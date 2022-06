So gross ist der Frauenanteil an den Ostschweizer Festivals

Vergleich Frauenanteil an Ostschweizer Festivals: Das Sur le Lac in Eggersriet ist am weiblichsten Nach dem Shitstorm um das rein männliche Programm des Moon and Stars in Locarno stellt sich die Frage: Wie genderdivers sind die Musikfestivals in der Ostschweiz? Ein Blick auf die beiden grössten – und jenes mit dem grössten Frauenanteil. Claudio Weder Jetzt kommentieren 10.06.2022, 18.59 Uhr

Stehen in diesem Sommer auf einer oder mehreren Ostschweizer Festivalbühnen: Priya Ragu (links), Femi Luna (rechts oben) und Batbait (rechts unten). Bilder: PD, Tobias Garcia

Weil nur Männer auf dem Programm stehen, ist das Locarner Festival Moon and Stars vergangene Woche in die Kritik geraten. «Neue Weltmeister in der Freakshow Diskriminierung», wetterte die Berner Sängerin Sophie Hunger auf Twitter. Dass das Moon and Stars bei weitem nicht das einzige Schweizer Festival mit einer dürftigen Frauenquote ist, zeigte eine am Mittwoch in dieser Zeitung publizierte Übersicht.

Es gibt aber auch positive Beispiele: Beim Berner Gurtenfestival oder dem B-Sides Festival in Kriens stehen 50 Prozent Frauen auf der Bühne. Und auch ein Blick in die Ostschweizer Festivallandschaft zeigt: Nicht überall sind die Festivalbühnen fest in Männerhand.

67 Prozent der Bands haben weibliche Beteiligung

In puncto Genderdiversität am vorbildlichsten ist das Sur Le Lac in Eggersriet. Dort werden Mitte August 44 Prozent weibliche Acts auf der Bühne stehen. (Zu den weiblichen Acts werden in diesem Artikel auch Bands gezählt, die zu 50 Prozent oder mehr aus Frauen bestehen.) Zählt man auch jene Bands mit nur einem weiblichen Mitglied dazu, sind es sogar 67 Prozent.

Das Sur Le Lac in Eggersriet hat dieses Jahr besonders viel Frauenacts auf dem Programm. Bild: Urs Bucher (Eggersriet, 9. August 2019)

Angesprochen auf das diverse Programm, sagt Rasiny Easwaralingam, die zusammen mit Johannes Rickli und Nina Seyfried für das Programm des Festivals verantwortlich ist:

«Bei der Programmgestaltung diskutieren wir verschiedene Faktoren: Gender spielt dabei natürlich immer eine Rolle.»

Konkret heisst das: Das Booking-Team behält das Geschlechterverhältnis der Künstlerinnen und Künstler immer im Auge. «Wir zählen und suchen», sagt Easwaralingam. Dabei brauche es aber eine Portion Entdeckungsfreude: «Es gibt sehr viele grossartige und spannende Musikerinnen. Doch es fehlt oft an der Sichtbarkeit.» Easwaralingam hofft jedoch, dass sich das in Zukunft ändert: «Je mehr Festivals sich anstrengen, Platz für Künstlerinnen zu bieten, desto einfacher wird es für andere Festivals, diese zu finden und zu buchen.»

Frauen treten vor allem auf den Nebenbühnen auf

Verglichen mit anderen Festivals in der Region kann auch das Open Air St.Gallen mit 39 Prozent eine hohe Quote an weiblichen Acts vorweisen. Im Sittertobel treten dieses Jahr mehr Frauen auf als beispielsweise am Kulturfestival St.Gallen (23 Prozent), am Summerdays Festival Arbon (17 Prozent) oder am Rock am Weier in Wil (11 Prozent). Open-Air-Chef Christof Huber sagt: «Die Genderbalance hat einen besonders hohen Stellenwert, da am Open Air St.Gallen auch das weibliche Publikum leicht in der Überzahl ist.»

Christof Huber, Chef des Open Air St.Gallen. Bild: Andri Vöhringer

Was beim Open Air St.Gallen aber auffällt: Die 30 weiblichen Acts (darunter auch viele Ostschweizerinnen wie Femi Luna, Batbait, Joya Marleen oder Priya Ragu) treten fast ausschliesslich auf den Nebenbühnen auf. Die grosse Sitterbühne ist mit Ausnahme des Zürcher Frauenduos Steiner & Madlaina und der australischen Sängerin Tones And I (des einzigen weiblichen Headliners) den Männern vorbehalten.

