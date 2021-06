Kanti Burggraben: Aus dem SPF+ Musik wird "PreCollege"

Begabtenförderung «PreCollege» statt «Schwerpunkt plus»: Wie sich Talente an der Kanti Burggraben fit fürs Musikstudium machen Üben, üben, üben muss, wer die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule bestehen will. Die Kantonsschulen bieten dafür ein spezielles Vorbereitungsprogramm an: Es heisst künftig «PreCollege» und wird vom Kanton stärker als bisher finanziell unterstützt.

Bettina Kugler 21.06.2021, 05.00 Uhr

Instrumentalunterricht intensiv, hier bei Fortunat Ferrari: Die 17-jährige Sophia will Gitarre studieren - im PreCollege hat sie im Schwerpunktfach Musik zusätzliche Lektionen und wird zum Üben dispensiert. Bild: Ralph Ribi

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Wenige Tage nach dem Livestream «Junge Talente», der Ende Mai hinter verschlossenen Türen mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern des Schwerpunktfachs Musik in der Kanti-Aula aufgezeichnet wurde, hat Sophia Haas eines ihrer Vortragsstücke wieder in die Einzellektion mitgebracht. Jetzt arbeitet die 17-jährige mit ihrem Lehrer Fortunat Ferrari akribisch weiter an Augustin Barrios' «La Catedral»: filigrane Gitarrenmusik aus Paraguay, die klingt, als habe Bach für einmal für sechs Saiten komponiert.

Obwohl Sophias Spiel schon im Konzert begeistert hat, gibt es noch immer genug zu feilen: an der Dynamik, am Gewicht jedes einzelnen Tons, an der Linie, dem Schwung, der sich mit Spannung bis zum Schluss ziehen muss. Sophia kann all das gut umsetzen, sie hat Zeit und Ruhe, es auszuprobieren. Fortunat Ferrari lässt ihr Raum; er erklärt, lobt, motiviert, hört aufmerksam zu. Er weiss, dass er viel fordern kann und dass viel bereits da ist, sich ohne zuviel Gezerre entfalten wird.

Neu übernimmt der Kanton die Kosten in vollem Umfang

Seit dem Herbst vertieft die Kantischülerin ihr Schwerpunktfach Musik im Begabtenförderprogramm «SPF+». Vor zehn Jahren wurde es eingeführt für Jugendliche, die ein Musikstudium anstreben und dafür eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule machen müssen, in Theorie und Praxis - zusätzlich zur Matura. Bislang war das «SPF+» am Burggraben ein Zusatzangebot, für dessen Kosten die Eltern mit aufkommen mussten. Ab dem kommenden Schuljahr übernimmt der Kanton die Finanzierung vollumfänglich - dies nicht zuletzt, um den Schülerinnen und Schülern weite Wege zu Wochenendkursen in Zürich oder Basel zu ersparen.

Sophia möchte später selbst gern Gitarrenunterricht geben. Sie spielt auch E-Gitarre - unter anderem in der Ostschweizer Jugendbigband Swing Kids.

Bild: Ralph Ribi

Am Burggraben hat sich die Fachgruppe Musik deshalb entschieden, das Programm umzutaufen: in «PreCollege», wie die entsprechenden Angebote unterdessen vielerorts heissen. Inhaltlich und strukturell wird sich nichts ändern, denn die Erfolgsbilanz der ersten zehn Jahre ist gut: ein Grossteil der Absolventen hat die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule bestanden; einige haben bereits das Musikstudium abgeschlossen. Klaus-Georg Pohl, von Anfang an Mitglied der Steuergruppe und ab dem kommenden Schuljahr deren Präsident, sagt:

Klaus-Georg Pohl, Pianist, Fachlehrer Klavier und künftiger Präsident der Steuergruppe PreCollege Gymnasium an der St. Galler Kantonsschule am Burggraben Bild: zVg

«Wir haben gute Gefässe geschaffen und können den Schülerinnen und Schülern das nötige Rüstzeug mitgeben. Aber wir wählen auch sorgfältig aus. Es hat keinen Sinn, über Jahre hinweg falsche Hoffnungen zu wecken.»

Die Anforderungen sind nicht zu unterschätzen: zu einer zusätzlichen Lektion im Hauptfach, sei es Gitarre, Gesang, Violine oder ein anderes der mehr als zwanzig am Burggraben angebotenen Instrumentalfächer, kommen wöchentlich zwei bis drei Stunden Musiktheorie für die Kleingruppe der PreCollege-Schüler, mit Gehörbildung, Blattsingen, Intervalltraining. Um mehr Zeit zum Üben zu haben, werden die Absolventen von bis zu sechs Lektionen wöchentlich in anderen Fächern dispensiert - Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungen stabil sind. Qualifizieren müssen sie sich mit einem jurierten Vorspiel; auf Transparenz und demokratische Entscheidungen legt die Fachgruppe grossen Wert.

Die Absolventen sind Zugpferde - müssen aber auch viel üben

Oberstes Ziel sei die Matura, betonen Klaus-Georg Pohl und Fortunat Ferrari. Im PreCollege könnten sich die Schüler langsam entwickeln, gerade auch, wenn die Entscheidung für das Studium noch nicht ganz sicher sei. Innerhalb ihrer Klassen sind sie Zugpferde; um den erheblichen Mehraufwand beim Üben und Lernen werden sie freilich nicht beneidet.

Der Zusammenhalt in der stufenübergreifenden Kleingruppe - zwischen zwei und 7 Schülern jährlich - sei gut, findet Sophia Haas. Meistens fehlt sie zum Üben in Fächern, deren Stoff sich leicht nachholen lässt. Ursprünglich wollte sie nach der Kanti an die Pädagogische Hochschule; dabei spielt die Gitarre schon lange die Hauptrolle in ihrem Leben. Bei der Jugendbigband Swing Kids von Dai Kimoto spielt sie seit Jahren E-Bass, jetzt kennt sie sich auch mit Kirchentonarten aus und singt einigermassen locker vom Blatt. Und sie freut sich darauf, wieder möglichst oft live in Konzerten spielen zu können: nicht erst an der entscheidenden Aufnahmeprüfung.