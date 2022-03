Ausstellung Fahnen hoch für die Kunst: 41 Ostschweizer Kunstschaffende zeigen ihre Werke in einer ehemaligen St.Galler Fahnenfabrik Anita Zimmermann und Stefan Rohner haben in der ehemaligen Fahnenfabrik Stadelmann eine künstlerische Zwischennutzung organisiert. Die Ausstellung ist nur vier Tage zu sehen. Christina Genova Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Stefan Rohner und Anita Zimmermann haben den vierten «Geilen Block» in einer ehemaligen Fahnenfabrik in St.Gallen organisiert. Bild: Michel Canonica

Sie hat es wieder getan. Bereits zum vierten Mal trommelte Anita Zimmermann Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Ostschweiz zusammen für eine künstlerische Zwischennutzung. Nach einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen-Rotmonten 2015, dem Cornelia-Versandhaus in Trogen 2017 und dem ehemaligen Saurer Werk 1 in Arbon 2020 hat Zimmermann, die bei ihren Kunstprojekten unter dem Pseudonym Leila Bock auftritt, nun die ehemalige Fahnenfabrik Stadelmann in St.Gallen zum temporären Ausstellungsraum umfunktioniert.

Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei von ihrem Künstlerkollegen Stefan Rohner. Am Donnerstag, 17. März, findet um 18 Uhr die Vernissage statt, am Sonntag 20, März, endet die Ausstellung. Denn schon Ende März fahren die Baumaschinen auf, 22 Alterswohnungen werden in der Fahnenfabrik an der Lindenstrasse entstehen.

Dass die ehemalige Fahnenfabrik an der Lindenstrasse in St.Gallen von Künstlerinnen und Künstlern gekapert wurde, ist schon von weitem sichtbar. Bild: Michel Canonica

Während bisher die Zwischennutzungen etwas provokant als «Geiler Block» bezeichnet wurden, tritt Leila Bock bei der vierten Ausgabe etwas dezenter auf: «Künstler:innen zeigen Flagge» lautet das Motto der Ausstellung – passend zum Standort in der ehemaligen Fahnenfabrik. Die Aufforderung an die 41 beteiligten Kunstschaffenden lautete, ein Werk zu zeigen, das im übertragenen Sinne Flagge zeigt und ihr Schaffen repräsentiert, nicht zwingend in Form einer Stofffahne. Dennoch sind auffallende viele textile Arbeiten zu sehen. Besonders interessant sind all jene Beiträge, die das Fahnenthema inhaltlich aufnehmen. Schade nur, dass es zu den einzelnen Werken keine Beschreibungen gibt, denn nicht alle sind selbsterklärend.

Feministische Botschaften und multifunktionale Fahnen

Dass in dem langgezogenen Gebäude noch bis im November gearbeitet wurde, ist immer noch zu sehen. Zusammengerollte Vorlagen für Gemeindewappen türmen sich zu Bergen, fast wie eine Kunstinstallation: Nürensdorf ZH oder Kreis Rheinwald GR liest man auf den Rollen aus dünnem Papier – es müssen Hunderte sein. In Wandregalen lagern noch immer Kartonschachteln, in welchen wohl früher die fertigen Fahnen aufbewahrt wurden.

Karin K. Bühler zeigt statt einer Fahne Girlanden mit einer feministischen Botschaft. Bild: Michel Canonica

Dazwischen hat Karin K. Bühler eine Arbeit befestigt, die speziell für die Ausstellung entstanden ist. Da Fahnen für sie die Inbesitznahme eines Territoriums repräsentieren, hat die Künstlerin sich dazu entschlossen, Girlanden zu zeigen: «Das wirkt festlich und verbindend und stiftet Gemeinschaft.» Sie verkünden eine Kritik an der immer noch sehr männerzentrierten Geschichtsschreibung: «Don't tell me history, tell me herstory».

Birgit Widmer stickte ein Zitat der Künstlerin Miriam Schapiro auf Leinen. Bild: Christina Genova

Auch Birgit Widmer hisst die feministische Fahne: Sie hat mit Kreuzstich, einer als typisch weiblich konnotierten Kulturtechnik, ein Zitat der US-amerikanischen Künstlerin Miriam Schapiro (1923-2015) auf ein gebrauchtes Leinenbettzeug gestickt. Sie beklagt darin, wie sehr ihr als junge Frau weibliche Künstlerinnen als Vorbild fehlten.

Die Fahne des Künstlerduos Lutz & Guggisberg lässt sich für ganz unterschiedliche Anliegen hochhalten. Bild: Christina Genova

Monika Sennhauser hinterfragt in ihrer kurzen Videoarbeit subtil den mit dem Hissen einer Fahne verbundenen Nationalismus: Der Vorgang ist nur als flüchtige Spiegelung im Wasser zu sehen. Humorvoll geht das Künstlerduo Lutz & Guggisberg das Thema an. Ihre Fahne «Multiple Parole» funktioniert nach dem Prinzip Multiple Choice und kann bei jeglicher Art von Protesten und Demos hochgehalten werden.

Eine Fahne für die Schmuggler

Auf den politischen Symbolgehalt von Fahnen spielt das Thurgauer Künstlerduo steffenschöni an. Bis heute werden Staatsverträge mit Eisengallustinte unterzeichnet, weil sie sich unauslöschlich im Papier festsetzt. Das Duo wird an der Vernissage einen ganzen Kübel voll Eisengallustinte durch einen perforierten Schlauch über eine Papierbahn fliessen und ihre anarchischen Bahnen suchen lassen. «Orinoco» heisst die Arbeit, benannt nach dem südamerikanischen Fluss.

Christoph Rütimann schliesslich zeigt eine ältere Arbeit von 1997, die sich aber passgenau ins Ausstellungskonzept einfügt. Der Thurgauer schritt einen alten Schmugglerpfad vom italienischen Tirano ins Schweizerische Poschiavo ab, eine weisse Fahne mit der Aufschrift «Il contro bandiere» hochhaltend. Nicht nur macht er damit eine Tätigkeit sichtbar, die sonst im Verborgenen abläuft. Sondern er spielt auch raffiniert mit den italienischen Begrifflichkeiten: «Contrabbandiere» ist der Schmuggler, «la bandiera» die Fahne, und «la banda» die Bande oder die Musikkapelle. Folgerichtig wurde Rütimann im Puschlav musikalisch von der «Banda Cittadina» aus Tirano empfangen.

Vernissage, 17.3., 18 Uhr; bis 20.3. jeweils 10 bis 22 Uhr. Lindenstrasse 122, St.Gallen, www.leilabock.ch

