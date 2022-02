Literatur trifft Kunst im Zeppelinmuseum Friedrichshafen

Ausstellung Inspirierend für Pinsel und Feder: Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen widmet sich Künstlerfreundschaften am See «Beziehungsstatus: Offen», unter diesem Motto zeichnet die neue Sonderausstellung im Zeppelin Museum ein dichtes, den Bodensee umspannendes Netzwerk von Schriftsteller- und Malerfreundschaften nach. Sie ergründet ein kreatives Biotop zwischen Inspiration und Langeweile, Rückzug und Aufbruch. Zu viel für einen kurzen Spaziergang: Das Ticket berechtigt zum Immerwiederkommen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Der Maler Max Ackermann beim Arbeiten am Bodensee, um 1935. Bild: Max-Ackermann-Archiv

Viel Landschaft, viel Vergangenheit: Das findet der Schriftsteller Norbert Jacques, Autor des Romans «Doktor Mabuse», vor, als er sich kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert am Bodensee niederlässt. Für die einen wird die Gegend Rückzugsraum in bewegten und gefährlichen Zeiten, andere suchen in Sinnkrisen am See neue Inspiration. Sie knüpfen freundschaftliche Bande, erproben Kunst und Leben im Kollektiv. Oder sie langweilen sich auf der Durchreise zu Tode.

Wie Erika Mann, die 1926 einen Teil ihrer Flitterwochen mit dem Schauspieler Gustav Gründgens in Friedrichshafen, dem «verschlafenen Nest», verbringt – und dann verzweifelt ihrer Freundin und Geliebten Paula Wedekind nach Uttwil schreibt, sie solle sie besuchen. Zusammen mit Bruder Klaus wird das frivole Quartett das Kurgartenhotel aufmischen; die Beziehungen der Scheinverlobten und -verheirateten gehen über Kreuz.

Lebensspuren und anregende Beziehungen

Es wäre eine geschwätzige kleine Anekdote, Klatsch und Tratsch aus Künstlerkreisen, hätte Erika Mann sich nicht ein wenig später an die Zeit in Friedrichshafen erinnert und ein Kinderbuch geschrieben: über den Buben Stoffel, der als blinder Passagier in einem Zeppelin nach Übersee fliegt. Die beiden Museumskuratoren Charlotte Ickler und Mark Niehoff haben viele solcher Momentaufnahmen zusammengetragen, Spuren, die Schriftsteller und Malerinnen, Dichterinnen und bildende Künstler rund um den Bodensee hinterlassen haben und miteinander verbinden.

Flitterwochen am Bodensee: Erika Mann weilte mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Gustav Gründgens in Friedrichshafen – und langweilte sich. Bild: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin AG

Vor allem um fruchtbare Freundschaften geht es ihnen um die wechselseitige Inspiration und Einladung zu Kollaboration und Grenzüberschreitung. Das drückt sich im zeitgeistigen Ausstellungstitel «Beziehungsstatus: Offen» aus. Ins Offene schweift auch der Blick vom Lesesalon aus auf den See; wer möchte, kann lesend, träumend und Eindrücke verdauend viel Zeit in der Ausstellung verbringen. Es gibt auf beiden Etagen der Schau Sessel und Büchergestelle, Leselampen, Tischchen zum Verweilen; das Re-Entry-Ticket erlaubt, ein andermal weiterzuschauen oder sich gemütlich festzulesen.

Auf Tauchstation, in Grenznähe, in Therapie

Was hat sie angelockt, Annette von Droste-Hülshoff, Hermann Hesse, Norbert Jacques oder die Maler Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Ernst Würtenberger? War die idyllische Gegend für sie ein kreatives Sprungbrett oder gingen sie auf Tauchstation? Warum zieht sich, nur ein Beispiel von vielen, die in Konstanz geborene, überaus erfolgreiche und talentierte Malerin Marie Ellenrieder, eine Zeitgenossin der Droste-Hülshoff, bald zurück auf fromme Sujets im Stil der Nazarener?

Wortgewandt, aber auch bildnerisch begabt: ein Scherenschnitt der westfälischen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, die in Meersburg lebte und starb. Bild: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Die aus Westfalen stammende Dichterin dagegen, Freiin von Droste zu Hülshoff, schnuppert in Meersburg die gute Luft der Freiheit von der familiären Bevormundung. Am See beginnt ihre Emanzipation; sie setzt die Veröffentlichung von Gedichten unter ihrem Namen durch, verdient damit so viel Geld, dass sie sich das «Fürstenhäusle» kaufen kann, stirbt leider dann zu früh, um noch dort wohnen zu können.

Wie viele ist die Droste eine Doppelbegabung: Sie malt, etwa im Gedicht «Am Bodensee», mit Worten, das Sichtbare wie das Unsichtbare; ebenso geschickt ist sie mit den Händen. Ihre Scherenschnitte beweisen einen Sinn für grotesken Witz. Gern hätte man einen Brief, eine Notiz, einen Hinweis darauf, dass sie und Marie Ellenrieder sich gekannt, getroffen haben – doch ihr Beziehungsstatus bleibt offen.

Im Erdgeschoss richtet die Ausstellung den Blick auf Motive für den Aufenthalt oder die Ansiedlung in Seenähe. Sie erzählt von Vergangenheitsflucht und Romantisierung im 19., von innerer Emigration, Reformpädagogik und Psychotherapie im 20. Jahrhundert, von den Wechselwirkungen zwischen Literatur und Kunst: immer am Beispiel bekannter Persönlichkeiten. Sei es Golo Mann als Zögling der Schloss-Schule Salem, seien es die Künstler Henry van de Velde, Ernst Ludwig Kirchner oder Aby Warburg als Patienten der psychiatrischen Heilanstalt Bellevue in Kreuzlingen: Sie stehen für zeitgeschichtliche Entwicklungen und Phänomene, ebenso wie die historischen Romane und Idyllen des Biedermeier, einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche, der beginnenden Industrialisierung.

Die Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts sind noch zu entdecken

André Ficus: Porträt des Schriftstellers Martin Walser, 1968. Bild: Nachlass André Ficus, Frieder und Petra Gros

Die helle obere Etage widmet sich Künstlergemeinschaften, Doppelbegabungen und Freundschaften zwischen Malern und Schriftstellern – etwa jener von Martin Walser und dem Maler André Ficus. Walser lässt sitzt ihm Modell, Ficus malt Aquarelle für Walsers «Heimatlob», gemeinsam entsteht das Buch «Die Amerikareise». Neben ihnen werden zahlreiche Frauen ins Bewusstsein gerückt, die künstlerisch tätig waren oder Künstler förderten: Bettina Encke von Arnim und Elfriede Eckardt-Skalberg beispielsweise, die Lyrikerin Grete Gulbransson, Lotte Eckener, eine Fotografin und Verlegerin, die Malerin Mathilde Vollmoeller-Purrmann.

Ihren Spuren zu folgen, lohnt sich fast mehr, als die Werke und Zeugnisse der prominenten Männer in der Ausstellung zu suchen: eines Hesse, Rilke, Mörike oder Otto Dix. Diese hat man beim ersten Rundgang schnell überblickt. Für den weniger bekannten Rest ist das Re-Entry-Ticket hochwillkommen.

Bis 24. April. Zeppelin Museum Friedrichshafen, Seestrasse 22

