ZUGABE Schepenese meldet sich mit eigener E-Mail-Adresse: Sie will nicht zwangsversetzt werden Die St.Galler Mumie Schepenese will nicht fremdbestimmt werden und in der Stiftsbibliothek bleiben. Das teilt sie dem «Tagblatt» per E-Mail mit. Für den Künstler Milo Rau, der sie nach Ägypten zurückbringen will, hat sie einen schlauere Idee. Martin Preisser 04.12.2022, 12.00 Uhr

Schepenese will in St.Gallen bleiben und sich von den Geheimnissen der Bücher inspirieren lassen. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Wieder sind es Männer, die bestimmen, wo Frau zu bleiben hat. Das nervt die St.Galler Mumie Schepenese. Ob sie, im 7. Jahrhundert v. Chr. in Ägypten vielleicht an einem Blinddarmdurchbruch gestorben, wieder ins Land der Pharaonen zurückwolle, habe sie niemand gefragt, auch nicht der Künstler Milo Rau, der diese Idee hatte. Schepenese, die bei Google ein eigenes E-Mail-Konto hat, hat unsere Zeitung kontaktiert. Sie wolle nicht fremdbestimmt werden, schon gar nicht zwangsversetzt an den Nil, wo es bis heute Zwangsheiraten gibt, schreibt sie uns.

Entspannt ist die Mumie im Jenseits unterwegs, lässt sich in der Stiftsbibliothek von den Geheimnissen der Bücher inspirieren und hat vom Himmel aus ihren ganz eigenen Blick auf uns Erde. «Sie ist von oben betrachtet ohne Grenzen, kennt weder kulturelle Aneignungen noch Ausgrenzungen.» Recht hat die coole Lady, die nur 32 Jahre alt wurde. Gönnen wir ihr weiter ihren Platz in St.Gallen. Schepenese denkt, ganz moderne Frau, praktisch: Milo Rau könnte sein St.Galler Kulturpreisgeld doch Terre des Femmes überlassen und so konkret etwas gegen Frauendiskriminierung in Ägypten tun. Echte, schlaue Frauenpower, die da aus Schepeneses E-Mail aufscheint. (map)