Die Zeitschrift Orte feiert den Zirkus als schillernde Gegenwelt

Zeitschrift Zirkus lässt die Gedanken fliegen: Das neue «Orte»-Heft feiert die Manegenkunst als schillernde Gegenwelt zum Alltag Vom Publikum geliebt, hat es der Zirkus bei kritischen Zeitgenossen nicht leicht. Die Zeitschrift «Orte» widmet dem schillernden «Theater ohne Bedeutung» nun einen Heftschwerpunkt. Rolf App 14.11.2022, 19.00 Uhr

Als es noch wild und gefährlich zuging in der Raubtiernummer: Illustration aus der Zeitschrift «Die Gartenlaube». Bild: «Orte» Nr. 218

Ist bald Schluss mit der schillernden Gegenwelt? Am Ende des so facettenreichen wie poetischen Themenschwerpunkts «Zirkus» denkt Ursus Wehrli in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift «Orte» das Undenkbare: Dass der Zirkus abgeschafft werden könnte. Nach den wilden Tieren fallen der Kritik auch die Pferde zum Opfer (weil der Mensch sich nicht über das Tier erheben soll), dann die für sie als Ersatz einspringenden Motorräder (wegen ihres CO 2 -Ausstosses) und die Messerwerfer (weil man nicht mit scharfen Gegenständen nach anderen wirft).

Ebenso ergeht es den Trapezkünstlerinnen (weil ihre Bekleidung sexistisch anmutet) und den Schlangenmenschen (weil Verrenkungen ungesund sind). Eine Zeit lang, so die unheilvolle Vision, zeigt man gewöhnliche Menschen bei alltäglichen Verrichtungen, dann nur noch eine leere Manege. Die Zirkusse finanzieren sich über Popcorn und Zuckerwatte. Bis auch die Zuckerwatte verboten wird. Wegen des Zuckergehalts.

Als Gäste auf Tournee mit dem Circus Knie: Das Komikerduo Ursus & Nadeschkin. Bild: Georgios Kefalas

Hochseilakt und Kunst des Missgeschicks

Das Cover der aktuellen Nummer mit dem Themenschwerpunkt Zirkus. Bild: Orte-Verlag

Gebe Gott, dass dieser Albtraum nur das Produkt einer düsteren Fantasie ist, die allerdings in deutlichem Gegensatz steht zur enormen und ganz ungebrochenen Popularität der Volkskunst Zirkus. Als die eine Hälfte des Komiker-Duos Ursus & Nadeschkin ist Wehrli mit dem Circus Knie durch die Schweiz getourt und hat jene intensiven Erfahrungen gemacht, von denen er zusammen mit seiner Partnerin im Gespräch mit Peter K. Wehrli erzählt. Vor einem Publikum aus allen Schichten und Generationen haben die beiden als Clowns jene Kunst des Missgeschicks perfektioniert, von der sich die Artisten um sie herum wohlweislich fernhalten.

Dies weil sie, etwa beim Tanz auf dem Seil, manchmal sogar zwischen Leben und Tod schweben. «Das ist in meinen Augen, was Zirkus darstellt», sagt Frido Mann, sich erinnernd an einen Besuch im Circus Knie mit seinem Grossvater, dem Schriftsteller Thomas Mann. Noch ganz gegenwärtig ist ihm Grossvaters heftiges, fast flüsterndes Lachen. Es gilt, wie könnte es anders sein: den Clowns. Diese Clowns haben sogar ihren eigenen Festtag. Nicht hier, aber in Mexiko, wo sie dann grell geschminkt unter Geschrei, Gewinke, Übermut und Purzelbäumen in die Kathedrale einziehen.

Zirkus modern: Sarrasani fährt nicht mehr zu Pferde ein. Die Zeitschrift «Orte» blendet auch zurück in die Geschichte der Manegenkunst. Bild: «Orte» 218

Zirkus ist, wie Peter Handke einmal scharfsinnig analysiert hat, «Theater ohne Bedeutung». Er raubt uns den Atem, rührt uns an, lässt die Gedanken fliegen, bringt die Fantasie zum Kochen und feiert trotzig eine Gegenwelt, die hoffentlich nie zugrunde geht.

Orte Nr. 218: Zirkus, Orte Verlag, Schwellbrunn, 96 Seiten, Fr. 18.–