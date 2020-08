Als wäre das Hackbrett für einen Wüstentrip nach Marokko gereist: Töbi Tobler und Patrick Sommer veröffentlichen ihr erstes Album

Von Hackbrett bis Elektropop: Das diesjährige Kulturprogramm in der Rorschacher Feldmühle steht

Mit einem Film zur Vergangenheit der ehemaligen Stickereifabrik startet das Kulturprogramm in der Rorschacher Feldmühle am 2. Juli in die Saison. Mit Dachs oder Roman Games spielen bekannte Bands aus der erweiterten Region in der «Kleberei».