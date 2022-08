Vorschau Theaterkurse und Speed-Metal-Konzerte: Das Eisenwerk Frauenfeld startet in die neue Saison 50 Veranstaltungen stehen bis Ende Jahr auf dem Programm des Eisenwerks in Frauenfeld. Eingeläutet wird die neue Saison mit einer Ausstellung. Claudio Weder Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorstandsmitglied Marco Kern und Geschäftsstellenleiterin Claudia Rüegsegger stellen das neue Programm des Eisenwerks Frauenfeld vor. Bild: Reto Martin

Maureen Kägi sitzt auf der untersten Sprosse einer Leiter und malt mit Lineal und Filzstift horizontale, sich überlagernde Linien auf die weisse Mauer. Diese bilden die Basis für ihre Wandbilder, die aus der Ferne betrachtet wie flimmernde Bildschirme aussehen. Die in der Nähe von Winterthur aufgewachsene Künstlerin hat sich für einen zweiwöchigen Atelieraufenthalt in der Shedhalle des Eisenwerks Frauenfeld einquartiert.

Sie muss sich sputen. Denn am 25. August wird ihre Ausstellung «Colorado» eröffnet, die nach dem aus Colorado stammenden Kartoffelkäfer benannt ist. Erst zwei der vier Bilder, die sie direkt vor Ort an die Wand malt, sind fertig. Und die 18 Meter lange Teppicharbeit, die ebenso Teil der Ausstellung ist, weilt derzeit noch im Atelier der 37-Jährigen.

Mit der Ausstellung, die bis 22. September dauert, läutet das Eisenwerk die neue Saison ein. Bis Ende Jahr stehen 50 Veranstaltungen auf dem Programm; das Angebot ist vielfältig und reicht von Konzerten über Theaterpremieren bis hin zur Buch- und Druckkunstmesse.

Maureen Kägi arbeitet in der Shedhalle an ihren Wandbildern. Bild: Reto Martin

Benefizkonzert von zwei Ukrainerinnen

Doch gerade im Konzertbereich sei das Programm noch nicht so dicht wie vor der Pandemie, sagt Geschäftsstellenleiterin Claudia Rüegsegger am Montag an einer Medieninformation.

«Das ewige Absagen und der Wegfall von internationalen Bands während der Pandemie haben Spuren hinterlassen.»

Musikalische Höhepunkte kann Rüegsegger aber trotzdem ankünden: etwa den britischen Star-Gitarristen Mike Dawes (26. August) oder die kanadische Speed-Metal-Band Anvil (26. November).

Speziell ist auch das Benefizkonzert der ukrainischen Jazzmusikerinnen Laura Marti und Nataliya Lebedeva im Rahmen der Reihe «Jazz:now» (6. September). Die Einnahmen gehen zu Gunsten der Restessbar in Frauenfeld. Diese Institution sammelt Lebensmittel, die sonst im Abfall landen würden, und gibt diese an Menschen mit geringem Einkommen ab. «Aktuell wird die Restessbar von ukrainischen Flüchtlingen überrannt, sodass Nahrungsmittel dazugekauft werden müssen», sagt Rüegsegger.

Weiter steht im Dezember ein Konzert zusammen mit dem Frauenfelder Kulturverein Kaff auf dem Programm. Dieser plant den Bau eines neuen Kulturpavillons und steht im Moment ohne eigene Lokalität da. «Wir möchten so lange wie möglich an dieser Zusammenarbeit festhalten – das bringt frischen Wind und neue Ideen», sagt Marco Kern, Vorstandsmitglied und Programmverantwortlicher im Konzertbereich.

Das Eisenwerk von aussen. Bild: Andrea Tina Stalder (Frauenfeld, 19. August 2021)

Ausgebaut wird auch das Kursangebot. Neu gibt es spartenübergreifende Workshops für Erwachsene sowie eine Theaterwerkstatt und ein Theaterlager für Kinder. Apropos Theater: Bis Ende Jahr werden im Eisenwerk gleich mehrere neue Stücke aufgeführt, darunter «Die Deutschlehrerin» von Susanne Odermatt und Patrick Boog sowie «Fuck the Raccones» der Freien Bühne Thurgau.

Melanie Wenger, leitet ab dem 1. September die Eisenwerk-Beiz. Bild: PD

Gespannt sein darf man aber auch auf das neue gastronomische Angebot: Ab dem 1. September übernimmt Melanie Wenger, bis anhin und auch weiterhin Programmverantwortliche im Jazzbereich, die Leitung der Eisenwerk-Beiz.

Corona erschwert Programmplanung

Nicht zuletzt wird auch die Rückgewinnung des Publikums ein Thema sein. Wie viele andere Kulturlokale kämpft das Eisenwerk seit der Pandemie mit einem Rückgang: «Wir sind zwar auf dem aufsteigenden Ast, aber weit von den Vor-Corona-Zeiten entfernt», sagt Rüegsegger. Das Publikum komme nur zögerlich zurück, viele Leute würden nur noch kurzfristig Tickets kaufen. Das erschwere die Programmplanung.

Doch Rüegsegger ist optimistisch: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Subventionen erhalten und einen Auftrag haben für unser Programm.» Oberstes Ziel sei nicht die Auslastung. «Wir haben auch Interesse an Entwicklungen oder an Themen, die sonst untergehen würden. Wir wollen Entdeckungen und Begegnungen ermöglichen. Das ist uns wichtiger als die Leute mit grossen Shows zu beeindrucken.»

Das gesamte Programm kann unter www.eisenwerk.ch abgerufen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen