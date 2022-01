Atelierbesuch «Meine Malerei darf Malerei sein»: Nicola Grabieles zeitlose, abstrakte Kunst überzeugt Experten Der Winterthurer Künstler ist in diesem Winter an gleich drei jurierten Ausstellungen der Region vertreten – als einziger Ostschweizer Kunstschaffender. Der Autodidakt bevorzugt warme Farben und malt Raum, Zeit und Licht. Dieter Langhart Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicola Grabiele ist der einzige Ostschweizer Künstler, der gleich an drei jurierten Gruppenausstellungen der Region vertreten ist. Bild: Andri Vöhringer

Die grosse Regionale in Rapperswil-Jona, das länderübergreifende Heimspiel, das Kunstmuseum Winterthur: Nicola Grabiele ist der einzige Künstler, der an allen drei jurierten Gruppenausstellungen zu sehen ist beziehungsweise war: Die Dezemberausstellung in Winterthur schloss am 2. Januar. Wie das? «Alle Ausstellungen waren öffentlich ausgeschrieben», sagt Grabiele in seinem Atelier. «Ich habe mich beworben – natürlich nicht mit denselben Bildern, sondern in der Grösse variierend – und wurde eingeladen. Das tat sehr gut.»

Nicola Grabiele ist kein Künstler, der sein Licht unter den Scheffel stellt. Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein, er weiss, was er macht und was er anders macht als manche junge Kunstschaffende, die den neuesten Trends hinter­herhecheln. Er malt zeitlose, abstrakte Bilder. Die Farben sind gern warm und dominant, dann wieder ordnen sie sich einem stumpfen Weiss unter. Der Pinselstrich ist oft noch erkennbar, ebenso die flirrende Sonne des Südens, aus dem seine Eltern stammen. Den versehentlichen zivilstandsamtlichen Buchstabendreher im Nachnamen hat er schon zu oft erzählen müssen, er schwärmt lieber vom Licht in Kalabrien, seiner liebsten Gegend.

Er hätte auch Sänger werden können

In der Kunsthalle Ziegelhütte zeigt Nicola Grabiele kleinformatige Werke: Ausstellungsansicht aus der Heimspiel-Ausstellung. Bild: Anna-Tina Eberhard

Gross ist sein Fundus an Bildern in allen Formaten: Kleine sind in der Kunsthalle Appenzell zu sehen, grosse in Winterthur, mittlere Formate im Kunstzeughaus Rapperswil. «Ich stehe zu all meinen Bildern», sagt er. Nach den Zusagen der Kuratorinnen und Kuratoren habe er weitergemalt, aber nichts Ausstellungsspezifisches, dann eine Auswahl getroffen, sie mit dem Kuratorium besprochen und und gegebenenfalls angepasst – eine «lockere Sache», wie Grabiele mit seinem charmanten Lächeln sagt, in dem stets ein Hauch Ironie zu stecken scheint. Er mag die Zusammenarbeit mit Kuratoren: «Das reduziert die Gefahr, zu viel zeigen zu wollen.» Schon 2019 war er in der Dezemberausstellung des Kunstmuseums Winterthur vertreten, und zahlreiche weitere Ausstellungen im In- und Ausland reihen sich in seinem Curriculum.

Grabiele arbeitet in einem der städtischen Ateliers in der Alten Kaserne, wohnt zehn Minuten entfernt. Er ist 1965 in Winterthur geboren, in Turbenthal aufgewachsen, seine Berufung als Künstler entdeckte er mit zwanzig. Seine Mutter freute sich, der Vater nahm es zur Kenntnis. Als Autodidakt ist er früh mit anderen Künstlern, die sein Leben geprägt haben, in Berührung gekommen. Manche seiner Freunde sind Künstler oder Musiker. Er zeigt auf die Gitarre hinter sich: «Ich singe gern, hätte auch Sänger werden können.» Er legt eine CD eines seiner geliebten Cantautori auf: «Ich bin mit ihnen aufgewachsen, vor allem mit Lucio Dalla.» Nicola Grabiele wird nachdenklich: «Früher war nicht alles besser, doch die Musik bleibt und begleitet mich.» Und:

«Gute Kunst zeigt unsere Vergänglichkeit. Als uraltes Medium wird die Malerei die Zeit überleben.»

Nicola Grabiele ist der einzige Ostschweizer Künstler, der gleich an drei jurierten Gruppenausstellungen der Region vertreten ist. Bild: Andri Vöhringer

Im Thurgau hat Grabiele sechs Jahre gewohnt und gearbeitet, war mit Brigitta Hartmann im Vorstand von Kunstthurgau, hat vier Göttikinder im Thurgau, pflegt intensiven Kontakt zu Künstlerfreunden. Und irgendwann im Gespräch kommt dieser Satz: «An manchen Tagen scheint es, als müsse ich wieder bei null anfangen.» Denn jeder Künstler brauche Anerkennung.

Alle gegenständlichen Werke vernichtet

Nicola Grabiele hat figürlich zu malen begonnen, aber eines Tages fast alle gegenständlichen Werke vernichtet: «Das Figurative stimmte nicht mehr für mich. Im Grunde finde und male ich stets dasselbe: biografische Geschichten und Geschichten dessen, was ich wahrnehme, auch Erinnerungen.» Nicht um das Visuelle der Landschaft geht es ihm, sondern um «spazio tempo luce»: Raum, Zeit, Licht. All seine Bilder nennt er inzwischen so, gibt ihnen keine quasi autobiografischen Titel mehr wie etwa «Oro del sud» oder «Gestank der Züge».

Zeitlose, abstrakte Bilder in warmen Farben malt Nicola Grabiele in seinem Winterthurer Atelier. Bild: Andri Vöhringer

Er sagt: «Ein Werk muss tragen können.» Doch wie es entstanden ist, darüber gibt er dem Betrachter oder Kunden gern Auskunft. Das abgegriffene Modewort «zeitgenössisch» mag er nicht: «So holst du die Leute nicht mehr ab. Meine Malerei darf Malerei sein – sie muss nicht zwingend etwas darstellen.» Als Künstler habe er die Aufgabe, etwas aufzuzeigen, Menschen zu berühren; «spannend allein» reiche nicht, es müsse «verhebe».

«Wenn das Atemberaubende gelingt, hat die Kunst gewonnen.»

Nicola Grabiele arbeitet sich gern an sperrigen Themen und Materialien ab, hat schon Oberflächen brachial bearbeitet. «Leidenschaft ist wichtig», sagt er und lächelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen