AUSSTELLUNG Flicksocken und dreibeinige Kühe: Das Museum Appenzell widmet sich der Geschichte des Flickens und Reparierens Vorwiegend aus der eigenen Sammlung präsentiert das Museum Appenzell eine Palette von geflickten Objekten, die Einblicke in den Alltag der Menschen des letzten Jahrhunderts gewähren. Die Ausstellungsstücke erzählen Geschichten von Not, Mangel, Einfallsreichtum und Wertschätzung. Aylin Erol Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Im Museum Appenzell finden sich derzeit Flicksocken aus den Jahren 1920 bis 1986, welche die Geschichte des Flickens und Reparierens des vergangenen Jahrhunderts widerspiegeln. Bild: Ralph Ribi

Wäre nicht ein dünner, durchsichtiger Kunststofffaden um ihren Bauch gebunden, der sie auf dem Holzgestell festhält, würde die kleine, abgewetzte Kuh umfallen. Das alte Holzspielzeug hat neben einem halben Ohr auch nur noch drei Beine. Das rechte Hinterbein ist abgebrochen. Weggeworfen hat man sie trotzdem nicht. Im Gegenteil. Aus einem in den Oberschenkel gehämmerten Nagel wurde eine einfache Beinprothese gebastelt, die der Kuh zwar nicht ihre Standfestigkeit wiedergab, aber zum Weiterspielen ausreichte. Objekte wie diese Kuh, die im vergangenen Jahrhundert mal professionell, mal weniger professionell geflickt wurden, sind derzeit im Museum Appenzell zu sehen.

Diese Spielzeugkuh hat schon einiges erlebt und dabei gar ein Bein verloren, das daraufhin durch einen Nagel ersetzt wurde. Bild: Ralph Ribi

«Geflickt! Vom Wiederherstellen und Reparieren» heisst die neue Ausstellung des kulturhistorischen Museums, die in drei Themengebiete in verschiedenen Räumen unterteilt ist.

Leim, Drähte und Klebeband halten vieles zusammen

Da wäre einerseits der «Alltags-Flick». Neben der genagelten Kuh findet man in diesem Raum lustige und spannende Objekte, die im Alltag von ihren Benutzerinnen und Benutzern oft mehr schlecht als recht repariert wurden: einen mit Flicken zusammengenähten Plüschtierhasen, eine Trinkflasche, deren Henkel mit einem zurecht gekrümmten Nagel ersetzt wurde, ein mehrfach geklebtes Bilderbuch, das einst dem Kinder-Ferienheim St.Joseph in Jakobsbad gehörte, oder ein metallener Christbaumständer, der nur noch dank mehrfacher Drahtumwicklungen steht.

Birgit Langenegger, Co-Museumsleiterin und Kuratorin des Museums Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Nägel, Sicherheitsnadeln, Fäden, Drähte, Klebeband, Leim, Bostitchklammern, diese Materialien waren für die Menschen im letzten Jahrhundert enorm wichtig, um einen Gegenstand schnell wieder gebrauchsfähig zu machen. Denn im 20. Jahrhundert hielt man sich noch an die Reihenfolge Schonen, Flicken, Wiederverwenden, sagt Birgit Langenegger, Co-Museumsleiterin und Kuratorin. Allein in diesem Raum kann man eine kleine Ewigkeit verbringen. Jedes Objekt erzählt eine eigene Geschichte von Not, Mangel, Einfallsreichtum und Wertschätzung.

Das Ausstellungs-Highlight: Flicksocken

Doch Weitergehen lohnt sich. Der eigentliche Höhepunkt der Ausstellung befindet sich in jenem Teil, der sich der Handarbeit widmet. Betritt man den Raum, kann man gar nicht anders, als direkt auf die säuberlich nebeneinander an der Wand aufgehängten Flicksocken zuzusteuern. Kleine angeheftete Zettel geben an, wo die Stücke herkommen, zum Beispiel von der Appenzellerin Elisabeth, die die Socke 1955 im Handarbeitsunterricht zuerst mühselig gestrickt hat, nur um danach eigenhändig Löcher in die Maschen zu schneiden, damit sie die unterschiedlichen Techniken des Sockenstopfens und Flickens lernen konnte.

