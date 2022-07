Palace St.Gallen: Franca Mock und Lorik Visoka neu in der Leitung

Wechsel «Hoffen auf einen Schub für die Kultur»: Franca Mock und Lorik Visoka sind die neuen Köpfe in der Betriebsleitung des St.Galler Palace Ab September wird das St.Galler Kulturlokal Palace von einem Dreierteam geleitet. Neu dazu kommen Franca Mock und Lorik Visoka. Wer sind die beiden und was haben sie vor? Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Schaltzentrale» des St.Galler Palace (von links): Johannes Rickli (bisher), Franca Mock (neu) und Lorik Visoka (neu). Bild: Ralph Ribi

Sie lenken künftig die Geschicke des St.Galler Palace: Franca Mock und Lorik Visoka treten im September die Nachfolge von Co-Betriebsleiter Fabian Mösch an, der das Kulturlokal Ende Juni nach fünfeinhalb Jahren verlassen hat. Zusammen mit dem bisherigen Co-Betriebsleiter Johannes Rickli kümmern sich Mock und Visoka hauptsächlich um koordinative und administrative Angelegenheiten und sind für das Konzertprogramm verantwortlich.

Mösch hat das Palace verlassen, weil ihm die Pandemie zu schaffen gemacht hat. Auch Lorik Visoka kommt auf die Pandemie zu sprechen, wenn er erzählt, warum er erneut beim Palace anheuert (Visoka war von 2010 bis 2014 Assistent der damaligen Betriebsleitung). Anders als bei Mösch habe bei ihm die Pandemie eine gewisse Neugier geweckt, deshalb komme er zurück: «Mich interessiert, wie sich die Kulturbranche jetzt weiterentwickelt», sagt der 34-Jährige, der in Zürich wohnt und zuvor unter anderem für das Cabaret Voltaire sowie als technische Aushilfe für das Schauspielhaus Zürich gearbeitet hat.

Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit

Franca Mock dagegen hat eine andere Motivation: «Für mich war es schon immer ein Traum, einen Kulturbetrieb wie das Palace zu leiten.» Das Palace sei ein wichtiger Ort sowohl für das St.Galler Kulturleben als auch für sie persönlich: «Hier habe ich meine ersten Ausgangserfahrungen gemacht sowie viele coole Bands und neue Freunde kennen gelernt.» Die 29-Jährige ist bekannt als Bassistin der St.Galler Rockband Velvet Two Stripes. Sie kennt sich aus in der Musikszene – auch weil sie seit mehreren Jahren als Bookerin für das Rapid-Open-Air in Bonaduz tätig ist. Nebenbei unterrichtet Mock in einem Teilzeitpensum Italienisch und arbeitet im St.Galler Kinok.

Mit Franca Mock ist neu auch wieder eine Frau Teil der Betriebsleitung. Einen Einfluss auf die Diversität des Programms werde dies aber nicht haben, wie sie sagt.

«Diversität ist für mich ein grosses Anliegen. Doch für meinen Geschmack ist das Palaceprogramm schon divers genug.»

Einen Schwerpunkt will das Palace zukünftig im Bereich Nachhaltigkeit setzen, aber nicht nur im ökologischen Sinne: «Wir überlegen, inwiefern wir längerfristige Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern eingehen können», sagt Lorik Visoka. Zum Beispiel in Form von Residenzen. Rückblick: Im vergangenen Jahr hat das Palace seine wegen der Pandemie oft leer stehenden Räume für künstlerische Residenzen zur Verfügung gestellt. Diese wurden von der Kulturförderung St.Gallen wie auch vom Bundesamt für Kultur finanziell unterstützt.

Sechs Mal kamen Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Kombinationen während einer Woche im Palace zusammen. «Dabei sind viele interessante Projekte sowie ein Album entstanden», sagt Johannes Rickli. «Ziel ist es, daraus für die Zukunft etwas mitzunehmen.»

Das Publikum zurückgewinnen

Ein weiterer Fokus wird die Rückgewinnung des Publikums sein. Wie jedes andere Kulturhaus spüre auch das Palace seit der Pandemie einen Rückgang, sagt Rickli. «Gewohnheiten haben sich verändert. Wir müssen versuchen, die jungen Leute wieder mit unserem Programm vertraut zu machen.» Rickli ist aber optimistisch.

«Ich habe das Gefühl, es könnte ein guter Herbst werden.»

Auch Visoka blickt positiv in die Zukunft: «Ich habe eine grosse Hoffnung, dass es nach diesen zwei stillen Jahren einen Schub für die Kultur gibt – und auch für die Öffentlichkeit.» Er glaubt, dass sich die Leute, wenn sie sich langsam wieder hinauswagen, aufrichtiger begegnen und kennen lernen werden. «Das ist eine grosse Chance für die Kultur.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen