«Als würde man radikal nackt einen Marathon laufen»: So fühlen sich St. Galler Schauspieler vor ihrer Monolog-Premiere Unter dem Titel «Radikal allein» startet das Theater St. Gallen eine Monologreihe. Zum Auftakt spielen Anna Blumer und Marcus Schäfer im Kunstmuseum. Im Gespräch erzählen sie von der Königsdisziplin Monolog, warum man sich da nicht verstecken kann und weshalb sie aufeinander neidisch waren. Mirjam Bächtold 29.09.2020, 12.00 Uhr

Anna Blumer und Marcus Schäfer spielen im Kunstmuseum St. Gallen zwei grosse Monologe. Benjamin Manser

Beide Arme von sich gestreckt, steht Anna Blumer mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke im Kunstmuseum St. Gallen und singt «Somewhere over the rainbow». Dann erzählt sie von Leo, zu dem sie nie nein sagen konnte. Anna Blumer ist in diesem Moment Pearl, die sich an ihre Jugend auf dem Campingplatz erinnert, wo sie mit ihrer Mutter gelebt hat und wo sie immer tiefer ins Netz des Waffenschmuggels abgerutscht ist. Andere Schauspieler gibt es nicht, Anna Blumer ist «radikal allein», wie es schon der Titel der neuen Monologreihe sagt.