hatte, sofort verloren. Zurück wird sie wohl nie mehr können.

Olgas kleiner Sohn kann es kaum fassen, wie ruhig es im neuen Zuhause ist: «Man kann einfach draussen sitzen, und es wird nicht geschossen.» Dieser Satz hat Elena Neff Zhunke fast zum Weinen gebracht. Dank des Quartierchats hat die geflüchtete Musikerin und ihr Sohn komplette Bekleidung und Spielzeug bekommen und sogar eine Gratiswohnung in der Nähe von Elena Neff Zhunke. «Die Schweiz ist so hilfsbereit», freut sich die St.Galler Geigerin, die seit 2005 hier lebt und den Schweizer Pass besitzt.

Die Geigerin Elena Zhunke im Duo mit ihrer Schwester Raisa am Klavier. Ein Konzertmitschnitt von 2013 in St.Gallen. Quelle: Youtube

Die Geigerin hat mit ihrer hierher geflüchteten Freundin letzten Mittwoch im Palace St.Gallen bereits an einem Benefizanlass, einer Lesung mit Schauspielenden des Theaters St.Gallen, musikalisch mitgewirkt.

Auch Tatjana Schneider, die selbst Mutter eines Sohnes ist, geht diese Geschichte zu Herzen. Wie Elena Neff Zhunke lehnt sie aber das Russland-Bashing, das derzeit auch in der Kultur mancherorts betrieben wird, entschieden ab. «Hass auf die Russen und die russische Kultur ist völlig fehl am Platz. Und Komponisten wie Rachmaninow oder Tschaikowsky haben mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun.» Sie sagt:

«Das Schlimmste in Russland selbst ist die Desinformation und die Zensur. Die über 60-Jährigen schauen Staatsfernsehen. Die jungen Menschen haben Angst oder gehen gleich fort aus Russland. Oder sie wagen es zu demonstrieren und riskieren damit bis zu fünfzehn Jahre Haft.»

Der Kapitän verlässt als Letzter das Schiff

Tatjana Schneider und Elena Neff Zhunke kommen ins Nachdenken, hätten eine Idee, wie man Spendengelder auch verwenden könnte:

«Man könnte Reisen in die Ukraine finanzieren, für Russinnen und Russen, die diesen Krieg leugnen oder verdrängen, um ihnen zu zeigen, was dort wirklich passiert.»

Elena Neff Zhunkes Vater hat eine Textilfabrik in der Ukraine mit 360 Angestellten. Er spüre Verantwortung für seine Arbeiterinnen und Arbeiter, wie ein Kapitän, der als letzter vom sinkenden Schiff gehe, erzählt die Tochter. In die Schweiz wollen Elena Neff Zhunkes Eltern noch nicht kommen. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Für die ukrainische Geigerin und für die russische Sängerin ist Musik im Moment Trost, sie gibt ihnen Kraft, als Sprache, die auch Nationen verbindet. Beide hoffen inständig auf nichts mehr als auf baldigen Frieden.

Mi, 6. April, 12.15 Uhr, Kirche St.Laurenzen St.Gallen; www.duozhunke.ch

