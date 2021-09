Ausstellung Fünf Meter gestickte Ostschweizer Textilgeschichte: Die Künstlerin Stéphanie Baechler verwebt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Im St.Galler Kunstraum Espace Nina Keel zeigt Baechler die textile Installation «The Fates Are Talking». Sie entstand im Rahmen von Tada. Das Förderprogramm der Ostschweizer Kantone AR, SG und TG ermöglicht Kunstschaffenden eine dreimonatige Zusammenarbeit mit Ostschweizer Textilfirmen. Christina Genova Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Stéphanie Baechler erzählt Ostschweizer Textilgeschichte in einer fünf Meter langen Stickerei.

Bild: Michel Canonica

In einer Winternacht im Jahr 2020 trafen sich die drei Schicksalsgöttinnen bei einem hohen, hölzernen Turm. Klotho, die den Lebensfaden spinnt. Lachesis, welche dessen Länge bemisst. Und Atropos, die den Lebensfaden durchtrennt.



So beginnt der märchenhafte Text in englischer Sprache, den Stéphanie Baechler auf transparenten Stoff gestickt hat. Die fünf Meter lange Stickerei, die durch zehn Sprechblasen ergänzt wird, ist im St.Galler Kunstraum Espace Nina Keel zu sehen. Die Textilarbeit «The Fates Are Talking» ist eine Auseinandersetzung mit der textilen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Ostschweiz. Dafür stehen die drei Göttinnen, die in der griechischen Mythologie Moiren genannt werden.

Entstanden ist die Installation im Rahmen von Baechlers dreimonatigem Atelieraufenthalt von Tada (Textile and Design Alliance) in Arbon im vergangenen Herbst. Sie gehörte zu den ersten sieben Stipendiatinnen und Stipendiaten. Tada ermöglicht es Kunstschaffenden, Projekte in Zusammenarbeit mit Ostschweizer Textilfirmen zu entwickeln. Unterstützt wird das neu gegründete Artist-in-Residence-Programm von den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden.



Teppiche für Falken

Für Stéphanie Baechler, die heute in den Niederlanden lebt, war die Zeit als Tada-Stipendiatin eine Rückkehr zu ihren Anfängen. Die gebürtige Fribourgerin begann ihre berufliche Laufbahn als Textildesignerin bei der Firma Jakob Schlaepfer in St.Gallen. Auf ihrem Arbeitsweg kam sie jeweils beim Tröckneturm nahe der Fürstenlandstrasse vorbei, einem Wahrzeichen der einst blühenden Ostschweizer Textilindustrie. Er diente im 19. Jahrhundert zum Trocknen der nassen, gefärbten Stoffbahnen.



Die Alurahmen für die Sprechblasen stellte Stéphanie Baechler in der Kunstgiesserei St.Gallen her.

Bild: Michel Canonica

Der Tröckneturm ist der hohe, hölzerne Turm, bei welchem sich die Moiren, die auch Schwestern sind, treffen. Zwischen ihnen entspinnt sich ein kritischer Dialog mit vielen Verweisen auf die Ostschweizer Textilgeschichte und die aktuellen Herausforderungen der Textilindustrie. Das dichte, poetische Textgewebe ist ohne Erläuterungen kaum zu verstehen; man findet sie in einem PDF auf der Website der Künstlerin.

Dubiose Kunden der Textilfirmen thematisiert Baechler, indem sie Klotho die Worte sagen lässt: «Wir müssen noch den Teppich für den saudischen Prinzen weben.» Offenbar liessen Saudis in der Ostschweiz Teppiche speziell für ihre Falken produzieren. Solch «absurden Wünschen» kann die Künstlerin nichts abgewinnen.



Während der Residenz erhielt Baechler Einblick in die Arbeit der zwölf Tada-Partnerbetriebe und deren Hightech-Produkte. Was sie dort erfuhr, liess sie ebenfalls in die gestickten Dialoge der Moiren einfliessen. «Ich kann Fasern spinnen, die zehnmal dünner sind als ein Haar», sagt Klotho stolz zu ihrer Schwester Lachesis. Solche hauchdünnen Fäden werden zum Beispiel bei der Empa in St.Gallen produziert.



Mehr Demut, Bescheidenheit und Menschlichkeit

«The Fates Are Talking» passen perfekt in den kleinen Kunstraum Espace Nina Keel im St.Galler Linsebühlquartier.

Bild: Michel Canonica

Diesem knallharten Wettbewerb, dieser Jagd nach Superlativen, steht Baechler kritisch gegenüber: «Früher waren die Stickereien viel schöner, weil man langsamer stickte.» Deshalb gibt Klotho zu bedenken: «Die Maschinen sind so laut, laufen sie nicht zu schnell? Wir werden an Präzision verlieren.» Die Künstlerin drosselte das Tempo folgerichtig bei ihrer eigenen Stickerei, die sie bei der Firma Saurer in Arbon ausführte: Anstatt mit 168 Nadeln gleichzeitig stickte sie nur mit einer Nadel. Ausserdem liess sie die Spannfäden zwischen den einzelnen Buchstaben stehen. Dies ergibt auch inhaltlich einen Sinn, wie Baechler erläutert:

Stéphanie Baechler hat Textildesign in Luzern studiert und arbeitete danach mehrere Jahre für die St.Galler Firma Jakob Schlaepfer.

Bild: Michel Canonica

«Weben heisst auf Lateinisch texere. Von der Wortherkunft her sind Texte und Textilien nah verwandt.»

Um ihrer textilen Textarbeit eine zeitgenössische Note zu geben, entwickelte sie mit einem Londoner Typografen sogar eine spezielle Schrift.



Der Künstlerin liegen vor allem die Menschen, die Textilien herstellen, am Herzen: «Textilproduktion ist nicht etwas Abstraktes, sondern letztlich immer Arbeit, die von Menschen gemacht wird.» Deshalb lässt sie am Ende der Stickerei Atropos ausrufen: «Wir brauchen mehr Bescheidenheit, Demut, Ehrlichkeit und Menschlichkeit!»



The Fates Are Talking, bis 23.10., Espace Nina Keel, Linsebühlstrasse 25, St.Gallen.

ninakeel.com, stephaniebaechler.com