Auf einen Kaffee mit... «Wir müssten zum Proben in die AFG-Arena»: Andreas Hausammann hat mit «Gospel im Centrum» 2020 pausiert – aber nicht coronabedingt Nach einer kreativen Pause würde der St.Galler Kirchenmusiker Andreas Hausammann gern wieder die 170 Sängerinnen und Sängern von «Gospel im Centrum» zum Grooven bringen – ein Neustart ist jedoch derzeit unmöglich. Die meisten wären liebend gern sofort dabei. Bettina Kugler 10.02.2021, 05.00 Uhr

Mag auch Pfarreiheimkafi: Andreas Hausammann, Pianist, Co-Leiter des Chores Gospel im Centrum und Pop-Beauftragter der Evangelisch-reformierten Landeskirche. Bild: Ralph Ribi

Ob er über spezielle prophetische Gaben verfüge? Andreas Hausammann lacht. Er erinnert sich noch gut an die langen Gesichter der rund 170 Sängerinnen und Sänger seines St.Galler Erfolgsprojekts «Gospel im Centrum», als er zusammen mit Co-Leiter Tom Dillenhöfer im Februar 2019 verkündete, dass es eine kreative Pause geben würde. Ein ganzes Jahr lang: 2020. Von Corona und davon, dass gemeinsames Singen auf längere Zeit verboten sein würde, konnte damals keiner etwas ahnen. «Wir haben einfach Schwein gehabt», sagt Hausammann.

Klavier solo geht immer – doch Andreas Hausammann vermisst die vielen Stimmen der Sängerinnen und Sänger, mit denen er sonst groovt. Bild: Ralph Ribi

Absagen geplanter Chorauftritte seien ebenso wenig nötig gewesen wie immer neue Schutzkonzepte, Verschiebungen und Vertröstungen, Online-Proben oder die Suche nach geeigneten Räumen – andere Chöre können ein Lied davon singen. Gleichwohl: Das Sabbatjahr lief auch für Andreas Hausammann ein wenig anders als erwartet.

Erst Youtube-Projekte, dann ein neues Soul-Album

Im Frühling sass er statt am Klavier oder Keyboard ein paar Wochen lang vor allem im Büro, wie viele Musiker, die nicht proben oder auftreten konnten. Dann aber kamen doch ein paar Sachen auf Youtube in Gang. Der befreundete Aarauer Soulsänger Vlada schrieb neue Songs, und im Juni ergab sich die Gelegenheit, gemeinsam ein Album aufzunehmen, ohne Terminkollisionen:

«Das war ein Glücksfall; alle Musiker hatten plötzlich Zeit. Sonst wäre das kaum so spontan möglich gewesen.»

Mit dem Aargauer Soulsänger Vlada hat Andreas Hausammann im Juni 2020 ein neues Album aufgenommen.

Zeit haben auch die 170 Gospelsänger aus St.Gallen und Umgebung, immer noch: Mehr als ihnen lieb ist. Gern würden sie ihr Martin-Luther-King-Projekt angehen, eine grosse Sache, mit drei Aufführungen in der Olma-Halle, ähnlich wie das Pop-Oratorium «Luther» im Reformationsjahr 2018. Nach den Sommerferien wollten sie mit den Proben dazu anfangen, für andere Auftritte schon früher. Daran ist vorerst nicht zu denken. Und wenn: Könnten sie unbeschwert zusammenkommen, das Singen als befreiend erleben und ohne Angst vor Ansteckung geniessen?

«98 Prozent wären sofort dabei», ist sich Andreas Hausammann sicher. Er weiss, dass vielen das fehlende Musizieren und Singen an die Nieren geht: ein wohltuender Ausgleich im Alltag fällt weg, auch die damit verbundenen sozialen Kontakte und Freundschaften. «Selbst in einer so grossen Chorgruppe bilden sich schnell solche Nester», sagt Hausammann. «Der Kontakt untereinander ist nicht abgerissen; einige haben sich ab und zu getroffen, etwa zum Wandern, oder um zusammen eine Ausstellung anzuschauen.»

Grosser Auftritt vor dem Sabbatjahr 2020: Der Chor «Gospel im Centrum» an einer Probe in der Kirche St.Laurenzen im Dezember 2019, zusammen mit einem Partnerchor aus Südafrika.

Bild: Benjamin Manser

Doch wo proben, wenn es dann wieder erlaubt ist? Bislang stand der Chor dicht gedrängt in der Kirche St.Laurenzen, soul to soul. «Wir müssten ja künftig wohl in die AFG-Arena», sagt Andreas Hausammann. Doch Gospel ohne gemeinsamen Groove, ohne das Gefühl, dass über hundert Leute miteinander atmen: schwer vorstellbar.

Klein wieder anzufangen, ist keine Option. Singen auf Abstand – daran würde man sich notfalls vorläufig gewöhnen. Aber nicht an Vereinzelung, mit Kopfhörer am Bildschirm. Oder an Stimmbildung in Grüppchen:

«Wir sind ein Jekami-Chor, und das soll so bleiben. Bei uns darf auch singen, wer nicht toll singen kann; das wollen wir nicht antasten.»

Lieber geduldet sich Hausammann noch ein Weilchen und plant nicht allzu konkret auf Termine hin. Die vielen Stimmen aber vermisst er – auch jene aus anderen Chören, die er bislang häufig begleitet hat: beispielsweise die Kinder- und Jugendchöre der Domsingschule. Das gemeinsame Musizieren, sagt er, sei etwas sehr Emotionales: «Das spüre ich, auch wenn ich selbst nur am Klavier sitze und spiele.»