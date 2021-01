Auf einen Kaffee mit... «Es gefällt mir, jetzt mal eine Zicke zu verkörpern»: Warum der St.Galler Tänzer Dustin Eliot sich auf seine Rolle als böse Stiefschwester freut Findet man in einer neuen Stadt bei einer neuen Stelle überhaupt Anschluss, wenn man wegen Corona immer Abstand halten muss? Der Tänzer Dustin Eliot ist seit August 2020 neu in der Tanzkompanie am Theater St.Gallen und erzählt von seinen Erfahrungen. Tanzen und Trainieren mit Maske ist anstrengend. Mirjam Bächtold 15.01.2021, 12.00 Uhr

Dustin Eliot, seit dieser Saison Mitglied der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen, sammelt witzige Tassen und trinkt lieber Kräutertee als Kaffee. Bild: Michel Canonica

Dustin Eliots Tasse hat einen Kopf. Es ist ein Faultier, das den Tänzer verschmitzt angrinst, was ihm das frühe Aufstehen für das Gespräch um 8 Uhr morgens hoffentlich etwas erleichtert. Der Tänzer sammelt witzige Tassen, das Faultier ist nur eine davon. Am liebsten trinkt er daraus Kräutertee – seine Kaffee-Phase war nur kurz. «Während der Ausbildung habe ich mit dem Kaffeetrinken begonnen, bekam davon aber ganz zittrige Hände und hörte bald darauf wieder auf», sagt der 21-Jährige.

Seit August letzten Jahres ist er Mitglied der Tanzkompanie am Theater St.Gallen. Davor hat er seine Ausbildung abgeschlossen. Schon beim Vortanzen für die Stelle hier musste er teilweise eine Maske tragen. Seine Anstellung wird für ein Jahr von der Sophie und Karl Binding Stiftung mit Sitz in Basel gesponsert. Mit ihrer Unterstützung ermöglicht sie Tänzern, die frisch von der Ausbildung kommen, eine erste Anstellung.

Im Kinofilm «Fack ju Göhte» spielte er einen braven Siebtklässler

Obwohl die Tänzer seit Beginn der Spielzeit oft Masken tragen und immer Abstand halten müssen, hat Dustin Eliot schnell Anschluss gefunden. Der aus München stammende Tänzer war bereits 2019 in St.Gallen, um die Aufführung einer befreundeten Tänzerin zu sehen. «Ich durfte am Training teilnehmen und war anschliessend an der Premierenfeier. So lernte ich die Tanzkompanie damals schon kennen», erzählt er. Das machte es ihm leichter, hier Freundschaften zu schliessen. «Alle sind sehr nett und wir helfen uns gegenseitig.» Ausserhalb der Tanzkompanie neue Menschen kennen zu lernen, sei jedoch schwierig.

Dustin Eliot (rechts) in «Zendijwa», seiner ersten Tanzpremiere am Theater St.Gallen. Bild: Gregory Batardon

Die Pandemie beeinflusst auch das Training: Seit Oktober wird nur noch mit Masken getanzt. «Das ist anstrengender, weil die Luftzufuhr geringer ist und manchmal klebt die Maske am Gesicht», sagt Eliot. Auch der Einsatz der Tänzer hat sich durch Corona verändert.

«Nur jene, die zusammenleben, dürfen noch Duette tanzen. Und da viele Choreografen gerne Duette inszenieren, habe ich einen Nachteil, das ist etwas schade.»

Doch derzeit trainiert er mit der Kompanie für «Cinderella». Das Stück soll – sofern das Theater wieder öffnen darf – im März aufgeführt werden. Dustin Eliot verkörpert eine der bösen Stiefschwestern, worauf er sich freut. «Als Kind und Jugendlicher habe ich in Filmen und Serien oft den süssen, braven Jungen gespielt. Es gefällt mir, jetzt mal eine Zicke zu verkörpern», sagt er.

Einer der Filme, in dem Dustin Eliot zu sehen ist, war «Fack ju Göhte», da spielt er einen braven Siebtklässler, der im Zeichenunterricht um Erlaubnis bittet, Deckweiss benutzen zu dürfen. Da ist Cinderellas gemeine Stiefschwester ein anderes Kaliber.

Dustin Eliot freut sich, nach vielen braven Rollen auch einmal gemeine Partie tanzen und spielen zu dürfen. Bild: Michel Canonica

Ein Mädchen hielt ihn im Ballettunterricht

Dustin Eliot hat bereits mit drei Jahren angefangen zu tanzen. «Am Anfang gefiel mir der Ballettunterricht eigentlich nicht. Aber da gab es ein Mädchen und ihretwegen blieb ich», erzählt er. Und plötzlich habe er Gefallen daran gefunden.

«Es fiel mir leicht, mich zur Musik zu bewegen und so auszudrücken.»

Mit neun trat er in die Ballettakademie der Hochschule für Musik und Theater in München ein, wo er auch den Bachelor in klassischem Tanz absolvierte. Seine Weiterbildung in zeitgenössischem Tanz erhielt als Mitglied des Ballett Junior de Genève. Nun hofft er, dass sein Vertrag in St.Gallen verlängert wird und das Theater bald wieder öffnen darf. «Es wäre schön, wenn wir ‹Cinderella› zeigen können.»