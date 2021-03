Auf einen Kaffee mit... Anna Niederer und Sandro Wick lassen in ihrem ersten Bilderbuch die Seekuh vom Bodensee auftauchen: «Je öfter wir von ihr erzählen, desto realer wird sie» Er schreibt Gedichte und Spoken-Word-Poesie, sie studiert Philosophie, auch mit dem Skizzenbuch: Sandro Wick und Anna Niederer ergänzen sich bestens als junges kreatives Paar. Im Frühjahrs-Lockdown haben sie aus einer Kindheitserinnerung ein Bilderbuch von leuchtend überbordender Fantasie gemacht. Bettina Kugler 16.03.2021, 05.00 Uhr

Ihre Kreativität lebt davon, dass sie sich gegenseitig «dreinreden»: «Es ist schön, mit seinen Ideen nicht isoliert zu sein», findet die zeichnende Philsophiestudentin Anna Niederer. Zu ihrem Bilderbuch Die Seekuh vom Bodensee hat Sandro Wick den Text geschrieben. Bild: Tobias Garcia

Sanft kräuseln sich die Wellen beim Fotoshooting am Rorschacher Hafen; die Abendsonne spiegelt sich im Wasser. Hat nicht gerade eine runde blaue Schnauze kurz hervorgelugt, neugierig darauf, was am Ufer vor sich geht? Könnte es die Seekuh gewesen sein, die Anna Niederer in Kindertagen als fantastische Bewohnerin des Bodensees begleitete?

So lange ist das noch nicht her; die junge Künstlerin aus Rheineck, Jahrgang 2001, hat letztes Jahr mit Schwerpunkt Bildnerisches Gestalten die Matura gemacht. Seit dem Sommer studiert sie Philosophie in Zürich – bislang vor allem online. Präsenzvorlesungen und Seminare gibt es schon lange nicht mehr; so etwas wie Studentenleben auch nicht.



Bei einer Bootsfahrt in den Ferien tauchte die Seekuh wieder auf

Dafür hat sie nun Zeit für einen Coffee to go am Bodensee, zusammen mit ihrem Freund und Co-Autor Sandro Wick. Der 22-jährige studiert ebenfalls in Zürich, momentan meist zu Hause in Untereggen: Germanistik und Religionswissenschaft. Vor der Pandemie trat Wick auf Poetry Slams auf; er schreibt Lyrik und Spoken Word Poesie – und auch er kann sich gut daran erinnern, dass er als Bub glaubte, die Seekuh sei ein fabelhaftes Wassertier, und nicht ein Mähboot. Die beiden lachen.

Was schwimmt denn da? Die Seekuh entdeckt ein verlorenes Badetuch: Es wird ihr noch gute Dienste leisten. Bild: Anna Niederer

In einer Ferienwoche in Italien tauchte die Seekuh plötzlich während einer Bootsfahrt auf: beim gegenseitigen Erzählen. Anna Niederer und Sandro Wick entdeckten eine Gemeinsamkeit mehr. Und hatten Freude daran, diese Erinnerungen fortzuspinnen, mit anderen zu verbinden, eine Geschichte daraus zu machen – natürlich eine mit Bildern. Die Ur-Version entstand vor Ort, auf einem eilends gekauften Zeichnungsblock, der sich schnell füllte. Die Seekuh gewann im kreativen Prozess immer Persönlichkeit. «Je mehr wir jetzt von ihr erzählen, desto realere Züge nimmt sie an», sagt Sandro Wick. Ein freundliches und sympathisches Wesen ist sie zweifellos.

Sie haben schon viel zusammen begonnen: Diesmal sind sie drangeblieben

Das Bilderbuch Die Seekuh vom Bodensee ist am 1. März erschienen. Bild: Verlag FormatOst

Pünktlich am 1. März, zur Wiedereröffnung der Buchhandlungen, ist «Die Seekuh vom Bodensee» nun erschienen; nach der Fertigstellung des Manuskripts im Frühjahr und frühen Sommer 2020 fanden sie den passenden Verlag bei FormatOst in Schwellbrunn. Da bringt die reiselustige Seekuh, die an diversen Orten rund um den See mit ihrem gefundenen rot-weissen Badetuch auftaucht, nun noch mehr Farbe und überbordende Fantasie ins Bilderbuchprogramm, bislang geprägt vor allem durch die Volkskunst Lilly Langeneggers.

Die Seekuh hat auch Sinn für Kultur: Hier geht sie gut gekleidet zu den Bregenzer Festspielen. Bild: Anna Niederer

«Wir haben oft Ideen für gemeinsame Projekte», sagt Sandro Wick; «vieles kommt auch gleich in Gang, bleibt dann aber auf halber Strecke liegen. Das war hier anders. Es hat sofort funktioniert, und wir sind drangeblieben.» In ihren kreativen Zugängen ergänzen und bereichern sich die beiden. «Es lebt vom Dialog», findet auch Anna Niederer:

«Man ist nicht isoliert mit seinen Einfällen und Entwürfen. Sich gegenseitig dreinzureden, ist sehr hilfreich.»

Schon ihre Maturaarbeit sollte ein Bilderbuch werden, dann aber entschied sie sich für «etwas Abstrakteres», wie sie sagt, etwas für junge und ältere Menschen. Es interessiere sie, philosophische Fragen herunterzubrechen, sie im Alltäglichen aufzuspüren. Im Studium sei alles sehr komplex, nur für Fachleute verständlich. Kinderbücher dagegen seien oft auch für Erwachsene inspirierend: Sie denkt dabei etwa an die Geschichten von Michael Ende.

Nach einer Botschaft oder Moral haben sie und Sandro Wick nicht krampfhaft Ausschau gehalten: Es hat sich gleichwohl eine ergeben, beiläufig, absichtslos. Wer will, wird künftig beim Schwimmen im See genauer hinschauen.

Anna Niederer & Sandro Wick: Die Seekuh vom Bodensee. FormatOst 2021, 48 Seiten., Fr. 29.80