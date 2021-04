Auf einen Kaffee mit... «Es ist spannend zu sehen, wie meine Figuren lebendig werden»: Die junge Thurgauer Autorin Léonie Moser inszeniert ihr zweites Stück «Never have I ever» Ihre eigenen Erfahrungen des Erwachsenwerdens haben Léonie Moser beim Schreiben ihres neuen Stückes inspiriert – zu sehen ist es zunächst als Livestream und hoffentlich bald vor anwesendem Publikum im Theaterhaus Thurgau. Mirjam Bächtold 13.04.2021, 05.00 Uhr

Wie es sich anfühlt, wenn das Erwachsenenleben losgeht: diese Erfahrung ist der in Steckborn aufgewachsenen Autorin und Regisseurin Léonie Moser noch sehr nah. Bild: Andrea Stalder

Eigentlich sollte Léonie Moser keinen Kaffee trinken. Sie hat eine Histaminintoleranz und bekommt Herzrasen vom Koffein. Doch jetzt, vor einer der letzten Proben ihres neuen Stücks, braucht sie eine Tasse als Energieschub. «Die Endprobenphase ist sehr streng, aber wir schaffen es bis zur Premiere», sagt die junge Thurgauer Autorin.

Ein koffeinhaltiger Energieschub für die Endproben: Léonie Moser im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Das Stück «Never have I ever», das am 16. und 17. April live aus dem Theaterhaus Thurgau in Weinfelden gestreamt wird, hat sie nicht nur geschrieben – sie führt nun auch selbst Regie. Es geht darin um Liv, die eine Liste mit Dingen schreibt, die sie noch nie getan hat und die man halt machen muss, wenn man jung ist. Flaschendrehen, mit Zunge küssen, die Achselhaare mit der Schere schneiden. «Es geht ums Erwachsenwerden. Das Leben geht los, aber eigentlich weiss man gar nicht, was da los geht», sagt die 22-Jährige.

Inspiriert hat sie die eigene Zeit des Erwachsenwerdens. «Im Stück arbeitet Liv die Liste mit ihren Freunden ab und erkennt, dass sie füreinander da sein müssen. Ich hatte nie eine solche Liste, aber eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Liv, als ich mit 20 von zu Hause auszog», erzählt Léonie Moser.

Das Theaterhaus Thurgau fragte nach einem weiteren Stück

«Never have I ever» ist bereits Léonie Mosers zweites Theaterstück. Das erste schrieb sie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der FMS, die sie mit Schwerpunkt Theater abschloss. In «Chuchichästli», das sie 2018 im Phönix Theater in ihrer Wohngemeinde Steckborn inszenierte, ging es um Vorurteile und die geistigen Schubladen, in die Menschen sich gegenseitig stecken. Die Leiter des Theaterhauses sahen es und fragten Léonie Moser nach einem weiteren Stück, das sie in Weinfelden inszenieren könne.

«Damals hatte ich den ersten Akt von ‹Never have I ever› bereits geschrieben. Es war einfach in mir, ich musste es zu Papier bringen», sagt sie. Für das Theaterhaus schrieb sie es dann fertig – in ihrer Freizeit. Derzeit studiert sie Kommunikation an der ie nicht an der ZHAW Kommunikation studiert oder im Spital im Covid-Testcenter jobbt. Die Premiere ihres Stücks wäre schon letztes Jahr geplant gewesen, doch wegen der Pandemie wurde die Produktion auf 2021 verschoben.

Drehbücher schrieb sie schon als Kind – und castete dafür Freunde

Léonie Mosers Leidenschaft für Theater begann bereits in ihrer Kindheit. Mit neun Jahren begann sie, Theater zu spielen. Mit einer Videokamera ihres Cousins drehte sie kleine Filme. «Ich schrieb Drehbücher und trommelte alle Freunde zusammen, die dann mitspielen mussten», erinnert sie sich. Mit sechzehn drehte sie «Away» als Abschlussarbeit der Sekundarschule. Darin thematisierte sie die Zugehörigkeit, das Coolsein.

Mit ihrem Kurzfilm «Ich bin ein Unfall» war Léonie Moser 2017 im Finale der Schweizer Jugendfilmtage. Hier feilt sie am letzten Schliff ihres Filmes im Studio in Felben. Bild: Andrea Stalder

Im zweiten Film «Ich bin ein Unfall» rückte häusliche Gewalt ins Zentrum. «Ich hatte eine behütete Kindheit. Umso schockierter war ich, als ich von Freunden hörte, dass es nicht alle so schön hatten wie ich. Darüber konnte ich nicht schweigen, also produzierte ich den Film.» Es sind immer gesellschaftlich relevante Themen, die Léonie Moser inspirieren und zu einer kritischen Haltung auffordern. Sie hat bereits weitere Ideen für Drehbücher:

«Das Filmemachen ist nicht vom Tisch, auch wenn für mich momentan das Theater im Vordergrund steht.»

Bei dem Proben werden die Figuren, die sie beim Schreiben geschaffen hat plötzlich lebendig. «Es ist spannend zu sehen, was die Schauspieler aus den Figuren machen, die bislang nur in meiner Fantasie existierten.» Jetzt hofft Léonie Moser, dass sie das Stück bald – möglichst bereits im Sommer – auch live vor Publikum spielen können.

16./17. 4., 20.15 Uhr, Livestream aus dem Theaterhaus Thurgau Weinfelden, Ticket pro Haushalt Fr. 25.–, Link/Reservation über die Website des Theaterhauses Thurgau.