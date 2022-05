Das Gewerbemuseum Winterthur setzt Bilderbücher in Szene

Ausstellung Zum Blättern und Lesen ins Museum: Das Gewerbemuseum Winterthur setzt Bilderbücher vielseitig in Szene Am 18. Mai ist Schweizer Vorlesetag – eine Einladung an alle, Kindern Geborgenheit und Nahrung für die Sinne zu schenken. Bis Oktober zeigt eine von Hans ten Doornkaat kuratierte Ausstellung in Winterthur, wie Bilderbücher Sachwissen und Geschichten inszenieren: in Text und Bild, im Spiel mit Format, Falz, Typografie und Seitenabfolge. Zuweilen auch mit Spezialeffekten. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Nur eines von vielen Bilderbüchern, die in der Ausstellung «illustriert & inszeniert» auf Tischen ausliegen und zum Lesen einladen: Anete Meleces «Der Kiosk», erschienen 2020 im Zürcher Atlantis Verlag. Illustration: Anete Melece

Hoch und schmal im Format: Zeichnung aus «Les Gratte-Ciel» der international preisgekrönten Genfer Künstlerin Albertine. Illustration: Albertine

Hoch hinaus strebt die Genfer Künstlerin Albertine in «Les Gratte-Ciel» (2011), ihrer witzigen, in feinem Filzstiftstrich gezeichneten Bilderbuchversion des biblischen Turmbaus zu Babel. Bereits das auffällig schmale und hohe Format verrät, dass hier von Seite zu Seite immer mehr Stockwerke hinzukommen. Der Text hingegen beschränkt sich auf ein paar augenzwinkernde Erläuterungen am Rand, in winziger Schrift.

Immer kleiner werden die Seiten bis zur Buchmitte bei Johanna Schaible, die in «Es war einmal und wird noch lange sein» (2021, Hanser) durch die Zeit reist: beginnend vor Milliarden Jahren; vom Augenblick, in welchem gerade eine Sternschnuppe am Nachthimmel aufblitzt, in die Zukunft schweifend. Ein grossartiges Debüt, nominiert für den diesjährigen Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis.

Dies sind nur zwei Beispiele für die beinahe unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten, die Illustratorinnen und Illustratoren zu Gebote stehen, wenn sie im Bilderbuch Geschichten erzählen, Gefühle transportieren, Sachwissen und sogar abstrakte Begriffe wie die Zeit anschaulich machen. Beide Bücher sind in der Ausstellung «Bilderbücher: illustriert & inszeniert» im Gewerbemuseum Winterthur zu sehen - neben vielen anderen, auf Tischen und in Lesenischen. An den Wänden bieten Skizzen, Entwürfe und Storyboards Einblick in den kreativen Entstehungsprozess ausgewählter Bilderbücher.

Wie aus Ideen Bücher werden: Skizzen und Collagen der Schweizer Illustratorin Anna Sommer. Bild: Michael Lio

Kaum jemand kennt das Medium Bilderbuch so gut wie Hans ten Doornkaat

Als Gastkurator konnte der Schweizer Bilderbuchexperte Hans ten Doornkaat aus seinem über Jahrzehnte gesammelten reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Ten Doornkaat begann in jungen Jahren als Buchhändlerlehrling im Kinderbuchladen Zürich, war später Verlagsleiter, Lektor, Publizist und Dozent an der Hochschule Design & Kunst Luzern. Seit langem gilt er als Instanz in Sachen Bilderbuch. Er kennt die Tradition und Entwicklung des Genres hierzulande, aber auch international wie kein anderer und fördert unermüdlich junge Künstlerinnen und Künstler.

Bilderbuchexperte Hans ten Doornkaat hat die Ausstellung als Gastkurator konzipiert. Bild: Donato Caspari

Schon seine letzte Ausstellung zum Thema, vor drei Jahren im Landesmuseum Zürich, fand generationsübergreifend grossen Anklang: Sie widmete sich beliebten Schweizer Bilderbüchern wie «Schellenursli», «Pitschi», «Globi», machte Kinder spielerisch mit den Klassikern bekannt und weckte bei Älteren nostalgische Erinnerungen. Die aktuelle Schau in Winterthur richtet den Blick nun auf das Medium Bilderbuch, auf das Zusammenspiel von Text und Bildern, die Gestaltung und Ausstattung, auf Spezialeffekte wie Klappen, gestanzte Seiten oder dreidimensionale Pop-ups.

Sachbilderbücher setzen gern Spezialeffekte wie Pop-ups, Stanzungen und ausklappbare Seiten ein. Bild: Michael Lio

Mal Wimmelwelt, mal extreme Reduktion

Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche Erzählweisen und Illustrationsstile; es geht um den Weg von der Idee zum fertigen Buch, um das Lesen und Vorlesen, das Spiel mit der Materialität. Folgerichtig hängen nicht einzelne Originalzeichnungen an den Wänden, sondern die Bücher liegen auf Tischen zum Blättern aus - begleitend dazu gibt es informative Tafeltexte. Kreative können zeichnen, schreiben oder Pop-ups basteln.

Doch sprechen die Bilderbücher auch für sich: mal mit Wimmelwelten, in denen sich das Kind und die Vorleserin selbst Erzählwege bahnen können, mal in extremer Reduktion auf einzelne Dinge. Beide Formen fördern das Erkennen und Benennen, das Sprechen, das Erfinden von Geschichten: Vorstufen des Lesens.

Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie von Bild zu Bild, von Seite zu Seite Spannung aufgebaut wird, wie Illustrationen und Typografie den Text in Szene setzen, wie sie heranzoomen, die Perspektiven wechseln oder Erzählformen des Comics übernehmen. Manche lassen sich von vorne und von hinten lesen, von oben nach unten und umgekehrt. Oder man muss sie schütteln, schnell zuklappen, um ihnen ihre Pointe zu entlocken. Fast alle lassen sich beliebig oft anschauen und lesen: Stets kommt da etwas bislang noch Übersehenes zum Vorschein.

Viertiefung in «dialogischen» Führungen und Workshops

Begleitend zur Ausstellung gibt es Workshops und zahlreiche Führungen, in denen Einzelaspekte vertieft werden – seien es Geschlechterstereotype und ihre Unterwanderung, digitale Bilderbücher oder Silent Books, also textfreie Bilderbücher.

Neben Klassikern von Eric Carle, Celestino Piatti, Annegert Fuchshuber oder Hans Fischer liegen zahlreiche Neuerscheinungen der letzten Jahre aus, auch die Bücher, die für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 nominiert sind. Alle Titel sind lieferbar: So können sich Vorleserinnen und Vorleser einen Überblick verschaffen, Neues entdecken und Anregungen für viele gemütliche Lesestunden mit nach Hause nehmen. Oder schon vor Ort mit dem Vorlesen beginnen.

Bis 23.Oktober 2022, Gewerbemuseum Winterthur. Das komplette Programm des Nationalen Vorlesetages am 18.Mai ist zu finden unter schweizervorlesetag.ch

