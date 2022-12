Schlechte Werbung für Ostschweizer Kulturveranstaltungen

Zugabe «Woche 10 die Frauen und die Ernsts und die Josefs»: Wenn spannende Kulturveranstaltungen unverständlich angepriesen werden Hunderte von E-Mails. Medienmitteilung um Medienmitteilung. Und immer wieder die Frage: Liebe Kulturschaffende, warum organisiert ihr so tolle Veranstaltungen, Ausstellungen und so weiter, schickt uns aber Einladungen, die kein Mensch versteht? Krisztina Scherrer 09.12.2022, 17.00 Uhr

Einladungen für Jazzkonzerte sind schwer zu verstehen. Symbolbild: Katrin Sauerwein / EyeEm

Coole Konzerte, spannende Theaterstücke und inspirierende Ausstellungen: Täglich erreichen uns Dutzende von Einladungen zu Kulturveranstaltungen in der Ostschweiz. Doch was hilft das, wenn die Hälfte der Einladungen so kryptisch geschrieben sind, dass sie keine Werbung machen, sondern potenzielles Publikum abschrecken?