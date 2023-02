Uraufführung Standing Ovations mit Botschaft: Das Publikum in St.Gallen hätte gern mehr von Noch-Tanzchef Kinsun Chan gesehen Eine witzige Kissenschlacht auf dem Olymp zettelt die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen nach einem eher melancholischen ersten Teil in «Jupiter und Venus» an. Tanzchef Kinsun Chan, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, verabschiedet sich damit augenzwinkernd – und wird an der Premiere im Theaterprovisorium frenetisch gefeiert. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 05.02.2023, 12.00 Uhr

Sieht aus wie «Mummenschanz», ist aber der zweite Teil des neuen Stücks von Kinsun Chan, getanzt von der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Bilder: Gregory Batardon

Der Abschied hat schon begonnen. Noch bis zum Sommer leitet Kinsun Chan die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen: ein junges, diverses Ensemble, in dem sich in den wenigen Jahren, seit Chan hier tätig ist, viel bewegt hat – auch während der zähen Zeit der Pandemie. Doch «Jupiter und Venus» ist die letzte Choreografie des scheidenden Tanzchefs für die springlebendige, charakterstarke Kompanie. Chans Vertrag wurde nicht verlängert, die meisten Tänzerinnen und Tänzer sind auf dem Sprung weg von St.Gallen. Mit dem zweiteiligen Abend, der am Freitag im Theaterprovisorium Premiere gefeiert hat, blicken sie gemeinsam zurück und übermütig nach vorn.

«Path» und «Powder» nennt Kinsun Chan die beiden Teile; auf den ersten Blick scheinen sie wenig miteinander zu tun zu haben. Sie wirken wie schroffe Gegensätze, schwarz gegen weiss, melancholisch gegen komödiantisch, tiefsinnig gegen verspielt, ein bisschen oberflächlich: So schätzt man ja zuweilen auch die heitere Schönheit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart ein. Seine Sinfonie Nr. 41 mit dem Beinamen «Jupiter» ist Kernstück des Abends und der Soundtrack zu «Powder», dem pudrig weissen, launigen Kostümstück nach der Pause: einer Hommage an das Theater, die Maskerade.

In «Path» auf ein Gedicht von Robert Frost wirbeln die Tänzer (hier Jeanne Baudrier und Minghao Zhao) trockenes Laub auf – und tragen Kostüme mit dem Strassennetz der Stadt St.Gallen.

Poetisch wie die Zeilen von Robert Frosts dem Stück zugrundeliegendem Gedicht «The Road Not Taken» ist die Choreografie von «Path» auf Musik von Arvo Pärt und Dobrinka Tabakova; getanzt wird auf raschelndem schwarzem Laub in einem von schwarzen Wänden abgeschlossenen Raum. Mal atmen die Körper die Musik durch alle Fasern ein, dann wieder werden sie elektrisiert, in ruppig abgerissenen Bewegungen vorangetrieben, sie lassen sich aufwühlen von tiefen, groovenden Streicherklängen und dem Solocello (Fernando Gomes).

Die Strassen der Stadt, fein auf den Leib geschrieben

Wer genau hinschaut, entdeckt in «Path» auf den schwarzen Kleidern und Hosen ein feines Gezweig von Linien: Es ist der Stadtplan St.Gallens, der Kompanie gleichsam auf den Leib geschrieben. Hier haben sich ihre Wege temporär gekreuzt, hier werden sie zarte Fussabdrücke hinterlassen. Sie und ihr Tanzchef wurden dafür am Freitagabend mit langen, frenetischen Standing Ovations gefeiert.

Mit dem Schalk überdrehter Spieldosenfiguren tänzelt sich die Kompanie in «Powder» durch Mozarts «Jupiter»-Sinfonie.

In «Powder» hingegen zeigen die vierzehn Tänzerinnen und Tänzer einmal mehr ihr komisches Talent, ihre Lust daran, die geschmeidige Bewegung grotesk gegen den Strich zu bürsten. Sie knüpfen damit an ihren Erfolg mit dem Stück «Wonderful World» an, das in der Spielzeit 2021/22 im Rahmen des Tanzfestivals Steps auf Tournee ging. «Powder» feiert die Show, das auftoupierte Getue: nicht knallbunt oder pastellfarben, sondern in crèmeweissen, von Rokokorüschen inspirierten Kostümen (Ausstattung: Anja Jungheinrich und Kinsun Chan), die optisch mit dem über die Bühne wandernden Kissenberg verschmelzen.

Materialpoesie wie bei «Mummenschanz»

Überhaupt erinnert «Powder» stellenweise an die Materialpoesie von «Mummenschanz», dem Schweizer Maskentheater – nur dass nicht Stille der Motor ist, sondern Mozarts sprühende, filigrane Musik aus dem Orchestergraben. Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt unter der Leitung von Natalia Salinas federnd und frei von Zuckerguss: Da fliegen bald die Kissen, bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer, angetrieben von der nimmermüden musikalischen Energie, wie überdrehte Spieldosenfiguren, wie Aufziehpuppen, die sich clownesk verselbstständigen, einen Steptanz in Daunenkulisse hinlegen.

Die «Jupiter»-Sinfonie ist aber auch Mozarts letzte. Auf subtile Weise sagt Kinsun Chan damit Adieu, und das Publikum versteht den Wink mit den Fingerspitzen.

