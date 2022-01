Ausblick Sechs Ostschweizer Kulturthemen, die 2022 zu reden geben Die Kulturredaktion wirft einen Blick in die Zukunft und ist gespannt auf ein Jubiläum, eine Zwischennutzung, einen Generationenwechsel, zwei Festivals und eine Operninszenierung, welche im neuen Jahr Schlagzeilen machen werden. Christina Genova, Bettina Kugler, Martin Preisser, Claudio Weder Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Bilder: noeflum.ch, Benjamin Manser, Annick Ramp

Gegründet wurde die Maskentheatergruppe Mummenschanz 1972 in Paris von Bernie Schürch, Andres Bossard und Floriana Frassetto. Bild: Michael Buholzer/KEY

Die international bekannte Maskentheatergruppe Mummenschanz wird 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat Mitgründerin Floriana Frassetto aus Altstätten das Programm «50 Years» auf die Beine gestellt. Gezeigt werden die beliebtesten und erfolgreichsten Nummern der letzten fünf Jahrzehnte. Auf ihrer grossen Jubiläumstournee macht die Formation auch in St.Gallen (17. und 18. Januar) und Wil (25. und 26. März) einen Halt. (wec)

Pascal Leuthold und Andrin Uetz sind die Hauptinitianten des Zwischennutzungsprojekts «Kultur im Tankkeller». Bild: Ralph Ribi

Vom 5. März bis 28. Mai wird die ehemalige Mosterei in Egnach zum Pop-up-Kulturzentrum. Mit Kunstinstallationen, Konzerten, Lesungen, Performances sowie einem Bistro soll den imposanten Räumlichkeiten noch einmal Leben eingehaucht werden, bevor die Mosterei weitgehend abgerissen wird. Mit dem Projekt haben es die Initianten 2021 ins Finale des Thurgauer Ideenwettbewerbs «Ratartouille» geschafft. (wec)

Vor zwei Jahren beim Jungspund-Festival zu Gast: «Die Wörterfabrik» mit Isa Wiss. Bild: Benjamin Manser

So viel zu sehen gibt es selten in dieser Dichte in der Lokremise und im Figurentheater: Vom 17. bis 26. Februar wird St. Gallen wieder zum Treffpunkt der Schweizer Theaterszene für junges Publikum. Bereits zum dritten Mal wird das Festival Jungspund über die Bühne gehen und Einblick geben in die Vielfalt und Fülle des aktuellen Kinder- und Jugendtheaters in der Schweiz – das ist auch für Junggebliebene spannend und anregend. (bk.)

Singen im Chor: In Gossau wird das acht Tage lang im Mai ausgiebig gefeiert. Bild: Getty

Die Chorszene wurde in den letzten Monaten sicher am meisten durch die Corona-Massnahmen gebeutelt. Umso mehr dürften sich die 300 Chöre mit rund 9000 Sängerinnen und Sängern jetzt schon auf das Schweizer Gesangsfestival in Gossau vom 20. bis 28. Mai freuen. Ganzheitlich, vielfältig und multikulturell soll es werden, mit Fest- und Begegnungskonzerten, Konzerten vor Experten, mit Singinseln, Schnupperateliers oder Generationen übergreifenden Aktionen. (map)

Andreas Homoki, noch bis 2025 Intendant des Opernhauses Zürich, wird erstmals bei den Bregenzer Festspielen Regie führen: auf der Seebühne. Bild: Annick Ramp

Inszeniert hat er schon viele Opern in seiner Laufbahn, auch als Intendant des Opernhauses Zürich – doch noch nie bei den Bregenzer Festspielen. Man darf also gespannt sein darauf, wie Andreas Homoki Puccinis beliebte Oper «Madame Butterfly» auf der Seebühne wind- und wetterfest für das Massenpublikum umsetzt. Ein XXL-Kimono, soviel hat er bereits vor Beginn der Bauarbeiten in der Bregenzer Bucht verraten, wird nicht die Kulisse bilden. Die Premiere ist am 20. Juli. (bk.)

Roland Wäspe (l.) leitete das Kunstmuseum St.Gallen während 33 Jahren, Roland Scotti stand dem Kunstmuseum Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte während 16 Jahren vor. Bilder: Ralph Ribi

Ein Generationswechsel steht 2022 gleich bei zwei Ostschweizer Kunsthäusern an. Auf Ende November wird Roland Wäspe, der Direktor des Kunstmuseums St. Gallen, nach 33-jähriger Tätigkeit pensioniert, ohne die langersehnte Sanierung des Hauses erlebt zu haben. Schon Ende August tritt sein Namensvetter Roland Scotti in den Ruhestand; er leitet das Kunstmuseum Appenzell und die Kunsthalle Ziegelhütte seit 2006.

Die Bewerbungsfristen für beide Direktorenposten sind abgelaufen. Die Öffentlichkeit wird wohl im ersten Viertel des neuen Jahres erfahren, wer die Nachfolge der beiden Kunsthistoriker antreten wird. Wünschenswert wäre, wenn mindestens eine weibliche Kandidatin berücksichtigt würde. Denn bis auf das Kunstzeughaus Rapperswil-Jona, das von einem Frauen-Team geführt wird, steht keiner grösseren Ostschweizer Kunstinstitution eine Direktorin vor. (gen)

