Videokunst Aufrecht und kopfüber, in Zeitlupe oder rasant: Im Kunstmuseum Winterthur zeigt der Thurgauer Christoph Rütimann irrwitzige Handläufe aus aller Welt Der Künstler aus Müllheim stellt in Winterthur rund 40 Videoarbeiten aus seiner Werkgruppe «Geh-Länder» und eine neue Auftragsarbeit aus. Seine Handläufe entstehen, indem Rütimann mit der Kamera entlang von Geländern, Architekturkanten oder Simsen fährt. Dieter Langhart Jetzt kommentieren 22.02.2023, 17.00 Uhr

Videostill aus Christoph Rütimanns Auftragsarbeit «Handlauf Kunst Museum Winterthur». Bild: PD

Zeit seines Künstlerlebens hat sich Christoph Rütimann an Linien abgearbeitet: in seinen Zeichnungen und mehr noch in seinen Videos. Seit Jahren fährt der 67-jährige Müllheimer mit einer Handkamera Simsen, Treppengeländern oder schiefen Ebenen entlang, aufrecht oder kopfüber, in Zeitlupe oder als rasante Berg- und Talfahrt.

Er nennt sie «Handläufe», gedreht hat er sie auf der halben Welt, von Bern über Berlin bis Jordanien, von St.Gallen bis Stans oder London. Rütimanns Handläufe bilden einen Teil seines Werkkomplexes «Geh-Länder». Gar manche davon sind derzeit im Kunstmuseum Winterthur zu bestaunen – samt der umfangreichen Auftragsarbeit «Handlauf Kunst Museum Winterthur».

Der Handlauf als Linie im Raum

Christoph Rütimann. Bild: Werner Schelbert

Damit dokumentiert und ehrt Rütimann den Zusammenschluss der drei Winterthurer Ausstellungsorte Beim Stadthaus, Reinhart am Stadtgarten und Villa Flora; letztere kann wegen einer Bauverzögerung erst in einem Jahr öffnen – erst dann sind die Häuser unter einem Dach vereint, getragen vom Kunstverein.

Die Linie verkörpert in Rütimanns stringentem Werk Spannung und Ordnung zugleich. Mit seinen Handläufen bringt er die Linie, das Grundelement der Zeichnung, in den dreidimensionalen Raum und untersucht so die Wirklichkeit mit einer gewissen Ironie.

Ein faszinierendes Beispiel dafür war seine kulturpolitische Aktion «Am Museum hängen» 1994 in Luzern, die er 2002 wiederholte – da setzte er sich wörtlich ins Bild, indem er sich am Dach des Kunstmuseums hängend fotografieren liess und somit auch die Abhängigkeit von Kunstschaffenden demonstrierte. Ein Jahr davor hatte Rütimann an der Biennale Venedig eine schiefe Ebene in der Chiesa San Stae aufgebaut und derart die strenge Symmetrie der Kirchenarchitektur in Frage gestellt.

Die Raumwahrnehmung auf den Kopf gestellt

Rütimanns Wirklichkeit umfasst den halben Globus. In einem Interview sagte er einst: «Ich überlasse meine Hand mit der Kamera jeweils einem Geländer, das mich von einem Ort zum nächsten führt. Der sich wandelnde Weg ist aufregend, oft auch anstrengend, und wo die Fahrt hinführt, bleibt spannend.»

Diese Gleichzeitigkeit von Spannung und Ordnung ist auch im Kunstmuseum Winterthur spürbar. Rütimann legt seine Gedanken in die Hand, die die Kamera führt; er zieht mit ihr eine Führungslinie durch ein angenommenes Chaos im Raum, stellt unsere Raumwahrnehmung auf den Kopf. Und all seine Aufnahmeorte, knapp vierzig sind in Winterthur zu sehen, bilden wiederum eine Art Linie.

«Er erfasst den Raum von seinen Kanten her»

Christoph Rütimann war für seine Auftragsarbeit «Handlauf Kunst Museum Winterthur» auch in der Villa Flora unterwegs. Diese wird wegen einer Bauverzögerung erst 2024 eröffnet. Bild: PD

In Winterthur fuhr er mit seiner Kamera Simsen und Mauern entlang, aber auch Einrichtungsgegenständen und Dachkanten, von denen man ins Leere fallen könnte. Oft enden die Videos abrupt, als schösse die Kamera in die Wand oder ins Leere. Und den Betrachter mag die Erkenntnis beschleichen: Je mehr Bilder wir sehen, desto weniger wissen wir von dieser Bilderwelt. Unsere Ordnung und Einordnung der Welt verschwimmt unter der Regie des Künstlers zu einem Scheingebilde. Manchmal arbeitet der Künstler mit dem Zeitraffer, und das irre Tempo suggeriert der Betrachterin: Falle ich runter? Schiesse ich ins Leere?

Kunst hat insbesondere die Aufgabe, eine mögliche Sichtweise auf die Welt zu bieten. Im Kunstmuseum Winterthur wählt Rütimann einen neuen Blickwinkel: «Er erfasst den Raum von seinen Kanten her», sagt Direktor und Kurator Konrad Bitterli: innen die prägnanten Brusttäferungen, aussen der Bezug der Museumsräume zum Stadtraum.

Hinweis Bis 19.3. Ein Werkverzeichnis erscheint beim Verlag Edizioni Periferia.

