AUSZEICHNUNG «Kunst sollte zugänglich bleiben und auch im Alltag spürbar sein»: Ehrung für eine Ausserrhoder Künstlerin Die in Bühler lebende Harlis Schweizer hat einen Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung erhalten. Ihre Kunst ist stark von einem genauen Blick auf den Alltag geprägt. Zudem geht die Künstlerin auch bei der Präsentation von Kunst unkonventionelle Wege. Martin Preisser Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Künstlerin Harlis Schweizer in ihrem St.Galler Dachatelier. Bild: Tobias Garcia

Sie fährt ein ganz normales Auto, liebt aber auch die edlen Modelle. Harlis Schweizer macht da schon mal ein Selfie vor einem eleganten blauen Tesla. Als Vorlage für ein neues Bild. Aktuell arbeitet die 1973 in St.Gallen geborene und in Bühler lebende Künstlerin an der Serie «Part Of Me». Das sind Ansichten des weiblichen Körpers ohne Kopf und ohne Arme und Beine.

«Was zeigen wir, was verbergen wir? Was bleibt an der Oberfläche, wo geht es in die Tiefe?», fragt Harlis Schweizer mit diesen oft auf ausgerissene Zeitungsartikel gemalten Blicken auf den weiblichen Torso: «Es geht um das Verhüllen, Enthüllen, Sexualisieren und Transformieren.» Auf den ersten Blick ist das Körperliche oft gar nicht vordergründig erkennbar. Das Zeitungspapier als Farbträger gibt diesen Arbeiten zudem etwas Flüchtiges, Verletzliches, Zerreissbares.

Immer an fixen Zeiten im Atelier festgehalten

Dass sie jetzt einen Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung bekommt, hat sie überrascht. Bei Eingaben um Werkbeiträge im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo sie wohnt, ging Harlis Schweizer bisher leer aus. Sie arbeitet seit vielen Jahren beharrlich, hat auch als Mutter zweier (inzwischen bald erwachsener) Kinder stets an fixen künstlerischen Arbeitszeiten, seit dreizehn Jahren im Dachatelier an der Teufenerstrasse in St.Gallen, festgehalten.

Aus Harlis Schweizers Serie «Part Of Me». Bild: PD

Kontinuierlich an der eigenen Kunst dranzubleiben, reiche aber nicht, um einen solchen Preis zu erhalten, weiss Harlis Schweizer.

«Es muss in den Jury-Gremien immer jemanden geben, der vertieft von deiner künstlerischen Position überzeugt ist und deinen Weg verfolgt.»

«Harlis, du bist schön wie ein Roman» hiess ein Film aus dem Jahr 1972, der zu ihrem Vornamen geführt hat. «Wäre ich ein Junge geworden, hätte ich auch so geheissen», erzählt sie. Die Harlis im Film war eine lesbische Cabarettänzerin. «Meine Eltern haben mich wohl Harlis getauft, als ob sie schon gewusst hätten, dass ich einmal Künstlerin werden würde», witzelt sie.

Eine gelernte Theatermalerin

Stills aus dem Film, die sie künstlerisch in ihre Sprache umsetzte, hat sie bei einer Ausstellung im Frauenpavillon im St.Galler Stadtpark 2013 gezeigt. Harlis Schweizer hat Theatermalerei gelernt, aber auch schon mal in einer Videothek gejobbt und dort Softpornos ausgeliehen. «Eine skurrile Erfahrung», sagt Harlis Schweizer, die immer schon gemalt und geschrieben und an ihrer ersten Ausstellung in Teufen 1996 alle Arbeiten verkauft hat.

Aus Harlis Schweizers Serie «Warten». Bild: PD

Ihre Arbeiten gehen oft vom Alltag aus und vom ganz speziellen Blick der Künstlerin darauf. Roland Scotti, Kurator des Kunstmuseums Appenzell, formuliert das so:

«Harlis Schweizer zeigt das Sehen als Grundvoraussetzung jeglichen künstlerischen Tuns. Dies gelingt ihr, weil sie ihr eigenes Sehen, ihren Blick auf Zusammenhänge zur Schau stellt, Bild werden lässt.»

Die Künstlerin geht auch bei der Präsentation von Kunst unkonventionelle Wege. Etwa mit der Postkartenausstellung an der Bahnstation Strahlholz zwischen Bühler und Gais oder mit dem Kollektiv Streunender Hund, das ungewohnte Orte auf dem Land als Ausstellungsorte wählt, etwa einen ehemaligen Supermarkt. In Bühler hat Harlis Schweizer auf der Hauptstrasse im Kunstprojekt «Passage» die vorbeigehenden Menschen porträtiert und Kopien der Arbeiten an die Hausfassaden angebracht. Da gab es viel Zuspruch und Anerkennung – auch von Menschen, die mit dem Kunstbetrieb sonst weniger zu tun haben.

Die Preisträger der St.Gallischen Kulturstiftung Neben Harlis Schweizer zeichnet die St.Gallische Kulturstiftung auch den Rorschacher Lokalhistoriker Otmar

Elsener mit einem Anerkennungspreis aus. Der St.Galler Figurenspieler und Regisseur Sebastian Ryser erhält einen Förderpreis. Die Preise werden am 25.5.22 im Palace St. Gallen überreicht. (red.)

Bilder skizzieren beim Warten im Auto oder vor dem Klo

«Kunst sollte zugänglich bleiben und auch im Alltag spürbar sein», sagt Harlis Schweizer. Diesen Alltag fängt sie oft mit Bildern ein, die leicht hingeworfen, ganz aus dem kurzen Moment einer genauen Wahrnehmung heraus entstanden scheinen:

«Ich mag es eigentlich nicht, wenn ein Bild so wirkt, also ob unheimlich lange Arbeit dahintersteckt.»

Ihre Kunst kann auch beim Warten entstehen. Da zeichnet sie dann spontan hingeworfene Skizzen, wenn sie im Auto oder vor einem Klo wartet. «Das sind spannende Situationen. Ich bin dann wie in einem geschützten Raum.» Harlis Schweizer liebt es dann, Überraschendes an einem Ort zu entdecken, den sie sich nicht ausgesucht hat: «Ich geniesse diese geschenkte Zeit, um genau in diesem Moment hinzuschauen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen