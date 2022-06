"Schweizer Monat" auf Kulturreise in die Ostschweiz.

Zugabe Der «Schweizer Monat» frohlockt auf seinem Ostschweiz-Reisli über millionenschwere «Kleinkunst» Das in Zürich domizilierte Monatsmagazin begibt sich in der aktuellen Ausgabe auf kulturelle Expedition «zu den unabhängigen Bühnen der Ostschweiz» und entdeckt Kleinkunst in Kellern und Palästen. Geld ist dort kein grosses Thema. Bettina Kugler 11.06.2022, 05.00 Uhr

Kleinkunst aus dem wilden Osten: Orchester und Chor der J.S. Bach-Stiftung St.Gallen bei einem Kantatenkonzert in der Evangelischen Kirche Trogen. Bild: Jelena Gernert, Bachstiftung

Der Redaktor des in Zürich ansässigen Debattenmagazins für Wirtschaft, Politik und Kultur hat es gewagt: Er hat ein Reisli unternommen in notorisch «unterschätzte» Regionen nördlich und östlich von Winterthur. Die Fahrt ging, wie in der aktuellen Ausgabe zu lesen ist, per ÖV – leider beträchtlich staatlich subventioniert – nach Schaffhausen, Müllheim, Trogen, Appenzell und nach St. Gallen. Dort nicht ins Weltkulturerbe, sondern in die Niederungen der Kellerbühne, die noch an vielen Abenden zu viele Plätze frei hat, nach zwei harzigen Pandemiejahren.