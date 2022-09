St.Galler Komponist: Felix Falkner vertont Lyrik von Joseph Kopf

URAUFFÜHRUNG St.Galler Komponist vertont St.Galler Lyriker: Nachrufe auf einen Einsamen Der Chor Inscriptum führt am Wochenende neue Musik von Felix Falkner auf, der unter dem Motto «Jenes blaue Läuten» Gedichte von Joseph Kopf vertont hat. Zum Chorgesang gesellt sich als einziges Instrument die Tuba, deren fragiler Charakter den Komponisten Falkner immer wieder reizt. Martin Preisser Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Der St.Galler Komponist Felix Falkner vor einer Installation von Bethan Huws in der Kunstzone Lokremise St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Den St.Galler Lyriker Joseph Kopf hat Felix Falkner über dessen Schwester Trude wahrgenommen. Bei ihr nahm Falkner als Jugendlicher Klavierunterricht, hat dann aber später Cello studiert. Joseph Kopf, 1929 geboren und 1979 gestorben, hat in St.Gallen einigen Nachruhm erlebt. Der Maler Max Oertli hat ihn gemalt, in depressiver Haltung. Der letztes Jahr verstorbene Autor Fred Kurer hat sich auch verlegerisch um die Gedichte von Joseph Kopf gekümmert. Und jetzt erklingen als Uraufführung 14 Gedichte Kopfs in der Vertonung von Felix Falkner.

Der St.Galler Komponist will mit seiner A-Cappella-Chormusik den Zugang zur Lyrik Kopfs «nicht versperren». Falkner versteht seine Musik als Möglichkeit, einen «vertiefenden Resonanzraum» für die Gedichte zu schaffen: «Joseph Kopfs Sprache klingt. Ich finde in ihrem Fluss, in ihrer speziellen Atmosphäre vieles, das mich quasi triggert und mich einlädt, das Musikalische aus diesen Texten herauszukristallisieren.»

Die fragile und risikobehaftete Tuba

«Jenes blaue Läuten», nach Worten aus einem Joseph-Kopf-Gedicht, ist das Konzert mit dem St.Galler Chor Inscriptum unter seinem Dirigenten Kristjan Döhring betitelt. «Nachrufe» nennt Felix Falkner seine Beschäftigung mit Joseph Kopf, dessen feine Lyrik mit ihren sensiblen, zarten und fragilen Wortschöpfungen auch schon von anderen Ostschweizer Komponisten wie Paul Giger oder Alfons K. Zwicker vertont wurde.

Mit reiner Chormusik begnügen sich diese Nachrufe aber nicht. Zum Gesang gesellt sich als einziges Instrument die Tuba. In Falkners Werkliste taucht sie recht oft auf, auch geschuldet der Freundschaft mit Karl Schimke, Solotubist im Sinfonieorchester St.Gallen. Für ihn hat Falkner auch schon Musik für fünf Kirchenglocken geschrieben, die 2016 bei der Buchvernissage zu Schimkes legendärem St.Galler Glockenprojekt erklang. «Die Tuba ist ein vielseitiges, sehr physisches Instrument, nicht nur schön, sondern auch risikobehaftet und fragil», sagt der 58-jährige Komponist.

wie ein baum in der wüste musst du werden/oben die sterne/unten die wasserkälte des lichts (Joseph Kopf)

Er setzt die Tuba im neuen Chorprojekt in Zwischenspielen solistisch zwischen den Gedichten ein und will in diesen Joseph Kopfs Biografie spiegeln und ihn auch als einsamen und zurückgezogenen Lyriker zeigen, der Gedichtzeilen wie die folgenden schrieb: «Ich liebe alles, was im Blühn verdirbt. Die Kerze lieb ich, die erlischt im Raum ... Ich lieb das Herz, das ohne Hoffnung stirbt.»

Der Komponist ist auch ein Kunstsammler

Eines der drei Konzerte findet in der aktuellen Ausstellung «On On Kawara» in der Kunstzone Lokremise St.Gallen statt. Möglich wurde dies durch den engen Kontakt, den Falkner mit dem Kunstmuseum St.Gallen und seinem scheidenden Direktor Roland Wäspe hat. Im Depot des Kunstmuseums finden sich wichtige Exponate aus der Sammlung Falkners, der rund 300 Kunstwerke besitzt, darunter eine bedeutende Reihe mit Arbeiten des Schweizer Künstler Urs Lüthi.

sprich es nicht aus/es könnte dein letztes wort sein/schweig über die pyramiden die blauen geheimnisse der nacht (Joseph Kopf)

Felix Falkner, der an der Zürcher Hochschule der Künste als stellvertretender Leiter des Medien- und Informationszentrums arbeitet, ist ins Komponieren autodidaktisch hineingewachsen. «Komponieren bedeutet für mich Rückzug in mich selbst», sagt er und spricht von Zuständen einer «kreativen Depression», wenn innere Klänge aufgeschrieben und hörbar gemacht werden wollen. Drei Säulen seien es, die ihn besonders begeisterten: Die Musik Bachs und Igor Strawinskis sowie die Welt des schwedischen Komponisten Allan Pettersson, dessen «kompromisslose Subjektivität» er sehr bewundere.

Mit «Jenes blaue Läuten» hat Felix Falkner jetzt Musik geschrieben, die nicht zur Kategorie «Wohlfühlmusik» gehöre, aber – für einen Laienchor konzipiert – auch nicht überkompliziert aufgeladen sei: «In der Musik ist mir der ökonomische, nicht überladene Umgang mit den Mitteln wichtig», betont Falkner, der in seinen Kopf-Vertonungen auch traditionelle Formelemente wie Kanon, Choral oder Cantus firmus verwendet.

Konzerte: Fr, 30.9., 19.30 Uhr (Schutzengelkapelle St.Gallen), Sa, 1.10., 19.30 Uhr (evang. Kirche Teufen), So, 2.10., 17 Uhr (Kunstzone Lokremise St.Gallen)