«Insgesamt gibt es nach wie vor weniger Acts mit weiblicher Beteiligung – gerade im Rockbereich», sagt Huber. Das Festival versuche dieser Tendenz aktiv entgegenzuwirken. Zum Beispiel, indem es am «Musig uf de Gass» und auf den kleinen und mittleren Bühnen im Sittertobel möglichst vielen Nachwuchskünstlerinnen eine Plattform gebe. «Damit kann die Situation in Zukunft auch auf den grossen Bühnen verbessert werden.»

Joachim Bodmer, Mediensprecher Open Air Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Auch das Open Air Frauenfeld, das grösste Hip-Hop-Festival Europas, hat seit jeher ein fast ausschliesslich männliches Programm. Immerhin: Mit 18 Prozent ist der Frauenanteil bei der diesjährigen Ausgabe grösser als noch im vergangenen Jahr (10 Prozent). Angesprochen auf den tiefen Frauenanteil sagt Mediensprecher Joachim Bodmer: «Wir sind seit Jahren bemüht, den Frauenanteil im Programm zu vergrössern.» Und ergänzt: «Allerdings sind wir abhängig von den Wünschen der Gäste und dem Angebot des Marktes. Wir können nur mehr Frauen buchen, wenn auch genügend erfolgreiche weibliche Hip-Hop-Stars auf Tour sind. Gerade in diesem Jahr hatten wir ursprünglich drei weitere grosse weibliche Acts gebucht – die dann aber die ganze Tour gecancelt haben.»

Die Angst, dass weibliche Acts nicht ziehen könnten

Claude Bühler, Kulturaktivistin, Fotografin und Musikerin aus St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Woran liegt es, dass an vielen Festivals Frauen noch immer deutlich in der Unterzahl sind? Laut der St.Galler Kulturaktivistin und Musikerin Claude Bühler sind veraltete Machtstrukturen, die auf patriarchale Hierarchien zurückgehen, schuld daran:

«Das Musikbusiness ist immer noch mehrheitlich von Männern dominiert.»

Wie man das ändern kann? «In der Theorie ist es ganz einfach», meint Bühler. «Die zuständigen Veranstalterinnen, Booker, Agenturen und weiteren Beteiligten müssen weibliche Musikerinnen buchen.» In der Praxis brauche es dafür aber zuerst ein Bewusstsein für diese Problematik. «Aus meiner Erfahrung buchen männliche Bookers meist vorwiegend männliche Acts.» Bühler glaubt nicht, dass eine böswillige Absicht dahintersteckt, sondern Unwissen, Ignoranz oder eine «irrationale Angst, dass weibliche Acts nicht so sehr ziehen könnten».

Letizia Carigiet engagiert sich für den Verein Helvetiarockt. Bild: Ralph Ribi

Das sieht auch Letizia Carigiet so. Sie engagiert sich im Verein Helvetiarockt, der sich seit zehn Jahren für Diversität in der Musikszene einsetzt: «Es wird oft damit argumentiert, dass weibliche Acts zu wenig Ticketverkäufe generieren.» Das sei auch ein Grund dafür, warum Frauen vor allem auf den Nebenbühnen platziert werden.

Carigiet fordert ein Umdenken in dieser Hinsicht. «Im Musikbusiness halten sich klassische Stereotypen und Rollenmuster immer noch hartnäckig.» Ein Beispiel: «Frauen müssen mehr leisten, um auf derselben Professionalisierungsebene wahrgenommen zu werden wie Männer.» Darum würden weibliche Acts nicht als Headliner gebucht. Was kann man dagegen tun? Laut Carigiet müsste man weiblichen Acts mehr Slots auf Hauptbühnen zur Verfügung stellen, zum Beispiel als Eröffnungsacts: «Dies steigert die Chance, später einmal als Headliner am selben Festival gebucht zu werden.»

Letztlich appelliert sie aber nicht nur an die Festivals. «Dass Frauen im Musikbusiness untervertreten sind, ist ein strukturelles Problem», sagt Carigiet. Sie nimmt auch die Förderinstitutionen, die Sponsoren, das Publikum sowie männliche Acts in die Pflicht. Sie alle könnten Frauen sichtbarer machen und dafür sorgen, dass künftig mehr Frauen auf den Festivalbühnen stehen. Auch als Hauptacts.

