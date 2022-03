Opernregisseurin Nina Russi vor «La Traviata»-Debüt in St.Gallen

Auf einen Kaffee mit... «Frauen in meinem Beruf müssen das Neinsagen lernen»: Die Opernregisseurin Nina Russi vor ihrem Debüt in St.Gallen mit Verdis «La Traviata» Sie träumte von einer Musicalkarriere, aber der Zickenkrieg hinter den Kulissen trieb Nina Russi auf die andere Seite der Rampe: ans Regiepult. Derzeit erarbeitet die 38-jährige Schweizerin am Theater St.Gallen eine Neuinszenierung des Repertoireklassikers «La Traviata», ohne Ausstattungsorgie – dafür aber mit einfühlsamem Blick für die Handlungsmotive der weiblichen Titelfigur. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 07.03.2022, 17.00 Uhr

«Zweitletzte Reihe links» stand Nina Russi in den ersten Theaterjahren auf der Bühne - als Musicaldarstellerin. Bald wechselte sie die Seite und lernte am Opernhaus Zürich das Regiehandwerk von Grund auf. Bild: Andrea Tina Stalder

Vor ihr auf dem Tisch liegt die Partitur, versehen mit Notizen und Post-it-Klebern. Jede Minute nutzt Nina Russi, um sich in Verdis «Traviata» zu vertiefen, die am 19. März Premiere feiern wird. Es ist beileibe nicht ihre erste Opernregie. Aber die erste am Theater St. Gallen und Russis erster Repertoireklassiker. Sie weiss, wie hoch die Erwartungen sind bei einem so bekannten Stück. Man kann es kaum neu erfinden: Fast alles ist schon dagewesen. Zwischendurch eine Tasse Tee tut gut; eine Pause in der vierten Probenwoche. Zeit, ein wenig zurück und nach vorn zu blicken.

Schon zweimal im Leben hat Nina Russi als kleinen Mäuschen in einer grossen Scheinwelt angefangen. Das erste Mal wollte sie Musicaldarstellerin werden. Für den Traum vom Leben im Rampenlicht opferte die heute 38-jährige, im Kanton Aargau aufgewachsene Regisseurin ihre komplette Kindheit und Jugend, unterstützt von Eltern, die ihr schon früh Gesangs- und Schauspielstunden finanzierten und jahrelang ohne Murren Taxidienste zum Unterricht, zu Vorstellungen und Tourneen übernahmen.

Psychologische Tiefenbohrung statt Selbstdarstellung

Das zweite Mal begann sie mit der Einsicht, dass «die zweitletzte Reihe hinten links» in austauschbaren Produktionen nicht die erhoffte künstlerische Erfüllung für sie brachte. Mit sechzehn hatte Nina Russi die Ausbildung im Musicalfach in Hamburg begonnen, aber richtig angekommen fühlte sie sich in den darauffolgenden Jahren nicht. «Es geht in dieser Branche vor allem um Selbstdarstellung, das nervte mich schon bald» sagt sie.

«Für eine Bühnenkarriere muss man um jeden Preis auffallen, ob nun mit tollem Busen oder pinken Haaren. Und das für Stücke, die oft sehr oberflächlich und klischeehaft sind.»

Schon in den Musicals interessierte sie jedoch nicht nur ihr eigener Platz auf der Bühne, sondern das Ganze: die Frage, in welchem Kontext die eigene Rolle steht, was vorausgeht, was danach kommt. «Ich merkte, dass ich eine Art Scannerblick entwickle, dass mich Zusammenhänge interessieren. Dass mich das Theater als kompliziertes Räderwerk reizt.» Es war der erste Schritt auf die andere Seite der Rampe: ans Regiepult.

Es folgten viele Hospitanzen und ab 2007 zehn Jahre als Regieassistentin und Spielleiterin in Zürich. «Ich habe in dieser Zeit ganz verschiedene Regieansätze und Arbeitsweisen beobachten können und alles aufgesogen», sagt Nina Russi. Vor allem an der Seite «weisshaariger Männer» hat sie gearbeitet.

Schreiende weisshaarige Männer - und die berüchtigte «Besetzungscouch»

In Violetta, der tragischen Heldin der Verdi-Oper «La Traviata», sieht Nina Russi eine starke, moderne Frau: «Sie steht auf eigenen Füssen und hat ein klares Ziel, wenn sie auf ihr Glück verzichtet.» Welches, das wird Russi mit ihrer Inszenierung in St.Gallen zeigen. Bild: Andrea Tina Stalder

Kennengelernt hat Russi zudem ein nach wie vor ziemlich hierarchisches System, in dem sie als Assistentin oftmals unsanft angeherrscht wurde. «Ich habe so ziemlich alles erlebt, was man sich unter Machtspielen am Theater vorstellt, einschliesslich der Besetzungscouch.» Sie meint damit, dass bei entsprechenden Gefälligkeiten Karrierevorteile herausspringen. Da sei es wichtig, frühzeitig und entschieden nein sagen zu lernen. Auch was das Repertoire betrifft:

«Als jüngere Frau ist man schnell auf Kinderopern abonniert.»

Vom «kleinen Mäuschen», als das sie sich lange empfand, hat sich Nina Russi mit Beharrlichkeit und Fleiss zur Frau heraufgearbeitet, die Entscheidungen fällt. Sehr viele Frauen hat sie auf diesem Weg nicht erlebt – aber das ändere sich gerade. Und damit auch das Klima am Theater. Für die «Traviata» vertraut Russi ihrer bevorzugten Perspektive: auf die Herkunft und die Handlungsmotive einer modernen, starken Frauenfigur.

