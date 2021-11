AUSSTELLUNG Weitläufigkeit und Appenzeller Eigensinn: Ein Blick auf fünfzig Jahre Sammeln Das Kunstmuseum Appenzell lässt mit der neuen Ausstellung «Unerkannt – Bekannt» fünfzig Jahre grossartige Vermittlungsleistung der Ostschweizer Galeristin Wilma Lock Revue passieren. Eine spannende Reise durch ein halbes Jahrhundert internationaler zeitgenössischer Kunst. Gerhard Mack Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Schuh mit Rasierpinsel: Eine Arbeit von Annemarie Jehle im Rahmen der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Appenzell. Bilder: PD

Was für eine zauberhafte Reise! Das Kunstmuseum Appenzell zeigt Schwerpunkte aus der Kunst der letzten fünfzig Jahre. Zusammengetragen hat sie die Galeristin Wilma Lock. Es sind nicht Left-Overs aus dem Galeriegeschäft, sondern besondere Stücke, die sie sich abverdient, zur Seite gelegt und aufbewahrt hat. So sind sie einander wohl noch nie begegnet, nicht in dieser Zahl und dieser Zusammenstellung. Museal ist die Qualität, frisch und lebendig die Kunst.

Direktor Roland Scotti hat die Räume des Kunstmuseums zu Begegnungen und Gegenüberstellungen, zu freudigem Zusammentreffen und zu schnellen Kehrtwenden der Werke und Positionen genutzt. Aber so richtig böse ist da ohnehin niemand auf andere, gehören sie doch alle zur Familie einer Galeristin, die mit einer klaren Haltung gearbeitet hat: Konzeptuell musste die Kunst sein, die sie interessierte, und in der Kunstgeschichte verwurzelt. Modische Schnellschüsse hatten da keine Chance.

Ein Schuh mit Rasierpinsel als Absatz

Adventskalender von Stephen Westfall.

Gleich der erste Raum wird zu einem wunderbaren Stelldichein von Spiel und Ernsthaftigkeit. Surrealer Schalk trifft auf harte Konzepte. Man darf über Franz Wests bemalte Skulptur aus Pappmaschee staunen und über Annemarie Jehles Schuh mit einem Rasierpinsel als Absatz schmunzeln. «Ihr hätte ich gerne noch eine Ausstellung gewidmet, aber dazu wird es jetzt nicht mehr kommen», sagte Direktor Scotti bei der Eröffnung. Er wird das Museum bald pensionshalber verlassen, die Suche nach der Nachfolge läuft.

Und mittendrin stand bei der Eröffnung Wilma Lock und staunte wohl selbst nicht schlecht, wie gut sich im Rückblick fügt, was aus dem Tag heraus vielleicht weniger klar zu beurteilen war. So viel Witz, so viel Hintersinn hat man bei ihr nur gelegentlich aufblitzen sehen, wenn sie im Gespräch ihre Zurückhaltung aufgab und erkennen liess, wie genau und lustvoll sie ihre Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken beobachtete. Appenzeller Eigensinn und mondäne Weltläufigkeit gingen da problemlos zusammen. Ein kleines Lächeln, ein ironischer Blick konnten genügen.

Was kann ein Bild in unserer Zeit sein?

Baugerüst von Liddy Scheffknecht.

Von dieser Schärfe hat die Sammlung aufs Schönste profitiert. Da ist etwa ein fulminanter Raum mit frühen Scherenschnitten bis zu einem Sperrholzbild Imi Knoebels, dem auf der anderen Seite des Parcours Franz Erhard Walther antwortet. Beide setzen sich mit der Frage auseinander, was ein Bild in unserer bildersatten Zeit sein kann, beide lieben sie die Malerei, beide nehmen sie bis auf die Knochen auseinander und bescheren uns dabei die schönsten Seherlebnisse. Knoebel in der Reduktion, Walther im Drang in den Raum und zur Performance. Beide sind sie gerne nach St.Gallen gekommen, um bei Wilma Lock auszustellen. Man gehörte mehr oder weniger derselben Generation an, hatte eine ähnliche Haltung zu Kunst und Welt. «Das brauchte oft nicht viele Worte», hat die Galeristin einmal gesagt.

Viele langjährige Künstler der Galerie

Doch auch die etwas jüngere Generation weiss zu begeistern. Da ist etwa das Wechselspiel zwischen Bernard Frize und Mark Francis, beide ebenfalls langjährige Künstler der Galerie: Der wendige Franzose, der mit vereinten Kräften seines Teams immer wieder neue Wege findet, Farbe aufzutragen, und dabei dekorative Effekte nicht scheut, trifft auf den Briten, der Muster in Kunst und Wissenschaft zusammenführt.

Von hier aus kann man zu Xavier Noiret-Thomé wechseln, dem wie Daniel Zimmermann ein eigener Raum gewidmet ist, wo Malerei die ganze Welt zusammenmixt. Oder man geht zum Duett von Jürgen Partenheimer und Stephen Westfall: Die behutsamen Suchbewegungen des Zeichners und Malers aus München treffen auf den Amerikaner, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, seine Abstraktionen aus Farbe und Linie fast wie Gebäude baut und dennoch so viel Licht hineinlässt, dass sie bisweilen zu schweben scheinen. Sie schaffen es, im Wechselspiel, das Flüchtige dingfest und das Schwere leicht erscheinen zu lassen.

Mit Fotografie Alltägliches ins Auge fassen

Abfallsack von Kelly Wood.

Dass wir uns nicht ganz darin verlieren, ist zwei Künstlerinnen zu verdanken, die mit Hilfe der Fotografie Alltägliches ins Auge fassen. Die Kanadierin Kelly Wood hat ihre Abfallsäcke eines Jahres fotografiert, der eigene Verbrauch wird zum Zeitmesser gelebten Lebens. Und Liddy Scheffknecht zeigt von Bauten nur die Baugerüste. Was fehlt, können wir uns vorstellen.

So geht man durch diese Räume und freut sich, geistiges Erlebnis und Schönheit gleichermassen geniessen zu können, und wird am Ende etwas melancholisch. Denn es ist, wie jede Ausstellung, eine Präsentation auf Zeit, dieser Blick auf fünfzig Jahre Kunst wird danach nicht mehr zu sehen sein. Und mit ihm eine der grossen Vermittlungsleistungen der Ostschweiz in Sachen zeitgenössischer Kunst nur noch in Publikationen und in der Erinnerung leben.

«Unerkannt – Bekannt»: Zeitgenössische Kunst aus einer Ostschweizer Sammlung; Kunstmuseum Appenzell, bis 13.3.2022.