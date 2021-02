Architektur Beton ist hässlich? Ein neuer Faltführer beweist das Gegenteil und listet die fünf kühnsten Ostschweizer Beton-Gebäude auf Die Denkmalpfleger der Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden ordnen die Auswahl ein. Und weisen darauf hin, dass es um den Schutz brutalistischer Bauten schlecht bestellt ist.

Christina Genova 22.02.2021, 17.00 Uhr

Die «Carte Brute» ist ein Faltführer im Posterformat. Sie soll die Augen öffnen für die Schönheit von Sichtbetongebäuden. Bild: PD/Karin Bürki

Beton, aufregend? Sichtbeton, ein Stück Schweizer Kulturgut? Davon ist die Zürcher Autorin Karin Bürki überzeugt. Sie ist jedoch keineswegs naiv. Es ist ihr durchaus bewusst, dass in der breiten Öffentlichkeit Betongebäude aus den 1960er- und 1970er-Jahren immer noch als «Monster» und Schandflecken angesehen werden. Das will sie ändern und hat deshalb mit der «Carte Brute» einen Faltführer mit den «50 kühnsten und aufregendsten» Schweizer Betonikonen der letzten 100 Jahre herausgegeben.



Helsinki Dreispitz von Herzog & de Meuron in Münchenstein, erbaut 2012–2014 ist eines der zeitgenössischen Betongebäude auf der «Carte Brute». Bild: PD/Karin Bürki

Die Gebäude des Brutalismus, einer Architekturströmung, die in den 1950er-Jahren in Grossbritannien entstand, mögen in den Augen mancher «brutal» wirken. Doch der Begriff bezieht sich auf das französische Béton Brut, was nichts anderes als Sichtbeton bedeutet.



Auf der «Carte Brute» im Posterformat sind alle 50 Gebäude mit einem ästhetischen Bild präsent. Die Bildlegenden sind knapp gehalten: Wer mehr wissen will, wird auf Instagram (@heartbrut) und vor allem auf der Website heartbrut.com fündig. Dort sind 25 Betonikonen umfassend beschrieben und mit zahlreichen Fotos dokumentiert. Dieses Online-Kompendium soll laufend ergänzt werden.

Bürki setzt auf ein junges, internationales Zielpublikum. Sie will das «einzigartige Béton Brut-Erbe der Schweiz» der «digitalaffinen Generation unter 40» näherbringen. Bei der Auswahl hat Karin Bürki auf architektur- und baukulturelle Relevanz geachtet, aber auch visuelle und gestalterische Aspekte spielten eine Rolle. Von den 50 Gebäuden, die auf der «Carte Brute» verzeichnet sind, stehen fünf in der Ostschweiz.



Kanton St.Gallen

Das Theater St.Gallen von Claude Paillard wird zurzeit saniert. Bild: PD/Karin Bürki

Das Theater St.Gallen von Claude Paillard wurde 1961 bis 1968 erbaut und wird zurzeit saniert. Es stehe, so Bürki, für den gesellschaftlichen Aufbruch in den 1960ern und den Willen zur Demokratisierung der Hochkultur.



Die Überbauung Achslenstrasse in St.Gallen von Heinrich Graf (1965–1975) sei in ihrer Wuchtigkeit und betont grossstädtischen Geste eher atypisch für die Schweiz, aber dafür umso faszinierender aus zeitgenössischer Perspektive.

Die Überbauung Achslenstrasse in St.Gallen, erbaut von 1965 bis 1975. Bild: Pd/Karin Bürki

Michael Niedermann, der Leiter der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen, erwähnt mit dem Campus der Universität St.Gallen, erbaut von 1959 bis 1963 von Walter Maria Förderer, Rolf G. Otto und Hans Zwimpfer, ein weiteres herausragendes Betonobjekt im Kanton.



Auch die Universität St.Gallen ist ein bedeutendes Objekt des Brutalismus. Bild:PD/ Karin Bürki

Auch die Kirche in Lichtensteig von Walter Maria Förderer (1968 bis 1970), und das Einfamilienhaus Allemann in Unterwasser/Wildhaus von Rudolf Olgiati (1968/69) zählten zu den herausragenden brutalistischen Bauten im Kanton:

«Beton hat unsere Baukultur sehr stark geprägt, da sich mit dem Baustoff neue Konstruktionsweisen eröffneten.»



Allerdings seien diese in den Anfängen des Betons noch etwas verschämt kaschiert worden, zum Beispiel bei der Tonhalle St.Gallen mit barockisierenden Stilelementen. Erst in den späten 1950er-Jahren seien sie als selbstbewusstes Gestaltungselement aufgenommen worden.

