AUSSTELLUNG Leiterlispiel treppauf, treppab: Im Museum Appenzell werden Besucher zu Spielfiguren in Lebensgrösse In der Ausstellung «Kinderglück» zeigt das Museum Appenzell Kinderspielsachen aus dem 20. Jahrhundert. Die Exponate wecken Erinnerungen und laden zum Spielen ein – nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene.

Lieblingsspielsachen von einst: Die meisten Objekte der Ausstellung sind Schenkungen von Privatpersonen. Bild: Andri Vöhringer

Himmel und Hölle: Das Hüpfspiel ist mit Kreide auf den Boden im Eingang des Museums Appenzell gemalt. «Das haben wir früher auch immer gespielt», wird sich manch ein Besucher der neuen Ausstellung «Kinderglück» erinnern. Die bunt gestaltete Foyerwand ist behängt mit einem Dreirad, einem roten Lastwagen, Bocciakugeln, Tennisschlägern, Rössligeschirr, Holzreifen und Rollschuhen zum Umschnallen: Auch diese Objekte lassen an die Kindheit in früheren Zeiten denken.

Ausstellungskuratorin Martina Obrecht. Bild: Andri Vöhringer

Die Schau präsentiert Spielsachen aus dem 20. Jahrhundert – die meisten davon stammen aus der eigenen Sammlung und sind Schenkungen von Privatpersonen. «Spielsachen haben meist einen emotionalen Wert für die Besitzer. Das Wegwerfen fällt den Leuten schwer, deshalb geben sie nicht mehr gebrauchtes Spielzeug an uns weiter», sagt Ausstellungskuratorin Martina Obrecht.

Patronen für Buben, Murmeln für Mädchen

Das Material zum «Patröönle»: leere Gewehrpatronen. Nur für Buben, selbstverständlich. Bild: Andri Vöhringer

Eine unscheinbare Holzkiste an der Wand der «Spiele im Freien» erweist sich bei genauem Hinsehen als besonders interessant: Darin liegen leere Gewehrpatronen. «Die Buben haben diese beim Schiessstand gesammelt. Einige haben sie mit Bleistückchen gefüllt und oben zugedrückt», erklärt Martina Obrecht. Die leeren Patronen stellten sie wie Kegel auf, die mit Blei gefüllten verwendeten sie als Wurfgeschoss. «Das sogenannte ‘Patrööndle’ war ein beliebtes Pausenplatzspiel in den 1950er-Jahren.» Jedoch nur für die Buben, die Mädchen spielten eher mit Murmeln, in Appenzell «Chlückeli» genannt. Das Spiel hiess «Nööchele»: Die Mädchen versuchten dabei, die Murmeln möglichst nah an die Hauswand zu werfen.

Solche geschlechterspezifischen Spiele gibt es viele in der Schau. «Im 20. Jahrhundert wollte man die Kinder über die Spielsachen auf die Erwachsenenwelt und ihre traditionellen Geschlechterrollen vorbereiten», sagt Martina Obrecht. Durch Nachahmung sollten die Kinder lernen – Mädchen, wie man einen Haushalt führt, Buben, wie man ausser Haus in einem technischen oder handwerklichen Beruf arbeitet.

Aus Spiel wird Rolle: Mädchen sollten lernen, Puppenkleider zu nähen, zu stricken, zu häkeln – und einen Haushalt zu führen. Bild: Andri Vöhringer

Puppen wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Spielzeug

Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie damals die Erwachsenenwelt en miniature Einzug ins Kinderzimmer hielt. Für die Mädchen gab es Bügeleisen, Waschbretter, Schnittmuster, Nähmaschinen, Kochherde in Kleinausführung. Das meiste davon funktionierte sogar. Die Kochherde etwa wurden mit Strom oder einer Rechaudkerze geheizt – was nicht ganz ungefährlich war. Für ihre Puppen mussten die Mädchen die Kleider selbst nähen, stricken oder häkeln, um so die Handarbeitstechniken zu lernen.

Die Puppen seien erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Mädchenspielzeug geworden, erklärt Martina Obrecht. Die Porzellanpuppen wären zum Spielen zu zerbrechlich gewesen; sie dienten stattdessen als Modeobjekte für Kleider. Erst mit der Erfindung der Puppe aus Celluloid durch die Firma Schildkröt kam die Puppe ins Kinderzimmer.

«Priesterle» mit Monstranz und Mini-Weihrauchfass

Für die Buben gab es als Vorbereitung auf die Berufswelt Autogaragen, Flughäfen oder Baumaschinen aus Holz, Metall oder Plastik. Eine Modelleisenbahn von Märklin dreht im Museum ihre Runden, noch nicht mit Strom, sondern mit einem aufziehbaren Uhrwerk betrieben. Martina Obrecht sagt:

«Die Rollenzuordnung beim Spielzeug hat sich leider bis heute hartnäckig gehalten.»

Einige der berufsbezogenen Spielsachen waren für Buben und Mädchen, etwa die Kinderpost, der Verkäuferliladen oder die Bauernhöfe mit den Tieren. Ein spezielles Spiel war das «Priesterle». Die Kinder konnten Gottesdienste mit Gegenständen wie Weihrauchgeschirr, Kelchen und Monstranzen nachstellen. Es gab sogar Messgewänder in Kindergrösse.

Ohne Geschlechterspezifik: Bei Brettspielen lernen Kinder, sich an Regeln zu halten. Bild: Andri Vöhringer

Besucher werden zu Spielfiguren

In einer weiteren Abteilung widmet sich die Ausstellung den Spielen, bei denen die kognitiven und koordinativen Fähigkeiten gefördert werden sollten, Baukästen und wissenschaftlichen Spielen. Und schliesslich gibt es eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen, in denen die Kinder lernen, sich an Regeln zu halten. In allen Räumen haben die Kinder – und natürlich auch erwachsene Besucher – die Möglichkeit, selbst zu spielen. Sie können sogar selbst zu Spielfiguren werden: Die Treppen des Museums sind ein Leiterlispiel. In dieser Ausstellung sei Interaktion willkommen, sagt Martina Obrecht. «Je mehr gespielt wird, desto besser.»