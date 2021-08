Die kleine Oper Märstetten zeigt ein komisches Telemann-Pasticcio

Musiktheater Der Herr als Pantoffelheld: In der kleinen Oper Märstetten wird lustvoll kokettiert und intrigiert Barockoper im alten Pferdestall: In der Kleinen Oper Märstetten wird dieses Wochenende «Der Herr als Knecht» von Georg Philipp Telemann gezeigt. Es ist ein komödiantisches Opern-Pasticcio mit Musik aus verschiedenen Telemann-Werken. Kathrin Signer 29.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lorenz Kauffer und Julia Hagenmüller als Pimpinone und Vespetta. Bild: Mario Testa

Das vermutlich kleinste Opernhaus der Welt steht im tiefsten Thurgau, im Zentrum des beschaulichen Dörfchens Märstetten. Es ist wohl auch das ungewöhnlichste, denn an seinen Seiten wachsen Tomatenpflanzen und Weinreben und über dem hölzernen Türbalken warnt ein Schild: «Kopf einziehen!». Ein Glockenspiel im Dachstock läutet zum Beginn: In der ehemaligen Scheune iahen keine Esel mehr, sondern es erklingt Barockmusik.

In der Kleinen Oper Märstetten kommt unter der musikalischen Leitung von Jürg Trippel das Intermezzo «Der Herr als Knecht» in drei Akten von Georg Philipp Telemann auf die Bühne. Das Intermezzo, zu Deutsch «Zwischenspiel», wurde ursprünglich zwischen zwei Akte der Händel-Oper «Tamerlano» eingeschoben und wurde 1725 in Hamburg uraufgeführt. Auf einen Titel konnte man sich scheinbar nicht einigen, das Werk ist mal als «Pimpinone», als «die ungleiche Heirat» oder als «Die Magd als Herrin» bekannt. In Märstetten heisst es nun «Der Herr als Knecht» – denn die Version weicht ein wenig vom Original ab und erhält die zusätzliche Rolle der Wahrsagerin.

Das kleinste Opernhaus der Schweiz befindet sich im Dachstock eines ehemaligen Pferdestalls. Bild: Andrea Tina Stalder

Von innen ist die Kleine Oper ein barockes Bijou: Das sechsköpfige Orchester spielt von der Königsloge, einem klitzekleinen Balkon, fast über den Köpfen des Publikums. Gerade mal 63 Zuschauerinnen und Zuschauer finden Platz im Dachstock. Für das Bühnenbild wurde ganze Arbeit geleistet: Die verschiedenen Ebenen verleihen dem kleinen Raum Eindruck von mehr Tiefe, die Kulissen sind mit liebevollen Details gestaltet. Ein blauer Vorhang öffnet die Szenerie und wir befinden uns in einem lauschigen Gärtchen, wo sich die junge, verschlagene Vespetta und der wohlhabende, ins Alter gekommene Pimpinone, gerade zum ersten Mal begegnen.

«Ein Reicher ist in Wahrheit übel dran», stellt Bariton Lorenz Kauffer seine bedauernswerte Rolle vor. Vespetta ist hübsch und eitel, hat aber kein Geld. Pimpinone ist reich und sucht nach schmuckem Hauspersonal. Fügt sich gut. Vor einer übereilten Entscheidung fragt er seine Wahrsagerin um Rat – schlägt dann doch alle Prophezeiungen in den Wind und willigt in das Dienstverhältnis ein.

Eine wilde Hummel und ein mürrischer Trotz-Kopf

Szenenwechsel. Vespetta wischt miesepetrig Staub, während ihr alter Herr ein Schläfchen hält. Sie jammert, er lässt sich erweichen und ehe er sich versieht, ist er nicht mehr Arbeitgeber, sondern Ehemann. Erst nach Erhalt der hohen Mitgift beginnt Vespetta ihr wahres Gesicht zu zeigen. Leidenschaftlich wird kokettiert und intrigiert, bis zum Schluss die Fetzen fliegen. Das Publikum leidet mit dem schmachtenden Tölpel mit, der immer mehr zum unfreiwillig komischen Pantoffelhelden wird. Die Geschichte rund um eine junge Verführerin und einem alten Burgeois ist ein beliebter Stoff bei verschiedenen Komponisten, auch Gaetano Donzetti und Giovanni Battista Pergolesi bedienten sich mit «Don Pasquale» oder «La serva padrona» daran.

Julia Hagenmüller als Vespetta weiss den alten Pimpinone gekonnt um den Finger zu wickeln. Bild: Mario Testa

Bariton Lorenz Kauffer stiehlt mit der komischen Imitation seiner störrischen «Pimpinina» allen die Show. Trotz seines jungen Alters überzeugt er mit seiner warmen, resonanten Stimme in der Rolle des alten Pimpinones. Auch das nachfolgende Streitduett «Wilde Hummel, böser Engel» ist eine telemannsche Rosine auf dem Kuchen, die beweist, wie viel Humor in Barockmusik stecken kann. Das Orchester erweckt Telemanns farbige Musik schwungvoll zum Leben, wenn auch das Zusammenspiel zwischen Basso Continuo und Sängern nicht immer reibungslos verläuft.

Julia Hagenmüller, die neben Kauffer die stimmlich intensive Titelpartie stemmt, ist ihm eine ebenbürtige Spielpartnerin. Ihre agile, leichte Stimme ist bestens für Telemann geeignet, wirkt an dem Abend aber etwas luftig und strapaziert.



Mit ihren düsteren Prophezeiungen behält sie Recht: Sopranistin Ursula Göller als Wahrsagerin. Bild: Mario Testa

Die von ihren Kunden ständig übergangene Wahrsagerin stellt Ursula Göller mit humorvollem Mienenspiel und viel Bühnenpräsenz dar; wenn auch stimmlich mit einer gewissen Schärfe in der Höhe. Mit den üblen Vorahnungen was Vespettas und Pimpinones Liaison angeht, behält die Wahrsagerin leider Recht. «Böser Engel!», «Mürrischer Trotz-Kopf!», singen sie im Schlussduett. Das ungleiche Paar kabbelt weiter bis der Vorhang fällt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch immer.