Kanton Thurgau

Albert Dubois, der damalige Generaldirektor von Saurer, beauftragte seinen Bruder und Architekten Georges-Pierre Dubois, ein Wohnhaus für 200 Saurer-Familien zu bauen.

Bild: PD/Karin Bürki

Das Saurer-Hochhaus von Georges-Pierre Dubois in Arbon von 1960 fungiert laut Karin Bürki als frühe Thurgauer Antwort auf die Unité d'habitation in Marseille des schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier. Hoher Wohnkomfort für die Massen durch Standardisierung war die Devise. Das 13-stöckige Betongebäude auf Stelzen führte im Thurgau die Wohnform Hochhaus und moderne Maisonette-Wohnungen für Arbeiterfamilien ein.

«Nordafrikanische Wüstenfestung trifft auf Sechzigerjahre Pop-Art-Ästhetik»: So beschreibt Karin Bürki das Schulgebäude der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen.

Bild: PD/Karin Bürki

Die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen von Esther und Rudolf Guyer (1969–1972) bezeichnet Bürki als richtungsweisend im Schulhausbau. Die erdigen, lehmziegelfarbigen Töne der «Beton-Oase» und die reduzierte Architektur zitierten befestigte Städte Nordafrikas.

Giovanni Menghini, Leiter der Denkmalpflege im Kanton Thurgau, findet die zwei Thurgauer Beispiele gut gewählt. Im Kanton Thurgau sei man daran, die Epoche des Brutalismus wissenschaftlich aufzuarbeiten. Leider fehlten die Ressourcen, um das Projekt voranzutreiben.

Besteht dadurch nicht die Gefahr, dass in der Zwischenzeit schützenswerte Bauten abgerissen werden? Selbstverständlich sei das Risiko da, sagt Menghini. «Wir können nur hoffen, dass die Architekten genügend sensibilisiert sind.» Die Verantwortung liege bei den Eigentümern und den Gemeinden. Letztere hätten im Kanton Thurgau die absolute Hoheit im Umgang mit Schutzobjekten: «Als Denkmalpfleger kann man da nichts machen.»



Appenzell Ausserrhoden

Die Bergstation der Säntis-Schwebebahn in «Space Age»-Ästhetik steht auch auf dem Boden der Kantone Appenzell Innerrhoden und St.Gallen. Bild: Karin Bürki.

Die Bergstation der Säntisseilbahn von Esther und Rudolf Guyer (1968–1976) repräsentiere, so Bürki, den gewaltigen Ausbau und Modernisierungsschub der Bergbahninfrastruktur im Zuge des aufkommenden Massentourismus. Sie besteche durch ihre «Space Age» Ästhetik. Das Gebäude steht jedoch nicht unter Schutz. Hans-Ruedi Beck, Denkmalpfleger von Appenzell Ausserrhoden,



Beck erwähnt weitere wichtige Bauten aus Beton, die in Heiden stehen: der 1957 fertiggestellte Kursaal von Otto Glaus, das 1932 eingeweihte Schwimmbad von Beda Hefti und das Hotel Heiden. Mit der mittlerweile abgerissenen Migros an der Kasernenstrasse in Herisau sei wohl das typischste Betongebäude im Kanton verloren gegangen: «Die als Schnecke ausgeführte Rampe zur Parkgarage war ein Juwel.» Imposant sei auch die 1908 fertiggestellte Gmündertobelbrücke über die Sitter zwischen Stein und Teufen von Emil Mörsch: «Sie war damals die Brücke mit dem weltweit grössten Betonbogen.»

Beim Andachtshaus des Kinderdorfs Pestalozzi in Trogen von Ernst Giesel (1968) wurde Beton mit Holz kombiniert. Beck weist darauf hin, dass Gebäude aus rohem Beton einiges mit Holzgebäuden gemeinsam hätten. Das roh belassene Material, ob Holz, oder Beton, bekomme durch die Witterung mit der Zeit eine Patina:

«Diese Altersspuren lassen die Gebäude mit der Umgebung fürs Auge besser verschmelzen und fügten sich durch ihre lebendige Oberfläche besser in die Landschaft ein.»



Die Säntis-Bergstation löst die Rauheit ihrer Umgebung mit ihren Fiberglaselementen und der sich verjüngenden Antenne gekonnt auf, schreibt Hans-Ruedi Beck.

Bild: PD/Karin Bürki

Karin Bürki: Carte Brute. Erhältlich auf heartbrut.com, 34.– Fr.