Die unterschiedlichen Oberflächen auf den Flicksocken zeigen, wie oft die Mädchen im Handarbeitsunterricht neue Flicktechniken an ihnen erlernen mussten. Bild: Ralph Ribi

Dass diese Art der «Mädchenausbildung» in den Schweizer Schulen über hundert Jahre lang fortbestand, zeigen die aufgehängten Socken, die von 1920 bis 1986 datiert sind. Die Frauen sollten auf ihre spätere Rolle als Mutter und Hausfrau vorbereitet werden. Davon zeugen auch die in absoluter Perfektion gehaltenen und der Ausstellung beigelegten Lernordner und -hefte. Darin wurden Schritt für Schritt in Schönschrift und mit zahlreichen Beispielen aus echtem Stoff und Fäden, die verschiedenen Techniken beschrieben.

In Lernheftern- und Ordnern wurden die teils komplizierten Techniken Schritt für Schritt oftmals mit echtem Stoff und Faden dokumentiert. Bild: Ralph Ribi

Ein Blick in diese Dokumentationen hinterlässt einen seltsamen Nachgeschmack, wurde die Zuneigung einer Mutter zu ihrem Kind auch lange daran gemessen, wie perfekt sie dessen Kleidung flickte, wie ein Schild erklärt. Hinter jeder Zeile, jeder Naht, jedem kaum mehr sichtbaren Flick sieht man förmlich eine hart arbeitende Frau, die durch das Schweizer Schulsystem von Kindesbeinen an auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau vorbereitet wurde.

Handwerk kann mit der Handarbeit nicht mithalten

«Da haben wir es schon. Die Frauen machten die unwichtige Handarbeit, bei den Männern war es ein angesehenes, professionalisiertes Handwerk», merkt Kuratorin Birgit Langenegger an. Dass ihr Augenmerk eher auf der lange gering geschätzten Handarbeit und nicht beim Handwerk liegt, merkt man nicht nur daran, dass sich die Objekte des dritten Teils der Ausstellung zur Hälfte zwischen den Räumen der anderen beiden Themen und zur Hälfte im unteren Stock befinden.

Trotz Filmen der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, die zwischen 1958 und 1972 aussterbende Handwerke dokumentierten und so die Techniken der Handwerker Schritt für Schritt aufzeigen, lassen einen die Objekte der Handwerker eher kalt. Es ist nicht auf dieselbe Weise möglich, sich etwa eine Vorgeschichte zwischen den ehemaligen Besitzerinnen und Besitzern einer Rahmschaufel auszumalen, welche von einem Beckenbüezer einst professionell «geklammert» wurde.

Die Rahmschaufeln aus Holz wurden beim Käsen verwendet. Mit einer speziellen Klammertechnik konnte der Beckibüezer sie wieder flicken. Bild: Ralph Ribi

Ob es an der Ausstellung oder aber in der Natur der Sache liegt, ist schwer zu sagen. Schliesslich reparierten die Handwerker nun mal Gegenstände, die ihnen nicht selbst gehörten. Deshalb kann das ausgestellte professionelle Handwerk trotz einer noch komplett erhaltenen Werkbank der Appenzeller Schuhhandlung Brülisauer, inklusive der einzelnen Nägel, Fäden und Werkzeuge, den anderen beiden Ausstellungsbereichen nicht das Wasser reichen.

Die Werkbank der Appenzeller Schuhhandlung Brülisau ist komplett mit den originalen Werkzeugen, Eisen- und Holzwaren ausgestattet. Bild: Ralph Ribi

Ein Besuch im Museum Appenzell lohnt sich aber auf jeden Fall. Denn sieht man die Professionalität des teilweise schon ausgestorbenen Handwerks, die Akribie der gelehrten Handarbeit und die Wertschätzung der Menschen des letzten Jahrhunderts gegenüber noch so kleinen Gegenständen, setzt man sich automatisch auch mit dem eigenen Konsum und der heutigen Gesellschaft auseinander.

