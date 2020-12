Ausstellung «Das ist mein Leben, davon gebe ich nichts her»: Im Bündner Kunstmuseum stehen Roman Signers Skizzen erstmals im Mittelpunkt einer Ausstellung 160 Skizzen aus 50 Jahren zeigen den übersprudelnden Ideenreichtum des St.Galler Ausnahmekünstlers und die erstaunliche Kontinuität in seinem Schaffen. Ergänzt wird die Schau durch weitere Arbeiten, darunter Super-8-Filme und eine raumgreifende Installation. Christina Genova 09.12.2020, 12.00 Uhr

«Skizze zu einem Film (Zwei Ballone)» von 1983.

Bild: PD

Der Moment, in welchen eine Idee geboren wird und sich in einer ersten Skizze materialisiert, hat etwas Magisches. Die Dringlichkeit, mit welcher diese Idee zu Papier muss, ist bei Roman Signer offenbar manchmal so gross, dass er nicht nur Briefumschläge oder Servietten als Trägermaterial verwendet, sondern gar die eigene Hochzeitsanzeige. In eleganter englischer Schreibschrift liest man auf Polnisch und Deutsch «Aleksandra und Roman 16. Juli 1977 um 18 Uhr in der Alten Kirche Zakopane Hochzeitsfeier». Jeder freie Platz auf der Karte ist mit Skizzen für verschiedene Projekte gefüllt.



Roman Signer.

Bild: Michel Canonica

Dass nun Roman Signers Skizzen im Bündner Kunstmuseum erstmals im Fokus einer Ausstellung stehen, ist nicht zuletzt Roman Signers Frau Aleksandra Signer zu verdanken. Sie hat die meisten der Skizzen in acht Blechkisten gesammelt und aufbewahrt. Sie zu ordnen erwies sich als nicht ganz einfach, denn nicht alle wurde vom Künstler datiert. Der 81-jährige Signer zählt zu den renommiertesten Schweizer Gegenwartskünstlern und lebt in St.Gallen.

Stephan Kunz, der künstlerische Direktor des Bündner Kunstmuseums und Kurator der Ausstellung, sagt: «Die Skizzen sind etwas, das man nicht so kennt von Roman Signer.» Sie hätten jedoch einen Eigenwert: «Die Skizzen sind Signers künstlerisches Kapital – der Schlüssel zu seinem Werk.» Erst in den letzten schenkte der Künstler den Skizzen vermehrt Aufmerksamkeit und integrierte sie teilweise in Ausstellungen. Während er früher einzelne Skizzen verkauft hatte, würde er dies heute nicht mehr tun: «Das ist mein Leben, davon gebe ich nichts her», sagte er zu Kunz.



Zwischen erster Skizze und Umsetzung vergehen manchmal Jahrzehnte

«Skizze zu einer Installation im See», 1971. Bild: Christina Genova

Rund 160 Skizzen aus fünf Jahrzehnten künstlerischen Schaffens sind in Chur zu sehen, es wird in seiner ganzen Breite abgebildet, Skulpturen, Installationen und Aktionen, im Katalog zur Ausstellung sind sogar insgesamt 550 Skizzen enthalten: «Eine derart grosse Signer-Ausstellung hat es noch nie gegeben», sagt Kunz verschmitzt. Die Skizze sei jenes Medium, welches von Anfang an in Signers Schaffen vorhanden sei: «Es ist eine erste Formulierung, bevor etwa physisch existiert.»



Zwischen erster Skizze und Umsetzung vergehen manchmal Jahrzehnte, wie das Beispiel «Skizze zu einer Installation im See» von 1971 zeigt. Zu sehen ist eine begehbare Skulptur mit einer Wendeltreppe im Innern, die sich mitten in einem See befindet. 2015 wurde schliesslich bei der Seeuferpromenade die Skulptur «Seesicht» eingeweiht. Ganz ähnlich wie bei der Skizze von 1971 gelangt man über eine Treppe unter den Wasserspiegel.



Roman Signers Installation «Zwei Regenschirme» von 2020. Bild: Christina Genova

In der Ausstellung gibt es jedoch nicht nur Skizzen, sondern auch ausgewählte andere Arbeiten, darunter die nigelnagelneue Installation «Zwei Regenschirme». Dabei bringen zwei Gebläse zwei Regenschirme abwechselnd zum Tanzen: Durch den Luftstoss öffnet sich jeweils einer der Schirme und steigt durch den Auftrieb an die Decke, der andere sinkt ab.



Von einer einzigen Skizze ist in der Ausstellung auch die Umsetzung vorhanden: Sie entstand 1983 für den Super-8-Film «Zwei Ballone». Auf einem A4-Blatt hat Roman Signer sehr präzise vier Filmsequenzen aufgezeichnet. Zwei an einem Ständer befestigte Ballone befinden sich im Gleichgewicht, bis einer der Ballone durch einen Schuss zum Platzen gebracht wird. Der verbliebene Ballon bringt die Skulptur in eine neue Balance.

Eine Ausstellung für Kennerinnen und Kenner

«Skizze zu einer Skulptur mit Regenschirmen» von 2019 gehört zu den neusten Skizzen der Ausstellung.

Bild: PD

Die Skizze zu «Zwei Ballone» gehört zu jenen Skizzen, die sehr bildhaft und entsprechend leicht lesbar sind. Vor allem jedoch die frühen Skizzen aus den 1970er- und 1980er-Jahren sind manchmal kaum oder gar nicht zu entschlüsseln. Sie sind häufig flüchtig aufs Papier hingeworfen und werden im Verlaufe der Jahre nach und nach präziser: «Man erkennt darin die künstlerische Suche», sagt Kunz.

Roman Signer: Skizzen/Sketches 1970–2020. Verlag der Buchhandlung Walther König, 550 S., Fr. 89.–

Bild: PD/Bündner Kunstmuseum

Die Churer Ausstellung ist speziell Kennerinnen und Kennern von Signers Werk zu empfehlen. Sie werden über seinen übersprudelnden Ideenreichtum staunen und die unglaubliche Kontinuität in seinem Schaffen. Und sie werden in den Skizzen das ganze Inventar von Signers Universum entdecken: die Regenschirme, die Fässer, die Gummistiefel, die Eimer, die Piaggio oder das Kanu.



Roman Signer: Skizzen, Bündner Kunstmuseum, bis 17. Januar 2021