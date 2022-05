Ausstellung Vom kleinen Gespenst bis zu Picasso: In der Kunsthalle Wil taucht man ein in eine groteske Schauerwelt voller Kultfiguren Bild: Ralph Ribi Das Künstlerduo aus Biel, M.S. Bastian und Isabelle L., hat die ganze Kunsthalle Wil zu seinem Universum gemacht. Der ganze Raum dreht sich um ihre Kunstfigur Pulp und die Popkultur – von Disney bis Dada. Zu entdecken gibt es mehr, als das Auge aufnehmen kann. Aylin Erol 0 Kommentare 12.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es braucht etwas Überwindung, den Schritt hinein in die komplett abgedunkelte Kunsthalle Wil zu machen, während draussen bei Sonnenschein Enten im Stadtweiher schnattern und Kinder auf dem Spielplatz lachen. Zunächst hört man nur «Riders On The Storm» von The Doors. Die Augen müssen sich erst an die Dunkelheit und die flimmernden Effektlampen gewöhnen. Das geht schnell. Sich im Überfluss an Figuren, Lichtern, Formen und Bildern zurechtzufinden, braucht deutlich mehr Zeit.

Mit Plastiküberzügen läuft man über Kunst

In der Kunsthalle Wil hat sich seit dem 9. April das Künstlerduo M.S. Bastian und Isabelle L. aus Biel breitgemacht. «Pulpokosmos» heisst die Ausstellung, die den ganzen Raum bis unter die Decke füllt. Der Name könnte kaum passender sein. Noch bis zum 10. Juli taucht man beim Betreten der Kunsthalle in ein ganz eigenes wildes Universum aus Popkultur, Comic-Horror und Kunstgeschichte.

Die «Bastokalypse» am Boden führt durch das Gewirr aus Fratzen im unteren Stock. Bild: Ralph Ribi

Aus purer Überforderung fällt der Blick automatisch auf den langen Papierstreifen, der vom Eingang in die schräg gegenüberliegende Ecke des Raumes verläuft. Er liegt wie ein Teppich am Boden und darf nur mit Plastiküberzügen an den Schuhen betreten werden. Es handelt sich um das Werk «Bastokalypse», das an Picassos berühmtes Gemälde «Guernica» erinnert. In Schwarz-Weiss zeigt der Streifen eine grauenhafte Welt voller Krieg, Zerstörung und Massaker.

Pulp in seiner Kontrollzentrale

Im Chaos der von der Decke hängenden Pappmaché-Fratzen nimmt man die grosse, weisse Plüschfigur inmitten des Raumes zunächst gar nicht wahr. Dabei ist es Pulp höchstpersönlich, mit seinem grossen Kopf und den staunenden Augen. Gemäss dem Künstlerduo handelt es sich bei der alienähnlichen Figur um einen Tropfen von der Milchstrasse, der ihm einst zufiel.

Pulp lächelt den Besucherinnen und Besuchern von seiner Kommandozentrale aus nett zu. Bild: Ralph Ribi

Pulp ist gleichzeitig Strippenzieher und Protagonist der Ausstellung. Mit Blumengirlanden um den Hals sitzt er an einem Tisch, auf dem sich Bierflaschen anhäufen. Hier ist seine Kommandozentrale. Hinter Pulp befindet sich scheinbar sein Proviant, den er fürs Regieren im Pulpokosmos benötigt: alte Pausenbrotköfferchen, die mit herzigen, aber auch furchteinflössenden Gesichtern bemalt sind, und Glacé- und Cornflakesverpackungen, die nicht die berühmten Kellogg’s-Maskottchen zeigen, sondern eine Pulp-Version davon.

Kultfiguren sind überall

Dieses «Verpulpen» bekannter Figuren aus der Popkultur zieht sich durch die gesamte Ausstellung. So etwa in jener Ecke, in welcher der apokalyptische Papierstreifen endet. Auf einem Tisch, der mit einem grotesk dreinblickenden Goofy bemalt ist, ist das Buch «Das kleine Pulp» aufgelegt. Statt des kleinen Gespensts schwebt ein Pulp-Geist auf dem Cover. Im Hintergrund geifert ein Mickey Mouse und grinst ein Bart Simpson.

Wer «Das kleine Pulp» genauer anschauen möchte, kann sich in der schauerlichen Kulisse auf einen der bemalten Stühle setzen. Bild: Ralph Ribi

Wer von Kultfiguren noch nicht genug hat, kann sich in das obere Stockwerk begeben. Diesen Bereich nennt das Duo liebevoll die «Freakshow». Wirkliche «Freaks» sind allerdings nicht alle der übergrossen aufgestellten Kartonversionen berühmter Cartoon- und TV-Persönlichkeiten. Doch genau das «Verpulpen», das etwa aus dem Maulwurf aus der Sendung mit der Maus eine spannende Karikatur hätte machen können, hat das Künstlerduo nicht bei allen Figuren vorgenommen.

Pulp ist überall: auch auf Buchklassikern. Bild: Ralph Ribi

Da ist die Bibliothek gleich daneben interessanter, wo Pulp von den Covern berühmter Klassiker entgegen grinst. Zu finden ist hier etwa der «Pulparcula» («Dracula») oder «Das doppelte Pülpchen» («Das doppelte Lottchen»).

Ein Suchspiel inmitten von Kunst

Über der Freakshow des Pulpokosmos thront ein Comic-Monster. Bild: Ralph Ribi

Insgesamt wirken manche Ausstellungsteile etwas zusammengewürfelt, etwa der Treppenbereich, wo man den Eindruck bekommt, dass hier all jene Objekte platziert wurden, die andernorts keinen Platz fanden. Auch ein kleiner Bereich im Parterre, der sich Afrika widmet, scheint nicht so ganz in die restliche Gruselkulisse zu passen. Die Pappskulpturen und Bilder erinnern an traditionelle zentralafrikanische Kulturgüter und Dschungellandschaften.

Ausschnitt aus dem Afrikabereich der «Pulpokosmos»-Ausstellung. Bild: Ralph Ribi

Freude macht das Besichtigen dennoch. Um alle Kultfiguren und Anspielungen auf Künstlerinnen und Künstler wie Picasso, Dalí oder aus dem Dadaismus zu entdecken, muss man sich viel Zeit nehmen und den Kopf in alle erdenklichen Richtungen drehen. Ein Gefühl wie inmitten eines schauerlichen «Wo ist Walter?»-Bilderbuchs.

Die Ausstellung ist noch bis 10.7. geöffnet. Am 14.5. um 10 Uhr findet ausserdem eine Kinderführung mit Schauergeschichten statt.

