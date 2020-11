Interview «Auch fünfzig Personen sind ein Publikum»: Das Sinfonieorchester St.Gallen erfüllt tapfer seinen Kulturauftrag – viel Arbeit gibt es an der Kasse Als einziges Berufsorchester in der Schweiz spielt das Sinfonieorchester St.Gallen derzeit trotz Corona-Einschränkungen sein reguläres Programm in der Tonhalle. Deprimierend sei ein so leerer Saal für die Musiker durchaus, räumt Konzertdirektor Florian Scheiber ein. Doch die starke Resonanz motiviere zum Weitermachen. Bettina Kugler 11.11.2020, 12.00 Uhr

«Willkommen zurück» hiess es optimistisch zum Saisonstart im September in der Tonhalle St.Gallen – mit neuem Schutzkonzept und Masken, auch für die Musikerinnen und Musiker. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Mehr Musiker auf der Bühne als Zuhörer im grossen Saal: Das ist seit der Beschränkung öffentlicher Veranstaltungen auf fünfzig Personen die neue Normalität für das Sinfonieorchester St.Gallen in der Tonhalle. Ein exklusives Erlebnis, für das die vorab gebuchten Tickets jeweils storniert und die wenigen Plätze neu zugeteilt werden müssen. Wobei Abonnenten Vorrang haben.

Das Sinfonieorchester St.Gallen ist derzeit das einzige Berufsorchester in der Schweiz, das sein reguläres, vor Saisonbeginn angekündigtes Programm in der Tonhalle spielt, für maximal 50 Personen. Wie ist das möglich?

Florian Scheiber: Wir sind in der glücklichen Lage, frei über unseren Konzertsaal verfügen zu können. In Städten wie Basel, Luzern und Zürich haben die Saalbetreiber den Orchestern den Hahn abgedreht – dass da keine Konzerte gespielt werden, ist also aus der Not geboren. Dort arbeitet man fieberhaft an kleinen Alternativprogrammen, die ausserhalb der grossen Säle aufgeführt werden können.

Das haben Sie mit dem Sinfonieorchester St.Gallen und Chefdirigent Modestas Pitrenas nicht in Erwägung gezogen?

Nein, bei uns gibt es einfach keine Veranlassung dazu. Zum einen haben wir schon im Mai das Programm bis Ende des Jahres bewusst so umgeplant, dass es auch machbar sein würde, falls uns Corona länger beschäftigt – was ja leider der Fall ist. Wir haben in den nächsten Wochen vor allem Solisten aus der Schweiz oder sogar aus unseren Reihen, etwa am 22. November unsere Solo-Oboistin Rosemary Yiameos. Im Falle des Meisterzyklus-Konzertes «Grenzenlos!» vom kommenden Freitag konnten wir frühzeitig umdisponieren; die Musiker aus Westafrika, die nun spielen werden, leben in Genf. Zum anderen war für uns von vornherein klar: Wenn es kein totales Veranstaltungsverbot gibt, dann spielen wir, egal mit welchen Einschränkungen.

Im Juni bei den (verregneten) Parkspielen durften man noch ohne Maske in der Tonhalle sitzen – grosszügig verteilt. Nun sind es maximal 50 Personen, für die das Sinfonieorchester St.Gallen das reguläre Programm spielt.

Bild: Nik Roth

Dennoch sind fünfzig mit riesigem Abstand im Saal verteilte Zuhörer ein trauriger Anblick. Warum tut sich das Sinfonieorchester das an?

Ganz klar: Weil wir einen Kulturauftrag haben, den wir nicht ignorieren können, nur weil uns Corona gerade andere Bedingungen diktiert. Es stand, wie schon gesagt, zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion, dass wir aufhören, wenn wir nicht müssen. Ich fände es nahezu arrogant zu sagen: Für fünfzig Leute spielen wir nicht. Auch fünfzig Menschen sind ein Publikum, das berührt werden will. Für einen Künstler darf es keine Rolle spielen, ob da 50 oder 5000 Personen sitzen; er muss mit derselben Intensität und Lust auf der Bühne stehen. Selbst wenn es auf den ersten Blick deprimierend wirkt. Es zeigt sich ja, dass der Wunsch, trotz allem ins Konzert zu kommen, riesengross ist – die Kolleginnen an der Kasse haben enorm zu tun mit Anrufen und Mails.

