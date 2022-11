Volkslieder Aus «I han es Zündhölzli azündt» wird «Zapalka»: Jan Řepka singt Mani-Matter-Lieder auf Tschechisch Der tschechische Verein Klub Krajan organisiert am 18. November ein Konzert in der Offenen Kirche St.Gallen. Auf der Bühne steht der Prager Liedermacher Jan Řepka. Er singt Mani-Matter-Lieder auf Tschechisch. Der Berner Liedermacher starb vor 50 Jahren. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.00 Uhr

Jan Řepka bei einem seiner Auftritte. Bild: PD

Die Melodie kennen in der Schweiz wohl viele. Genau so viele werden stutzig, wenn nicht «Hemmige» des vor 50 Jahren verstorbenen Berner Liedermachers Mani Matter, sondern Jan Řepkas «Zábrany» ertönt. Jan Řepka ist ein tschechischer Liedermacher, der Mani-Matter-Texte in seine Muttersprache übersetzt. So wird aus «I han es Zündhölzli azündt» «Zapalka» oder aus «Betrachtige über näs Sändwitsch» wird «Rozjimani o sandvici». Der 40-jährige Musiker ist dieses Jahr in der Schweiz auf Tour und macht am 18. November um 19.30 Uhr Halt in der Offenen Kirche in St.Gallen. Der tschechische Verein Klub Krajan aus der Stadt und Umgebung organisiert das Konzert.

«Wer als Musiker in die Schweiz kommt und neugierig ist, stösst schnell auf Mani Matter», sagt Jan Řepka, der in Prag geboren und aufgewachsen ist. Jan Řepka ist vor über zehn Jahren das erste Mal in die Schweiz, nach Walzenhausen, gekommen. Damals hörte er auch das erste Mal Mani Matter. «Auf einem Spaziergang im Appenzellerland habe ich ‹Eskimo› auswendig gelernt.»

Seither hat der Musiker mehrere Mani-Matter-Lieder ins Tschechische übersetzt und einige Konzerte in der Schweiz gespielt. «Mani Matters Lieder sind lustig, kurz und perfekt, was die Form betrifft. Jeder seiner Texte ist interessant und alles, was er veröffentlicht hat, auf hohem Niveau», schwärmt Řepka.

Klub Krajan vereint zwei Kulturen

Der Verein Klub Krajan hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kulturellen Austausch in Bezug auf die tschechische Sprache, Musik oder Literatur zu fördern und organisiert regelmässig Veranstaltungen in St.Gallen und der Region. «Tschechinnen und Tschechen, die in der Schweiz leben, können durch uns Traditionen und Bräuche aus ihrem Heimatland pflegen», sagt Jiřina Bruderer von Klub Krajan. «Beim Konzert am Freitag werden zwei Kulturen auf wunderbare Art und Weise zusammengeführt.» Jan Řepka sei ein Sänger, der Mani Matters Lieder mit viel Liebe vortrage, das Publikum mitreisse und auf Deutsch und Tschechisch singe.

In der Schweiz sei Mani Matter eine Institution. Jan Řepka sagt:

«Seine Lieder leben weiter, solange wir sie singen. Meine Übersetzungen vergrössern nur ihre Reichweite.»

Wort für Wort, Silbe um Silbe

Gitarre spielen hat sich Jan Řepka selbst beigebracht. Die Leidenschaft für Musik habe ihn gepackt, als er im Teenager-Alter mit seinem Vater an Konzerte ging. «Das waren meine Helden. Die Musiker mit ihren Gitarren auf der Bühne.» Jetzt ist der tschechische Liedermacher schon über 20 Jahre lang selbst Musiker. Sein Musikstil knüpft an tschechische Folkmusik der Siebziger- und Achtzigerjahre an, die damals sehr populär war.

Wenn Jan Řepka ein Text von Mani Matter ins Tschechische übersetzt, analysiert er jedes Wort und jede Silbe. Er hört sich das Lied immer wieder an. «So fühle ich den Rhythmus und das Reimschema», erklärt der 40-Jährige. «Danach schreibe ich das Lied auf Tschechisch neu und versuche so wenig wie möglich vom Original zu verlieren.» Er könne nicht Wort für Wort übersetzen, das sei auch Unsinn. «Wenn meine Version des Songs eine ähnliche Wirkung erzielt wie Matters Original, dann ist es ideal.»

Jan Řepka tritt am 18. November um 19.30 Uhr in der Offenen Kirche in St.Gallen auf. Weitere Informationen zu Řepkas Schweizer Tournee gibt es hier.

