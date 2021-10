Der Frauenfelder Fredi Bissegger erforscht unermüdlich Farben

Ausstellung «Das Zitronengelb hat mich stets begleitet»: Der Frauenfelder Künstler Fredi Bissegger ist ein unermüdlicher Farbenforscher Die Galerie Bleisch in Arbon zeigt derzeit rund vierzig Werke von Fredi Bissegger. Wie arbeitet der Frauenfelder Künstler, was inspiriert ihn? Zu Besuch in seinem Atelier. Dieter Langhart 27.10.2021, 17.09 Uhr

Künstler Fredi Bissegger in seinem Atelier in Pfyn. Bild: Ralph Ribi

«Fredi Bissegger zeigt alte und neue Arbeiten»: Schlichter könnte ein Ausstellungstitel nicht lauten. Doch er trügt, weil er nichts über den Künstler und seine Arbeit sagt. Rund vierzig Werke stellt Galerist Adrian Bleisch in Arbon aus – ein Bruchteil dessen, was sich auf zwei Stockwerken in Fredi Bisseggers Atelier stapelt.

«Ich habe vier Planschränke voller Bilder, kann sie gar nicht mehr zählen.»

Sein Reich liegt im Kraftwerksgebäude des Pfyner VSP-Areals vor Frauenfelds Toren. Knapp Platz ist hinten für zwei Stühle, ein Tischchen für sein MacBook, der Aschenbecher liegt auf dem Fenstersims. Bissegger gönnt sich nur noch zwei Zigaretten pro Tag, doch nach zwei Zügen schneidet er die glühende Spitze weg; so reicht ihm die Ration für gefühlte zehn Zigaretten. Und jeden Tag geht er 10000 Schritte, seit er vor fünf Jahren ein Aneurysma erlitten hat.

Das Zitronengelb hat ihn stets begleitet

Seit fünf Jahren arbeitet er hier, unermüdlich die Farben erforschend. Seit fünf Jahren ist es das Gelb. Bissegger blättert durch seine Bilder, die ihm als Sprungbrett für Rückblenden, Anekdoten, Biografieschnipsel dienen. Bunt mischen sich Werkaufnahmen mit Reise- und Familienszenen. «Das Zitronengelb hat mich stets begleitet, doch ich mag das warme Gelb ebenso.»

Fredi Bissegger ist fasziniert von der Farbe Gelb. Bild: Ralph Ribi

Immer wieder tauchen Tagebucheinträge zu einzelnen Bildern auf, die Chronologie kümmert ihn nicht. Plötzlich leuchtet ein schallendes Rot auf oder die Fünfergruppe aus Gips, die er aus der Hängematte heraus sehen kann und in der Eidechsen wohnen, oder ein Gesicht, das sich im fleckigen Tuch im Wintergarten versteckt. Einmal sagt er vehement:

«Wir sind verdammt verwöhnt, alles wiederholt sich – dem muss ich etwas entgegensetzen.»

Vom Dekorationsgestalter zum Werklehrer

Der Anfang war nicht so, wie Bissegger ihn sich gewünscht hätte. Er lernte Dekorationsgestalter bei Jelmoli, war dann Bühnentechniker und -bildner bei verschiedenen Theatern, spielte auch gern und oft und gut mit, etwa in «Warten auf Godot» oder in «Les mains sales» am Vorstadttheater Frauenfeld. Dann ging Bissegger mit der Werkmappe unterm Arm nach Zürich, bestand als Bester die Aufnahmeprüfung für den Vorkurs. Er wollte Zeichenlehrer werden, doch ohne Matur gab es nur den Werklehrer.

Bissegger gab dreissig Jahre Werken und machte daneben stets Kunst: Plastiken vor allem, dann Zeichnungen in Kohle, in Graphit, in Tusche: Bilder zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion – für ihn nie ein Gegensatz. Dann kam die intensive Auseinandersetzung mit der Farbfeldmalerei.

Reduktion auf das Notwendige

Auffällig ist Bisseggers Reduktion auf das absolut Notwendige. Und der Computer ist dem Tüftler seit jeher Begleiter seiner Kunst, ebenso die Musik. Zu seiner ersten Ausstellung in Schaffhausen sagte er: «Du musst immer ganz von dir ausgehen.»

Wie arbeitet Fredi Bissegger? «Ich verarbeite alles, was ich sehe in Filmen oder Zeitungsnachrichten und in meiner Umwelt. Im Gartenraum unseres Hauses male ich Bilder oft weiter, kratze etwa Farbe weg, so dass Linien entstehen.» Für seinen Beitrag zur Ausstellung «1m2» kürzlich in Frauenfeld etwa liess er sich von den gestapelten PET-Würfeln der RecyPET in Frauenfeld inspirieren. «Glücklicherweise werde ich als Künstler nicht pensioniert und so kann ich dranbleiben und weiter schaffen». Sein Blick ist wach und intensiv und sagt: «Auf geht’s!»



Die Ausstellung in der Galerie Adrian Bleisch in Arbon läuft bis am 20. November. Am 7. November findet um 11 Uhr eine Begegnung mit Fredi Bissegger statt.