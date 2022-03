Auf einen Kaffee mit der Kreuzlinger Künstlerin Isabelle Krieg.

Auf einen Kaffee mit... Die Kreuzlinger Künstlerin Isabelle Krieg macht Mobiles aus Rattenknochen und druckt mit Fladenbrot Zwei Werke von Isabelle Krieg sind kürzlich vom Kunstmuseum Thurgau angekauft worden und zurzeit in der Sammlungsausstellung «Neue Kollektion» zu sehen. Die Angst vor dem Tod sei der Motor, der sie bei ihrer Arbeit antreibe, sagt die Künstlerin. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 02.03.2022, 17.45 Uhr

Die Künstlerin Isabelle Krieg wohnt seit drei Jahren in Kreuzlingen. Bild: Tobias Garcia

«Es war schon schön, als sich die Ankaufkommission gemeldet hat», erzählt Isabelle Krieg. Die Fünfzigjährige kann zwar von sich sagen, dass sie sich in der Deutschschweiz – und in ihrer Heimatstadt Fribourg – einen Namen gemacht hat, aber aufgeregt war sie beim Atelierbesuch der Vertreter des Kunstmuseums Thurgau dann doch. «Ich hatte versucht, das, was ich für ankaufwürdig hielt, zu präsentieren. Später war ich positiv überrascht von der Auswahl der Experten. Sie haben sich für zwei nicht gefällige Arbeiten entschieden.»

Während sie erzählt, trinkt Krieg Kaffee mit Hafermilch. Sie versucht, weitgehend vegetarisch zu leben. Respekt für das Leben der Tiere findet sich bei ihr nicht nur im Verzicht auf Fleisch, sondern auch in ihrem Werk. Das wird augenfällig beim «Schwarzen Rattenreigen», den das Kunstmuseum Thurgau neben der Druckserie «Mondfladenphasen» gerade angekauft hat. Beide Werke sind zurzeit in der Ausstellung «Neue Kollektion» zu sehen.

«Die Rattenknochen sind unglaublich schön, und ich habe sie mit viel Liebe zu einem Mobilé verarbeitet. Damit ehre ich das Tier als etwas Kostbares.»

Zeigen ohne zu belehren

Die Angst vor dem Tod sei der Motor, der sie antreibe, sagt sie. «Ich versuche dem mit Humor und Leichtigkeit zu begegnen und mich mit Gedanken an die Vergänglichkeit anzufreunden.» Antworten bietet sie in ihren Arbeiten nicht, auch nicht bei den Werken, die sich mit dem Umweltschutz befassen.

«Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem Arbeiten manchmal recht nahe am erhobenen Zeigefinger bin. Da muss ich aufpassen.»

Sie habe sich gefragt, ob sie angesichts drohender Katastrophen überhaupt noch Kunst machen könne. «Aber es ist eben das, was ich am besten kann.» Diese Erkenntnis ist erst langsam gereift. Als junge Frau ging Krieg unter anderem zum Zirkus und danach kurz auf die Dimitri-Schauspielschule. «Dort habe ich festgestellt, dass ich lieber meine Werke, als mich selbst präsentiere. Immerhin: In Performances führe ich beide Welten zusammen.»

Die Arbeit «Mondfladenphasen» besteht aus acht grafischen Blättern, auf denen Isabelle Krieg mit einem mit Sepiatinte eingefärbten Fladenbrot das Papier bedruckte. Die feinen, löchrigen Brotstrukturen erinnern an mit Kratern durchsetzte Mondlandschaften. Bild: PD

Isabelle Krieg lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern im Primarschulalter seit drei Jahren in Kreuzlingen, seit kurzen in ihrer jetzigen Wohnung in einer ehemaligen Druckerei. Regale fungieren als Raumtrenner – Wände, um Kunstwerke aufzuhängen, gibt es kaum, zumal eine Fensterfront die ganze Seite der Wohnung einnimmt. «Überall, wo ich sonst gewohnt habe, ob in Berlin und danach in Dresden, hingen zwei grosse Bilder von mir. Aber wir sind glücklich, eine Wohnung wie diese gefunden zu haben. Mit den fehlenden Wänden kann ich gut leben.»

Ernte nach vielen Mühen

Bei den Teilen des «Schwarzen Rattenreigen» handelt es sich um die rund 200 Knöchelchen einer jungen Ratte, welche Isabelle Krieg von unten nach oben entsprechend der anatomischen Anordnungen im Tierskelett zusammengestellt hat. Bild: PD

Einigermassen leben kann Isabelle Krieg mittlerweile auch von ihrer Kunst. Das vergangene Jahr sei zwar sehr anstrengend gewesen, aber durchaus erfolgreich. «Das ist nie garantiert. Die vergangenen zwanzig Jahre habe ich mehr schlecht als recht gelebt. Und mir ist bewusst, dass es wieder eine Flaute geben kann.» Sie verkauft ihre Werke an private Sammler und an Institutionen.

Wenn im Mai ihre Einzelausstellung unter dem Titel «Ruinaissance» im Musée d’Art et d’Histoire Fribourg beginnt, dürfte das Museum ein weiteres Werk in seine Sammlung aufnehmen. Ausserdem macht sie bei «Kunst am Bau»-Wettbewerben mit oder arbeitet in Projekten mit jungen Leuten, sei es mit der Zürcher Hochschule der Künste oder der Kreuzlinger Sekundarschule Remisberg. «Aber es gibt einen Grund, weshalb ich nicht Zeichnen-Lehrerin geworden bin», lacht sie. «Pädagogik und Didaktik fehlen mir völlig.» Stattdessen ist die Künstlerin mit einer Portion Selbstironie ausgestattet. Das hilft auch.

Ausstellung «Neue Kollektion», bis 18. April; Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, Warth.