Wer ein Abo gebucht hat, kann nun aber nicht automatisch mit seinem Platz rechnen, und wer keines hat, wird umso weniger Chancen auf ein Ticket haben. Gibt es da auch Frust und verärgerte Reaktionen?

Es geht alles einigermassen friedlich und gefasst zu. Wir haben zunächst alle vorher erfolgten Buchungen storniert, dann neue Reservationen nach Eingang bearbeitet, wobei Abonnenten ein Vorkaufsrecht hatten. Es mag ja einzelne geben, die vorsichtig sind, doch man kann sagen: Die meisten wollen gerne kommen und nehmen dafür auch die Schutzmassnahmen klaglos in Kauf. Die Reaktionen bei den beiden Konzert mit Beethovens «Eroica» waren überaus positiv und ermutigend; die Leute finden es toll, dass wir spielen. Und für die anderen haben wir einen Livestream angeboten. Das wollen wir auch für die kommenden Konzerte beibehalten, da sind wir gerade in Verhandlungen mit den Gewerkschaften.

Das ist die Publikumsperspektive. Was spricht aus Orchestersicht fürs Weitermachen, auch wenn nur so wenige in den Genuss kommen?

Konzertdirektor Florian Scheiber.

Bild: Nik Roth

Ich finde es problematisch, einfach ohne Not aufzuhören. Da stellt sich doch die Frage, was sich ändern muss, dass man wieder einsteigt. Wie sollen wir definieren, was den Ausschlag gibt? Wenn Corona vorbei ist? Wenn wieder hundert Leute kommen dürfen? Für das Orchester ist zudem Kontinuität wichtig, auch als Klangkörper. Wir wollen präsent bleiben; die Musikerinnen und Musiker sollen nicht monatelang herumsitzen und warten. Das wäre grauenvoll. Ich sehe es als unseren Beitrag, mit der momentan für alle schwierigen Situation besser umgehen zu können. Haltung zu bewahren.

Wie ist die Stimmung bei den Musikerinnen und Musikern?

Gute Frage. Ich würde sagen: ebenfalls gefasst und verständnisvoll. Man muss ja sehen, dass es wirklich sehr ernüchternd ist und nicht viel Spass macht, in einem beinahe leeren Saal zu spielen. Aber es überwiegt dennoch einfach der Wunsch, nicht die Hände in den Schoss zu legen, das Beste aus der Situation zu machen.

Was würde passieren, wenn es noch diese Woche hiesse, dass nur noch Veranstaltungen mit maximal dreissig Personen erlaubt sind?

Da müsste man die Situation wohl noch einmal überdenken, dem möchte ich nicht vorgreifen. Irgendwann wird es ja doch absurd. Aber wir rechnen nicht damit, dass die Zahl noch weiter abgesenkt wird. Wenn, dann gäbe es wohl eher einen Voll-Lockdown - aber ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen so entscheiden. Das trauen sie sich nicht. Ich glaube, man wird einsehen, dass klassische Konzerte und Theatervorstellungen nicht der Ort sind, an dem sich die Menschen infizieren. Dazu gibt es ja Erhebungen.

Finden Sie die jetzige Regelung übertrieben? Die Tonhalle ist gross, man könnte gut die notwendigen Abstände einhalten und Ein- und Ausgang ohne Verdichtungen gewährleisten - auch mit wesentlich mehr als fünfzig Personen.

Ja, das stimmt schon. Es ist ein bisschen gemein für uns, aber ich verstehe, dass Regeln nur etwas nützen, wenn sie klar und simpel sind. Man kann nicht sagen: Ihr dürft, die anderen nicht. Das würde zu einer Spaltung führen, in der Kulturbranche und in der Gesellschaft. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft wieder vor mehr Leuten spielen dürfen; vielleicht nicht sofort, aber im Januar oder Februar.