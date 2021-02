Auf einen Kaffee mit... «Gerade lerne ich, jede Note mit Liebe zu füllen»: Luca Di Salvo hat sich zum zweiten Mal fürs Klavierstudium entschieden – für einen Workshop kommt er nach St.Gallen Nach der Musikmatura in St.Gallen schien alles klar für Luca Di Salvo, dann aber kam ein Jahr, in dem er fast gar nicht mehr übte. Das änderte sich im Coronafrühling. In der Reihe «Alte Musik St.Gallen» wird der junge Pianist aus Eggersriet am Wochenende mit dem Hammerklavier-Spezialisten Arthur Schoenderwoerd Mozart historisch informiert entdecken.

Bettina Kugler 05.02.2021, 11.30 Uhr

Teepause zu Hause in Eggersriet: Luca Di Salvo studiert seit Herbst 2020 an der Hochschule in Bern Klavier. Im ersten Semester war er schon einmal, zwei Jahre zuvor, in Luzern. Erst jetzt ist das Studium genau das Richtige für ihn.

Bild: Benjamin Manser

Für ein Treffen in die Ostschweiz kommen? Kein Problem – Luca Di Salvo sagt sofort zu. Viel Präsenzunterricht hat er momentan nicht an der Musikhochschule in Bern, wo er im ersten Semester Klavier studiert. Einzig freie Improvisation und der Unterricht im Hauptfach finden derzeit vor Ort statt, physisch, mit Maske: Spürbare Nähe ist dazu nötig.

«Ich mag die Theoriekurse online», sagt er, «man ist dadurch flexibler und kann sich die Zeit selbständig einteilen.» Dennoch ist der junge Pianist die meiste Zeit über in Bern und sieht dort auch seine Studienkollegen häufig: Viele üben gern in den Räumen der Hochschule.



Eine neue Erfahrung: Mozart auf einem Instrument seiner Zeit spielen

Mozart liegt gerade ganz oben auf seinem Notenstapel. Zu dessen Musik fühlt sich der 21-Jährige ohnehin besonders hingezogen, ebenso wie zu Frédéric Chopin. Umso mehr hat er sich gefreut, als die Organisatoren der Konzertreihe «Alte Musik St.Gallen» ihn als einzigen Teilnehmer des Workshops mit dem niederländischen Hammerklavier-Spezialisten Arthur Schoonderwoerd anfragten. Am Samstag wird Luca Di Salvo zusammen mit dem international renommierten Musiker und dem Ensemble Cristofori in der Kirche St.Laurenzen an Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 414 arbeiten und dabei viel lernen über die Aufführungspraxis zu Mozarts Zeit und die Besonderheiten historischer Instrumente – vor laufender Kamera.

Die Nachbarn freut's, wenn Luca Di Salvo spielt. Trotzdem übte er schon als Kantonsschüler lieber abends am Burggraben in St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Dank Livestream können auch Kollegen aus Bern zuschauen

Wie alle Konzerte der Reihe wird auch der Mozart-Workshop coronabedingt als Livestream zum interessierten Publikum kommen. Das sitzt in diesem Fall auch in Bern, wo sich Luca Di Salvo auf das musikalische Zusammentreffen vorbereitet und das A-Dur-Konzert auch bereits probeweise vorgespielt hat. Seine Freunde, Lehrer und Kollegen können bequem und ohne Anreise zuschauen und ebenfalls neue Erkenntnisse in Sachen Mozartinterpretation am Hammerklavier gewinnen.

Nervös ist Luca Di Salvo nicht. Jedenfalls wirkt er ziemlich entspannt, als wir bei einer Tasse Tee zu Hause in Eggersriet über Mozart und Chopin, über die ersten Klavierstunden mit sieben Jahren und die Kantizeit am Burggraben reden – und dann auch über die Zeit, als er das Spielen plötzlich nicht mehr als erfüllend empfand. Das war im ersten Semester, genauer: dem ersten Anfangssemester als Klavierstudent, an der Musikhochschule Luzern, gerade dort angekommen, wo er seit langem hinwollte.

Nach dem ersten Semester in Luzern brach er das Studium ab

Als Kantonsschüler traf er auf den St.Galler Pianisten Klaus-Georg Pohl: Da war bald klar, dass sich Luca Di Salvo tiefer mit Musik befassen wollte. Er wechselte vom mathematisch-naturwissenschaftlichen zum Schwerpunktfach Musik, bereitete sich nach der Matura in einem Zwischenjahr auf die Aufnahmeprüfung an mehreren Hochschulen vor und entschied sich für Luzern: Wegen eines Professors, der dann aber einen Ruf nach Frankfurt bekam.

Verschiedene Dinge seien zu dieser Zeit zusammengekommen, sagt Luca Di Salvo, so habe er sich nach nur einem Semester entschieden, das Studium aufzugeben. Er zog nach Zürich, jobbte ein Jahr lang als Velokurier und übte so gut wie gar nicht – nur das intensive Musikhören begleitete ihn weiterhin:

«Meine Liebe zur Musik hat in dem Jahr als Velokurier nicht nachgelassen. Es war insofern eine gute Erfahrung, als ich heute weiss: Ich könnte auch andere Jobs machen und zufrieden sein.»

Den zweiten Anlauf verdankt Luca Di Salvo wiederum Klaus-Georg Pohl. Der rief im März 2020 bei ihm an und hatte eine Vertretungsstelle als Klavierlehrer am Burggraben zu bieten: So kam wieder alles ins Rollen, die Freude am Spielen war zurück. Rundum glücklich ist Di Salvo jetzt an der Hochschule in Bern; Zukunftssorgen macht er sich keine, auch wenn die Coronakrise vielen Musikern derzeit zu schaffen macht. Das Unterrichten, auch das weiss er unterdessen, macht ihm Spass; eine Konzertkarriere ist nicht die einzige Option.

«Ich habe von Anfang an gern und unverkrampft gespielt. Gerade aber lerne ich, noch freier zu werden, auch die innere Anspannung abzulegen, damit die Musik atmen kann.»

Diesen Zugang verdankt er seinem neuen Professor in Bern, Tomasz Herbut. Er sei genau der Richtige und gebe ihm den Input, den er brauche: jeder Note, die er spiele, Aufmerksamkeit zu schenken – und sie mit Liebe zu füllen. Seinem Mozart-Konzert am Samstag kommt diese Liebe gewiss zugute, und damit auch dem Livestream-Publikum zu Hause. Ob in Bern, St.Gallen oder Eggersriet.

Die Konzertreihe «Alte Musik St.Gallen» findet 2021 digital statt: Sämtliche Konzerte und Einführungen gibt es als kostenlose Livestreams auf der Website amsg.ch.

Workshop mit Luca Di Salvo, Arthur Schoonderwoerd und dem Ensemble Cristofori am Samstag 6. Februar, 17 Uhr – Die Livestreams sind später weiterhin auf der Website abrufbar. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Künstlern und ihren Konzertprogrammen.