Appetit auf junges Menschenfleisch: Am Theater St. Gallen ist der Urwald im Familienstück «Das Dschungelbuch» coronabedingt sehr still und übersichtlich Die Wölfe heulen, der Tiger wittert ein Menschenjunges und Bär Baloo steppt sehr gemütlich in Philippe Bessons Inszenierung des Klassikers von Rudyard Kipling: Bei nur 50 zugelassenen Zuschauern im Theaterprovisorium war das an der Premiere am Samstag ein kühner Blindflug für das Schauspielensemble. Bettina Kugler 15.11.2020, 12.00 Uhr

Mowgli (Jeanne Le Moign) mit seinen Dschungeleltern Bagheera (Moritz Bürge) und Baloo (Fabian Müller) – den Überblick hat Geier Chil (Diana Dengler). Bild: Jos Schmidt

Nein, nicht schon wieder lamentieren ­– darüber, dass es so still und aufgeräumt zugeht in den Zuschauerreihen, wo sonst der Bär steppt, wenn das Familienstück, das «Weihnachtsmärchen» für Publikum ab 5 über die Bühne geht. Wo aufgeregt geschnattert wird, die Klappsitze zum Turnen herhalten müssen und Lachwogen bei jedem Schimpfwort oder Stolperer das Spiel in Schwung halten. Dass höchstens mal ein Papi, den verängstigt wimmernden Nachwuchs auf dem Arm, fluchtartig den Saal verlässt, wenn das Wolfsrudel bei Vollmond zu heulen beginnt. Dass es keine Glace gibt, nicht mal Gelegenheit zu einer Biopause.