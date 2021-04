AUSSTELLUNG Musik wird zur verschwiegenen Skulptur: Luigi Archetti thematisiert in der Kunsthalle Wil den Nicht-Klang Unter dem Titel «Soundoff» zeigt der Zürcher Künstler Luigi Archetti die Abwesenheit von Klang, den er dafür in Installationen verbildlicht. Die bewusste Reduktion der Reize macht die Ausstellung zu einem stillen, meditativen Erlebnis. Martin Preisser 08.04.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kreisende Gitarre («Solo») im Erdgeschoss der Kunsthalle Wil. Dahinter Luigi Archettis Installation «Quartett». Bilder: Martin Preisser

Überall werden wir beschallt, oft ungefragt und aufdringlich. Luigi Archetti dreht, jedenfalls im Erdgeschoss der Kunsthalle Wil, die Schallquellen für einmal ab. «Soundoff» hat er sich zum Thema gemacht. Und rückt Musik in assoziationsreichen Installationen als Skulptur ins Zentrum. Statt Vinyl legt Archetti auf vier Schallplattenspieler runde Glasplatten und kleine Plastikobjekte. An die Wand projiziert erscheinen die Objekte in neuer, verdoppelter Form. «Quartett» heisst diese Arbeit und macht mit einmal aus einem Zusammenspiel von vier Musikern eines aus vier visuellen Eindrücken. Ohne Klang wird hier die bildliche Vorstellung thematisiert, die man beim Hören von Musik auch haben kann.

Eine leere Partitur, ein Angebot zur Stille

Luigi Archetti. Bild: PD

Reduktion und Leere, das bestimmt auch eine Reihe von Notenblättern. Luigi Archetti, der sich in vielen seiner Arbeiten an der Schnittstelle von Musik und Kunst bewegt, zeigt mit «Partituren» nur die Notenlinien, ohne Noten. Er segmentiert, dreht, spiegelt, sequenziert diese Linien. In der Reihung entsteht eine offene Partitur. Wie man sie in der eigenen Vorstellung füllen mag, überlässt der Künstler dem Betrachtenden. Notenlinien ohne Noten, das wirkt auch befreiend, als Symbol für ein akustisches Nichts, ein Angebot zur Stille.

Musik in Objekte übersetzen, das ist der spannende rote Faden der Wiler Ausstellung. Sich auf Stille konzentrieren dürfen, statt akustisch überreizt zu werden. Diese Botschaft spürt man auch hinter der Arbeit «Soundoff». Fünf weisse Holzstäbe lehnen an der Wand, mit den schwarzen Kugeln wirken sie wie überdimensionale Drumsticks. Oben an der Wand hängen fünf runde Gummimatten, mit denen man Trommelklang dämpfen kann. Wieder ist es die Erinnerung an Klang, die aus der Abwesenheit von Klang aufscheint. In ihrer Anordnung wirken die Drumsticks wie eine stille, verschwiegene rhythmische Einheit.

Plattenspieler als Element der Installation «Quartett».

Eine nur knapp über dem Boden schwebende, sich drehende Gitarre wird ebenfalls zur Skulptur und zum Träger von Erinnerung an Klang («Solo»). Ganz klanglos entlässt Luigi Archetti, der in Brescia geboren wurde und heute in Zürich lebt, den Kunsthalle-Gast dennoch nicht. Im Obergeschoss hat er eine überdimensioniert lange Klaviersaite aufgezogen. Mit einem Perpetuum mobile lässt er ein rundes und ein rechteckiges Objekt immer wieder an die Saite schlagen. Je nach Position erzeugt diese immer wieder einen anderen, archaisch anmutenden Klang («One String»).

Spezielle Klangerzeugung mit der Installation «One String».

Auf den ersten Blick mag dieser Ausflug in Klang bei all den klanglosen Objekten überraschen. Aber hier unterstreicht Archetti mit einer ganz neuartigen Klangquelle und rein analog erzeugtem Klang eine Botschaft der Ausstellung: über Klang und Musik neu nachzudenken, die Sehnsucht nach Stille und vielleicht nach vermehrt inneren Klängen klarer zu spüren.

Die Umsetzung von Musik und von Klängen aus Instrumenten in stille, überraschende Skulpturen, in einer luftig-lichten Schwarz-Weiss-Ästhetik, überzeugt. Abwesenheit von Klangüberflutung, da denkt Luigi Archetti als bildender Künstler und Musiker ähnlich nach wie einst der amerikanische Komponist John Cage, den in vielen seiner Aktionen ebenfalls die Intensität des Nicht-Klangs begeistert hat.

Bis 18. April. Kunsthalle Wil (Grabenstrasse 33); Do + Fr: 16–19, Sa + So: 11–14 Uhr; www.kunsthallewil.ch (auf der Website ist auch ein Interview mit dem Künstler zu hören)