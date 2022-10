St.Galler Rock-Pionier Dany Rühle ist gestorben – eine Würdigung

Würdigung Er war ein Pionier des Schweizer Rock: St.Galler Gitarrist Dany Rühle ist im Alter von 73 Jahren gestorben Dany Rühle war einer der prägendsten Figuren in der Frühphase des Schweizer Rock. Er ist letzte Woche zuhause in St.Gallen verstorben. Zu seinen Ehren findet in Appenzell eine Gedenkfeier statt. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 24.10.2022, 12.04 Uhr

Dany Rühle, einer der ersten Rockgitarristen der Schweiz. Bild: Michel Canonica

«Die Nummer kann zur Zeit nicht erreicht werden», hiess es am anderen Ende der Leitung. Aber auch Mailanfragen blieben in der letzten Woche unbeantwortet. Was für Dany Rühle ungewöhnlich ist. Diese Woche hätte der Gitarrist am Anlass über die «Schweizer Rock Pioniere» in Appenzell über seine Erlebnisse und Erfahrungen aus der bewegten Ur-Phase des Schweizer Rock erzählen sollen. So weit kommt es jetzt leider nicht. Denn Dany Rühle ist am 17. Oktober zuhause in St.Gallen verstorben.

Zweimal zum besten Gitarristen gewählt

Dany Rühle ist am 21. August 1949 als Sohn eines klassischen Musikers geboren. Vater Rühle spielte Viola im Stadtorchester St. Gallen und unterstützte seinen Sohn in seinen musikalischen Ambitionen. Generationskonflikte wurden im Hause Rühle nicht ausgetragen. Dany Rühle war auch nie ein Rebell. Aber schon früh wurde dessen ausserordentliches Talent erkannt und wurde an den beiden ersten Rhythm-and-Blues-Festivals der Schweiz 1967 und 1968 zum besten Gitarristen gewählt. Das erste Mal zusammen mit dem Zürcher Walty Anselmo.

Dany Rühle: Ein prägender Schweizer Gitarrist im Übergang vom britischen Rhythm and Blues und Beat zum Rock. Bild: Archiv Rühle

Die beiden Gitarristen prägten die entscheidenden Jahre des Übergangs vom Beat und britisch geprägten Rhythm and Blues zum Rock. Während Anselmo auch die ekstatischen, expressiven Seiten eines Jimi Hendrix auskostete, liess sich Rühle vom melodischen Spiel von Eric Clapton oder Peter Green beeinflussen. Der Blues war in seinem Spiel immer präsent. Melodie und Gefühl war ihm stets wichtiger als technische Fertigkeiten.

«Walpurgis»: Das erste Rockalbum der Schweiz

Rühle dominierte in jenen Jahren aber nicht nur die Gitarren-Kategorie. Auch mit seiner Band The Shiver errang er in beiden Jahren den ersten Platz. Der Siegerpreis waren Plattenaufnahmen im Soundcraft Studio in Biel, die das Boulevard-Blatt «Blick» finanzierte. Technik wie Band waren im Studio zwar hoffnungslos überfordert, trotzdem wurden die Aufnahmen, die im Frühling 1969 veröffentlicht wurden, zu einem Meilenstein der Schweizer Rockgeschichte. «Walpurgis» wurde zum ersten Schweizer Rockalbum, «Hey Mr Holy Man» zur ersten Schweizer Rock-Single. Der Song flirtete sogar mit den Top 10 der Schweizer Hitparade.

"Walpurgis" von The Shiver, 1969: Das erste Rockalbum der Schweiz mit dem Cover von H.R. Giger. Youtube

Rühle war ein sehr bescheidener, selbstkritischer Mensch und Musiker. So stufte er die historisch wichtigen Aufnahmen als «Jugendsünde» ein. Die Band war zwar ambitioniert und hatte in die Stücke sowohl gregorianische Choräle wie Bach eingeflochten, Rühle und seine Bandkollegen waren mit dem Ergebnis aber überhaupt nicht zufrieden. «Wir haben das Album gehasst, bevor es erschienen ist», sagte er in einem Treffen vor anderthalb Jahren in St. Gallen. Trotzdem ist «Walpurgis» ein wichtiges historisches Dokument aus einer Zeit des Aufbruchs und nicht zuletzt auf Grund des Aufsehen erregenden Covers von H.R. Giger bis heute ein begehrtes Sammlerstück.

Ein König ohne Allüren und Mission

Dany Rühle wurde vor allem in seiner Heimatstadt bewundert. «De Dany Rühle isch de King», heisst es im Buch «Really Got Me» von Christian Schmid. Unzählige Male spielten er und seine Bands im legendären St. Galler Musikclub Africana. In den progressiven Bands Deaf (1969 – 72) und Island (1973 – 77) war er als Profimusiker unterwegs und erlangte nationale Berühmtheit.

1972: Deaf mit Güge Meier, Jack Conrad, Peter Scherer, Dany Rühle, Albert Buttigieg und Marc Storace (von links). Bild: Archiv Conrad

Doch dann wechselte Rühle überraschend die Seite. Seinem Naturell entsprechend interessiert ihn vor allem der Gesamtsound einer Band. Er wurde zunächst Konzertmischer und beschallte die grössten Häuser der Schweiz, dann Studiotechniker. Zuletzt im Gallus Studio, wo er weit bis nach seiner Pensionierung beschäftigt war.

Rühle war kein extrovertierter Gitarrist, keine Rampensau und kein Gitarrenposer. Das feinfühlige, sensible Spiel auf der Gitarre war seine Sache. Er hielt sich auf der Bühne gern im Hintergrund auf, hatte keine Mission in eigener Sache und wollte auch nie ein Star sein. «Das war damals verpönt, sagte er dazu. Und doch war er einer der besten Gitarristen des Landes und hat als Musiker und Bandleader einen wichtigen, entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Rock in der Schweiz geleistet.

Dany Rühle als Konzertmischer am ersten Openair in Abtwil 1977. Bild: Archiv Rühle

Wir trauern um einen liebenswürdigen Menschen und bedeutenden Schweizer Musiker. Der Anlass über die «Schweizer Rock Pioniere» am Freitag in Appenzell wird deshalb auch zu einem Gedenkanlass für Dany Rühle.

«Schweizer Rock Pioniere» präsentieren:

Gedenkanlass für Dany Rühle mit dem Gast Jack Conrad.

Im zweiten Teil: 50 Jahre Rumpelstilz mit Live-Musik von Rumpelstoff. Kulturverein 3 Eidgenossen, Appenzell, im Besucherzentrum Brauquöll der Brauerei Locher, am Freitag 28. Oktober ab 20 Uhr.

