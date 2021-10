Auf einen Kaffee mit ... Volksmusiker, Rettungssanitäter, Opernchordirektor: Der 31-jährige Franz Obermair gibt dem Theaterchor St.Gallen den Takt an Von Oberösterreich in die Ostschweiz, von der Volks- zur Chormusik: Franz Obermair ist der neue Chordirektor am Theater St.Gallen. Ein Gespräch über Enthusiasmus, die Musik der Heimat und das empfindlichste Instrument der Welt. Kathrin Signer 13.10.2021, 17.00 Uhr

An die Pizzapreise muss er sich noch gewöhnen – ansonsten fühlt sich Franz Obermair in St.Gallen bereits sehr wohl.

Bild: Benjamin Manser

Er gerät ins Sprudeln, wenn er über Musik spricht. Sei es die steirische Harmonika, Bruckner-Chöre, Wagner-Opern oder die Werke von Heinrich Schütz, für Franz Obermair sind es Herzensangelegenheiten – aber das Potenzial dazu hat fast jedes Musikstück, welches ihm auf das Notenpult flattert. Berührungsängste hat er keine, weder mit Kompositionen noch mit Künstlerpersönlichkeiten. «Geht nicht, gibt's nicht. Wird schon, gibt's auch nicht», betont er und meint damit sowohl seinen eigenen Ehrgeiz als auch die Erwartung an seine Chorsängerinnen und Chorsänger.

Ein Lieblingscafé habe er noch nicht, sagt Franz Obermair, der neue Chordirektor des Theaters St.Gallen, während er an seinem doppelten Espresso nippt. Erst seit August lebt der gebürtige Oberösterreicher in der Gallusstadt – mit der Sprachbarriere tue er sich allerdings nicht schwer: «Ich war als Kind auf Velourlaub in Mallorca – alles Schweizer da!», sagt er und lacht. Aus München, wo er als stellvertretender Chordirektor am Staatstheater am Gärtnerplatz arbeitete, fuhr er für das Vordirigieren in St.Gallen das erste Mal überhaupt in die Schweiz. Als Dirigent müsse man geografisch flexibel sein – zu viel Heimweh helfe nicht.

Spürbar ist Obermairs Verbundenheit zur Heimat trotzdem deutlich: «Wenn ich zu Hause in Österreich bin, gehe ich am Freitagabend in die Blasmusikprobe. Dort spielt der CEO neben dem Bürgermeister und dem Chordirektor auf der Trompete. Was man arbeitet, ist nicht wichtig.» Wann immer er Zeit habe, helfe er in seinem Heimatort auch ehrenamtlich als Rettungssanitäter aus.

Vom Theaterprovisorium ist Obermair sehr beeindruckt: Sicher fünf Städte wären vermutlich froh um so ein Opernhaus, meint er. Bild: Benjamin Manser

Aufgewachsen ist der 31-Jährige mit der österreichischen Volksmusik und lernte früh Akkordeon, diatonische Harmonika und Kontrabass zu spielen. Als Volksschüler hörte er sich Bruckner-Sinfonien an, lernte die romantische Chormusik als Knabensopran kennen und sass während des Studiums Abend für Abend in der Oper. Den Dirigenten in ihm weckte sein Chorleiter am Mozarteum in Salzburg: «Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Aber es hat einfach funktioniert», erzählt Obermair.

Unterstützer, Koordinator und Alleinunterhalter

Vor der Probe für die «Zauberflöte» am Abend muss Obermair noch rasch in die Physiotherapie: Nach einem Unfall hatte er die ersten Wochen der Saison einen Arm in der Schlinge und konnte nur einhändig dirigieren. Das tat seinem Enthusiasmus aber keinen Abbruch, im Gegenteil: Mit der Chorpartie der anspruchsvollen Oper «Breaking The Waves» von Missy Mazzoli bestand Obermair seine erste Bewährungsprobe mit Bravour.

Besonders wichtig seien ihm in der Chorarbeit die Authentizität der jeweiligen Sprache, und dass der Chor in allen Farben homogen klinge. Dabei sehe er sich weniger als Leiter, sondern als Unterstützer und Koordinator: «Ein Chor ist immer nur so gut wie sein passivstes Mitglied», sagt er.

Die Stimme sei ein hochinteressantes Instrument, der Umgang damit benötige aber viel Fingerspitzengefühl – und Empathie: «Die emotionale Komponente ist beim Singen essenziell. Es reicht nicht, einfach Ansagen zu machen, man muss die Sängerinnen und Sänger in die richtige Stimmung bringen, sonst läuft es nicht.» Es sei sozusagen Stimmbildung in Echtzeit, weil man allein mit dem Dirigat einen Chorklang erheblich verbessern könne – oder eben das Gegenteil erwirke. Deshalb vermutet Obermair:

«Chorleiter sind die besseren Orchesterdirigenten. Weil sie atmen. Die Musik muss immer atmen.»

Aber nicht nur Obermair muss in der Wahlheimat erst einmal ankommen, auch die Profisängerinnen und -sänger des Theaterchors brauchen Zeit, sich an ihren neuen Chordirigenten zu gewöhnen. Ein Theater sei ein Schmelztiegel kultureller Hintergründe, sagt Obermair. «Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft» – anknüpfen könne man am leichtesten beim gemeinsamen Nenner: der Liebe zur Musik.