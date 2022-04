Die Filmkünstlerin Manon de Boer im Kunstmuseum St.Gallen

Ausstellung Die Schönheit des Einatmens: Das Kunstmuseum St.Gallen widmet der Filmkünstlerin Manon de Boer eine Überblicksausstellung Zum ersten Mal sind Arbeiten der belgischen Künstlerin Manon de Boer in der Schweiz zu sehen. Die Ausstellung «Che bella voce» zeigt bis Oktober Filme und Skulpturen aus Filmmaterial – im Dialog mit Werken aus der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal mit einer Einzelausstellung in der Schweiz zu entdecken: Die belgische Künstlerin Manon de Boer im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

So blass sah Sophie Täuber-Arps Ölbild «Gelbe Form» aus der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen noch nie aus. Leuchtendes Orange hat Gastkurator Fabian Flückiger zusammen mit der in Belgien lebenden und arbeitenden Künstlerin Manon de Boer als Farbe für die Wände von deren erster Überblicksausstellung in der Schweiz gewählt. «Che bella voce», wie Flückiger die Schau betitelt, stellt beispielhafte Arbeiten Manon de Boers in einen stillen Dialog mit Werken der Sammlung.Etwa Oskar Schlemmers «Grosser Profilkopf und kleiner Kopf von hinten» (1935) oder Katinka Bocks Installation «Jonathan» (2014). Der (ebenfalls leuchtend orangefarbene) Fussball eines Kindes wird da mit Keramik und Polyesterband im Flug festgefroren, aus der Zeit gerissen.

Leuchtende Ausstellungswände und kleine, zarte Arbeiten – im Dialog mit Werken aus der Sammlung wie hier Katinka Bocks Installation «Jonathan». Bild: Ralph Ribi

An der gegenüberliegenden Wand hängen zehn Drucke in Postkartengrösse – Filmstills von spielerischen Kunstwerken, welche de Boers Sohn im Alter zwischen vier und sieben Jahren mit Alltagsgegenständen gebaut hat. Löffel und Gabel, über einer kleinen Schale mit Kiwistücken schwebend, Installationen aus Kinderstühlen, Regenschirmen, Klötzen und geknoteten Textilien, gefilmt mit einer Handkamera werden in der Serie «The Untroubled Mind» zu Momentaufnahmen einer noch offenen, an keinerlei künstlerischem Vorbild und Vorurteil gemessenen Kreativität.

Ein Filmstill aus der Serie «The Untroubled Mind» mit spielerisch entstandenen Alltagsinstallationen des kleinen Sohns von Manon de Boer. Bild: Stephan Rohner

Nachdenken über das Wesen der Inspiration

Zugleich mischt sich aber in diese Arbeit aus den Jahren 2013-17, wie in viele der in Indien geborenen Künstlerin, die Stimme einer anderen: Hier ist es eine Reflexion der Malerin Agnes Martin über das Wesen von Inspiration, das sie als «untroubled mind» bestimmt.

Nur wenige Schritte von den Filmstills kindlicher Schöpferkraft sieht man eine weitere Spielart der künstlerischen Reflexion von Medium und Stimme im Werk Manon de Boers. Wie abgeworfene hauchdünne Schlangenhaut windet sich ein 16-mm-Film um die in der Ausstellungswand eingeschlagenen Nägel: etwa 35 Sekunden Film – als Objekt, nicht als Projektion.

Detailansicht des «stillgelegten» Films «A Pause», der das Ein- und Ausatmen in Filmsekunden übersetzt. Bild: Ralph Ribi

Die Dauer des Ein- und Ausatmens der Künstlerin wird so sichtbar, als Wellenberg und Wellental des Films, in der räumlichen Gegenwart einer federleichten Skulptur statt als Abfolge in der Zeit. Solche Spiele mit der sinnlichen Wahrnehmung und mit den Produktions- und Rezeptionsbedingungen des Mediums Film sind ein wiederkehrendes Thema im Werk de Boers.

Im Vordergrund: die Stimme

Ein anderes wäre die Stimme als Träger von Bedeutung, über ihre Funktion als Kommunikationsmittel hinaus: etwa im Film «Resonating Surfaces» (2005). Er beginnt mit Todesschreien – zwei Frauenstimmen aus Opern Alban Bergs, «Lulu» und «Wozzeck». Anfangs ist kein Bild zu sehen, der Film ist geweisst und zerkratzt. Doch auch später, zu Aufnahmen der Stadt São Paulo, bleibt die Stimme der Tonspur im Vordergrund und transportiert auf ungewöhnliche Weise die Geschichte eines Individuums.

Im Film «Resonating Surfaces» rückt die Stimme in den Vordergrund. Er beginnt ohne Bilder, mit Schreien, Vibrationen des Lebens. Bild: Ralph Ribi

In Tagträume dagegen taucht man im weit abgelegenen Naturraum des Films «An Experiment in Leisure». Entstanden ist er 2016-2019 aus Film- und Tonmaterial, das Manon de Boer in einer norwegischen Meereslandschaft eingefangen hat, fern von Zivilisationsgeräuschen. Wie viele ihrer Arbeiten wirkt der Film entschleunigend.

Ein Bild, dreifach geschichtet: gefilmt in wechselndem Tageslicht

Dass Inspiration auch von den «Geistern» im Inneren, im Kopf der Künstlerin kommt, davon erzählt «Maud Capturing the Light ‹On a Clear Day›»: Filmbilder eines Siebdrucks der Malerin Agnes Martin im wechselnden Tageslicht, aufgenommen in der Wohnung der Sammlerin Maud B., also dreifach geschichtet in der Wahrnehmung der Betrachterin, wie mehrstimmiges Sprechen oder Singen. Im Video zur Performance «Ghost Party» verkörpern Vasen Künstlerinnen, die Manon de Boer im Denken beeinflusst haben - darunter auch Marguerite Duras und Sophie Täuber-Arp.

In den letzten Jahren war Manon de Boers Schaffen in Einzelausstellungen in Wien, Brüssel und Lissabon zu sehen, mit einzelnen Arbeiten war sie unter anderem an der Documenta 2012 in Kassel vertreten. Die meisten von ihnen wirken zart und intellektuell, beginnen aber vor der knalligen Ausstellungsgrundfarbe in St. Gallen kraftvoll zu leuchten. Das gilt auch, auf den zweiten Blick, für das helle Gelb bei Sophie Täuber-Arp.

Bis 9. Oktober 2022. Kunstmuseum St.Gallen. - Offenes Kunstlabor, Gestalten zur Ausstellung für alle: Sonntag, 3. April, 10-14 Uhr.

