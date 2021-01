Baugesuch Kaum eröffnet, schon zu klein: Warum das Theater St. Gallen sein Provisorium um drei Container erweitert Vorstellungen sind verboten, seit Wochen ist das Theaterprovisorium in St. Gallen fürs Publikum geschlossen. Trotzdem hat das Theater ein Baugesuch eingereicht. Denn das Provisorium ist zu klein. Julia Nehmiz 27.01.2021, 05.00 Uhr

Jede Vorstellung ein kleiner Umzug: Das Bühnenbild für das Musical «Wüstenblume» wird im November 2020 vom Lager in Wittenbach ans Theaterprovisorium in St. Gallen gebracht.

Bild: Benjamin Manser

So richtig in Betrieb genommen werden konnte es noch gar nicht. Das Theaterprovisorium, in welchem das Theater St. Gallen während der zweieinhalbjährigen Umbaupause eine temporäre Heim- und Spielstätte findet, wurde zwar plangemäss im Oktober 2020 mit einer Opernpremiere eröffnet. Doch weder die Bar im Foyer (laut Theater die längste Theke der Stadt) noch sämtliche Zuschauerplätze konnten je genutzt werden. Und nur zwei Premieren und eine Wiederaufnahme später war dann komplett Schluss – geschlossen wegen Corona.