Auf einen Kaffee mit ... Als Kind wuselte sie hinter der Bühne herum, nun ist Anja Quinter aus Wil selbst Teil des Kult-Musicals «Space Dream» In den 90er-Jahren spielte ihre Mutter, Monica Quinter, in der Hauptrolle des ersten Schweizer Musical und erlangte dadurch nationale Bekanntheit. Nun bedeutet die Neuinszenierung des Stücks auch für Anja Quinter den Startschuss ihrer Karriere. Wie sie mit den Vergleichen umgeht und was ihr an der Neuinszenierung besser gefällt, erzählt sie bei einer Tasse Kaffe im Wiler «La Moka». Aylin Erol Jetzt kommentieren 13.04.2022, 17.00 Uhr

Die Musicaldarstellerin nutzt «Quinter» als ihren Künstlernamen. Ihr richtiger Nachname ist «Raschle». Bild: Reto Martin

«Oh, Anja ist da!» – «Was machst Du denn hier?» So tönt es an einem Freitagvormittag, als Anja Quinter das Café La Moka in der Wiler Altstadt betritt. Die 28-Jährige hat hier nämlich einige Zeit im Service und als Barista gearbeitet, bevor sie im Sommer 2021 ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Performing Academy in Wien abschloss. Quinter kann sich erst nach herzlichen Begrüssungen und Umarmungen hinsetzen und einen Cappuccino bestellen. «Manchmal vermisse ich die Arbeit hier schon», sagt sie und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. «Aber mein neuer Alltag ist auch super», fügt Quinter an und strahlt.

Statt Kaffee zu servieren, singt die Wilerin nämlich seit dem 10. April auf der Bühne der Zürcher Maag-Halle. Ihre Rolle als Roboter «Mega» und im Ensemble des Musicals «Space Dream» bedeutet den Startschuss ihrer Karriere als Musicaldarstellerin.

Vergleiche mit der berühmten Mutter

Dabei tritt Quinter in grosse Fussstapfen. 1995 schaffte auch ihre Mutter, Monica Quinter, dank ihrer Hauptrolle in der Originalfassung des Schweizer Kult-Musical den Durchbruch. Quinter spielt nun in der Neuinszenierung. «Klar, werde ich dadurch oft mit ihr verglichen.» Das störe sie aber meist nicht.

Die ganz in Gold gekleidete Solare gefiel Quinter als Kind besonders gut. Bild: Keystone

Schliesslich verbindet Quinter gerade dank ihrer Mutter sehr schöne Erinnerungen an das Stück, in welchem sich zwei verfeindete Völker auf dem fernen Planeten Hexxor bekämpfen. Schon als Kleinkind schaute sie zahlreiche Vorstellungen und wuselte hinter der Bühne herum. «Mich faszinierte alles: die Kostüme, die Lieder, die Masken und ganz besonders die Hebebühne», erzählt Quinter und lacht.

Frauenpower bei den Proben

Quinter (28) ist wegen der Vergleiche sogar froh, verkörpert sie nicht dieselbe Rolle in der Neuinszenierung wie einst ihre Mutter. Bild: Reto Martin

Sich unabhängig von der Mutter zu beweisen, sei dennoch ihr Ziel – auch wenn es schwierig sei. «In der Musicalbranche gibt es einerseits sehr viele talentierte Darstellerinnen und andererseits noch immer deutlich weniger Rollen für Frauen.» Noch immer würden mehr Hauptrollen für Männer geschrieben, während es in den Frauenrollen weniger Text und weniger Bühnenpräsenz gebe. «Aber auch das ändert sich derzeit», fügt Quinter an. Sie wirkt keineswegs verbittert, sondern optimistisch. Vielleicht liegt das auch daran, dass «Space Dream» einen Schritt in diese Richtung macht:

«Es wurden mehr Frauenrollen hinzugefügt und diese stärker in den Vordergrund gerückt.»

Das habe einen signifikanten Unterschied für die Produktion bedeutet – im positiven Sinne. «Während der Proben war immer eine mega Frauenpower zu spüren!»

Aus blau-gelben Requisiten wurden rot-gelbe

Im Zentrum stehe in der Neuinszenierung ausserdem nicht mehr die Liebe, sondern der Frieden zwischen den beiden Völkern. «Das passt doch ins jetzige Weltgeschehen», sagt Quinter ernst, bevor sie mit einem Schluck Kaffee die plötzlich aufgekommene, bedrückende Stimmung abzuschütteln versucht. Schliesslich war dieser Aktualitätsbezug nicht beabsichtigt. Eigentlich hätte das Musical schon vergangenes Frühjahr aufgeführt werden sollen. Die Vorstellungen fielen jedoch aufgrund der Pandemie ins Wasser.

Dann, knapp zwei Wochen vor der Premiere, griff Putin die Ukraine an. Das hatte sogar einen Einfluss auf die Aufführungen, wie Quinter erklärt: «Im zweiten Akt kamen zufällig blaue Masken und gelbe Waffen als Requisiten zum Einsatz. Das Publikum verstand das dann als eine Anspielung auf den Ukraine-Krieg.»

Ein imposantes Bühnenbild und bunte Kostüme: Das steht für das Schweizer Kult-Musical «Space Dream». Bild: Keystone

Nach diesem Feedback entschied sich das Kreativteam dazu, die LED-Masken auf Rot umzuprogrammieren. «Schlussendlich soll das Musical ja vor allem unterhalten und auf keinen Fall tatsächliche Kriege verharmlosen.» Was «Space Dream» für das Publikum heute, wie auch für sie damals als Kind besonders mache, sei schliesslich nicht eine tiefgründige Botschaft, sondern die faszinierende Show aus Tanz, Musik und buntem, lebendigem Bühnenbild.

Hinweis: Space Dream wird noch bis 15.5. in der Maag-Halle Zürich aufgeführt.

